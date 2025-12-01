株式会社菜花の里(所在地：千葉県成田市)は、千葉県産のすじ青のりと天然えびを使用した「千葉青のり揚げ海老せんべい」を発売します。千葉の海と食文化の魅力を詰め込んだ本商品は、「旅の思い出」としても「大切な方への手土産」としても最適な逸品です。

株式会社菜花の里 公式サイト： https://www.saikanosato.co.jp/





千葉の海の恵みを手軽に味わう、新定番土産登場





■商品誕生の経緯

千葉県ではお正月のお雑煮に青のりを使う食文化 があります。しかし、年々海苔の生産量が減少しているのが現実です。そんな千葉の伝統や食文化を守り、伝えていきたいという想いから、今回の「千葉青のり揚げ海老せんべい」が誕生しました。





◇商品のポイント(1) 千葉県いすみ市発、希少な“陸上養殖青のり”の香り

本商品に使用している青のりは、千葉県いすみ市で小林海苔店が陸上養殖によって育てる希少な「すじ青のり」です。全国でも数少ないこの製法は、自然環境に配慮しながらも、青のり本来の豊かな香りと鮮やかな色味を引き出します。磯の香りがふわりと広がる香り高さと、千葉の海の恵みを感じられる味わいに仕上げました。





◇商品のポイント(2) えびの旨味と、軽やかな食感の絶妙なバランス

えびの旨味を凝縮し、独自の揚げ製法によって軽やかに仕上げたせんべいは、香ばしさと風味の調和が特徴です。サクッとした食感とともに、青のりの香りが口いっぱいに広がり、後味まで豊かな余韻を楽しめます。お茶うけや晩酌のおとも、旅先でのちょっとしたご褒美にもぴったりです。





■開発担当者の想い ～“ピーナッツに続く千葉土産”として～

株式会社菜花の里では、千葉県が誇る海産素材に注目し、「青のり文化の継承」と「地域の新しい名物づくり」を目的に本商品を開発しました。長年親しまれてきた「ピーナッツ土産」に続く、新たな“千葉の味覚”として、観光客の皆さまや地元の方々に末永く愛される商品を目指します。









【商品詳細】

商品名 ：千葉青のり揚げ海老せんべい

内容量・価格：8枚入 990円(税込)

12枚入 1,485円(税込)

賞味期限 ：60日

発売日 ：2025年12月5日

販売者 ：株式会社菜花の里





千葉青のり揚げ海老せんべい／(中央)8枚入／(右)12枚入





■会社概要

会社名 ： 株式会社菜花の里

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番

代表者 ： 河越 康行

設立 ： 1983年7月

事業内容： 道の駅の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の加工及び販売、食料品の販売

資本金 ： 1,000万円