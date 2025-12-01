こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「セブン銀行 チャリティ・キャンペーン」を実施
〜ニッポン放送「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」に協賛〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2025年12月1日(月）から2026年1月31日（土）まで、「セブン銀行 チャリティ・キャンペーン」を実施いたします。
セブン銀行グループでは、重点課題の一つに「誰でもどこでもアクセスできる多様なサービスを実現する」を掲げています。その実現に向けた取組みに、目の不自由なお客さまのＡＴＭ利用を手助けするための音声ガイダンスサービスの提供があります。金融機関、信用金庫、証券会社など約500社の提携金融機関のお引出し、お預入れ、残高照会や、電子マネーチャージ（nanaco、楽天Edy、各種交通系電子マネー）を、タッチパネルを使わずインターホンの音声ガイダンスで取引きできるサービスで、年間2万件以上ご利用いただいています。
こうした当社の取組みとの親和性が高いことから、ニッポン放送をはじめ全国11のラジオ局が行っているチャリティ・キャンペーンである「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」へ2010年より協賛しており、本年で16回目になります。
本キャンペーンで集まった募金は、すべて「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」に寄付され、目の不自由な方が安心して暮らせる街にするために、音の出る信号機の設置等に使われます。
これからもセブン銀行グループは、重点課題の達成を通じて、当社の成長と社会課題解決への貢献を両立させ、持続可能な社会、環境および経済と共に「誰一人取り残されない」共生社会の実現に向けた取組みを進めてまいります。
※・・・セブン銀行オウンドメディア「STORY of PURPOSE」にニッポン放送・檜原社長との対談記事が掲載されています。記事はこちらをご覧ください。
■「セブン銀行 チャリティ・キャンペーン」の詳細
1．クリック募金
期間中、当社のウェブサイトにクリック募金用のキャンペーンページを特設します。
ページ内の「クリック募金に参加するボタン」１クリックにつき、セブン銀行が「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」に1円の寄付を行います。
【キャンペーン特設サイト】https://www.sevenbank.co.jp/csr/social/musicthon_2025.html
※1人が1日にクリックできる回数は1回です。
2．ＡＴＭでの募金
期間中、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで、「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」への募金を受付けいたします。
・利用時間：原則24時間
・手数料：無料
・募金金額：1,000円以上、募金上限金額：49,000円/回（硬貨の取扱いはありません）
3．ＡＴＭ利用件数に応じてセブン銀行より寄付
期間中、音声ガイダンスサービスでのＡＴＭ利用件数に応じて、セブン銀行が1件あたり100円を「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」に寄付します。
■「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」について
ニッポン放送ほかラジオ局11局において、共同で実施されているチャリティ・キャンペーン。目の不自由な方が安心して街を歩けるように「音の出る信号機」の設置や、目の不自由な方の社会参加につながるアイテムを一つでも増やす基金を募るチャリティ・キャンペーンで、1975年より毎年クリスマスの24時間生放送を中心に実施されています。これまでに51億円以上の浄財が寄せられ、3,400台を超える「音の出る信号機」を設置したほか、「声の図書」「立体コピー」等、多数の視覚障がい者（児）用教育機器を寄贈しています。
■音声ガイダンスサービスについて（2007年11月よりサービス開始）
ＡＴＭのタッチパネルが利用できない目の不自由な方などのご利用を手助けするため、セブン銀行ＡＴＭで提供しているサービスです。2024年10月より電子マネーの現金チャージ機能もご利用いただけるようになりました。
音声ガイダンスサービスについて、くわしくは（https://www.sevenbank.co.jp/csr/esg/social/guidance.html）をご覧ください。
1．ご利用いただけるお取引き
（各提携先のお取引きメニューに準じます）
・お引出し
・お預入れ
・残高照会
・電子マネーチャージ（nanaco、楽天Edyほか各種交通系電子マネー）
2．音声ガイダンスサービスの主なポイント
・お取引きに関する操作は、タッチパネルを使わず全てインターホンに集中します。
・「紙幣をお受取りください」等、通常ＡＴＭスピーカーから流れる案内は、インターホンのみで流れます。
・ 操作に不慣れな方でも、一人で操作できるよう操作方法を詳細にご案内します。
・残高を把握していないお客さまのために、事前に残高/チャージ可能額をご案内します。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
STORY of PURPOSE
https://www.sevenbank.co.jp/branding/purpose/article/20251201/
キャンペーン特設サイト
https://www.sevenbank.co.jp/csr/social/musicthon_2025.html
音声ガイダンスサービスについて
https://www.sevenbank.co.jp/csr/esg/social/guidance.html
