¡Ú·ê¿á¹©Ì³Å¹¡Û¾¾ËÜ±ØÅÌÊâ5Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¾¾ËÜ¿¼»Ö¡×ÈÎÇä³«»Ï
Ä¹Ìî¸©ºÇÂç¸Í¿ô¡¦»ÔÆâºÇ¹âÁØ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝËÜ ¾¡¡Ë¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾Èø Âçºî¡Ë¡¢NTTÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄ ¹¯¡Ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Ç·úÃÛÃæ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¾¾ËÜ¿¼»Ö¡×¡ÊÃÏ¾å15³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô273¸Í¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢JR¼Ä¥Î°æÀþ¡¦Âç»åÀþ¡¢¥¢¥ë¥Ô¥³¸òÄÌ¾å¹âÃÏÀþ¡Ö¾¾ËÜ¡×±Ø¡Ê¤ª¾ë¸ý¡Ë¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ä¹Ìî¸©ÆâºÇÂç¸Í¿ô¡¦¾¾ËÜ»ÔÆâºÇ¹âÁØ¢¨1¤È¤Ê¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¹ÊØ¶É¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤â¤½¤í¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÊª·ï¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤ÏÍºÂç¤Ê¡Ö¾¾ËÜ±ØÁ°µÇ°¸ø±à¡×¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¾ë¸ø±à¡×¤âÅÌÊâ·÷¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤È¼«Á³¤Î½á¤¤¤ò¶¦¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢2LDK¡Á4LDK¡ÊÀìÍÌÌÀÑ63.80Ö¡Á166.80Ö¡Ë¤ÎÁ´32¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê3Åï¤«¤éÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¾å³¬¤Î15³¬¤Ï¡¢Á´Å¡¤¬ÀìÍÌÌÀÑ100Ö°Ê¾å¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ÀöÌÌ²½¾ÑÂæ¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÑÉô¤Ï¡¢Å·°æ¹âÌó4.8m¤Î2ÁØ¿á¤È´¤±¤Î¥¬¥é¥¹¥¦¥©¡¼¥ë¤¬Â³¤¯¡¢³«Êü´¶¤¢¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£14³¬¤Î¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï69.93Ö¤Î¶¦Í¶õ´Ö¤Ç¡¢ÁëÊÕ¤Ë¹¤¬¤ëÁÔÎï¤Ê»³ÊÂ¤ß¤È³¹ÊÂ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¹âÃÇÇ®¡¦¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò´ð½àÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ20%°Ê¾åºï¸º¤¹¤ë¡ÖZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤Î»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½»ÅïÁ´ÂÎ¤È³Æ½»¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖBELS¡Ê·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â3¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡£
¢£¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¾¾ËÜ¿¼»Ö¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
1. ¡Ö¾¾ËÜ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯ÎÐ¤ÎÂ¿¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢JR¼Ä¥Î°æÀþ¡¦Âç»åÀþ¡¢¥¢¥ë¥Ô¥³¸òÄÌ¾å¹âÃÏÀþ¡Ö¾¾ËÜ¡×±Ø¡Ê¤ª¾ë¸ý¡Ë¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢Ä¹Ìî¸©ºÇÂç¸Í¿ô¡¦¾¾ËÜ»ÔÆâºÇ¹âÁØ¤È¤Ê¤ëÊª·ï¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ±Ø¤Ï¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬¤¢¤ê»ÔÆâ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤Û¤«¡¢Ìó30Ê¬¤Ç¿®½£¤Þ¤Ä¤â¤È¶õ¹Á¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¼»Ö¡×¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤«¤éÂ¸ºß¤·¡¢¾¾ËÜ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ä¸òÄÌµòÅÀ¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯Í³½ï¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£Êª·ï¼þÊÕ¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥¢¥ë¥Ô¥³¥×¥é¥¶¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¹ÊØ¶É¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤»ÜÀß¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÍºÂç¤Ê¡Ö¾¾ËÜ±ØÁ°µÇ°¸ø±à¡×¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÅÌÊâ15Ê¬¤Ç¹ñÊõ¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¾ë¤Î¤¢¤ë¡Ö¾¾ËÜ¾ë¸ø±à¡×¤Ø¤â¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤È¼«Á³¤Î½á¤¤¤òÆ±»þ¤Ëµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. »°ÊýÀÜÆ»¤Î3Åï¹½À®
JR¡Ö¾¾ËÜ¡×±Ø¡Ê¤ª¾ë¸ý¡ËÅÌÊâ5Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìÂ¦¤Ë¡Ö¾¾ËÜ±ØÁ°µÇ°¸ø±à¡×¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£Ìó4,300Ö¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢3Åï¹½À®¤ÎÇÛÅï·×²è¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÍ×½ê¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿¢ºÏ¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®Â¦¤ËÌÌ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡¢¾¾ËÜ±ØÁ°µÇ°¸ø±à¤ËÌÌ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Æüº¹¤·¤ÈÉ÷ÄÌ¤·¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Î3Åï¹½À®¤Ç¤¹¡£
3. ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¾¾ËÜ¤ÎÍºÂç¤Ê»³¡¹¤ò¸¶É÷·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä³¹¡Ö¾¾ËÜ¡×¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀè¿ÊÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðÃÅÉô¤Ï¾ë¤ÎÀÐ³À¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤Ê¹½¤¨¤Ç³°¼þ¤òÊñ¤ß¹þ¤àÎÐ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï¼Ö´ó¤»¤òÀß¤±¡¢2ÁØ¿áÈ´¤Î¥¬¥é¥¹¥¦¥©¡¼¥ë¤ÈË¤«¤Ê¿¢ºÏ¤¬Í¥²í¤Ç³«ÊüÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¶¦ÍÑÉô
Å·°æ¹âÌó4.8m¤Î2ÁØ¿á¤È´¤±¤Î¥¬¥é¥¹¥¦¥©¡¼¥ë¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤é¤·¤¤¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë·ÞÉÐ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2ÌÌ³«¸ý¤ÎÁÔÎï¤Ê·Ê´Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë14³¬¤Î¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢ÁëÊÕ¤Ë¹¤¬¤ë»³ÊÂ¤ß¤È³¹ÊÂ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢69.93Ö¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶¦Í¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÊ¿ÃÖ¤Ãó¼Ö¾ì¤È¥¿¥ï¡¼·¿¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¿¥ï¡¼·¿¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç½Ð¸Ë»þ´Ö¤ò»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾ÚÉÕ¤ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥ÕÍÑÉÊ¤ÎÊÝ´É¤ËÊØÍø¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ò1³¬¶¦ÍÑÉô¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
5. ´Ö¼è¤ê
½»¸Í¤Î´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢2LDK¡¢3LDK¡¢4LDK¡ÊÀìÍÌÌÀÑ63.80Ö¡Á166.80Ö¡Ë¤ÎÁ´32¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê3Åï¤«¤éÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºÇ¾å³¬¤È¤Ê¤ë15³¬¤Ï¡¢ÀìÍÌÌÀÑ¤¬Á´Å¡100Ö°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ÀöÌÌ²½¾ÑÂæ¤Ê¤É¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6. ZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ
ËÜÊª·ï¤ÏZEH-M Oriented»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢½»ÅïÁ´ÂÎ¤È½»¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖBELS¡Ê·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£ÊÉ¡¢Å·°æÉôÊ¬¤Ë¹âÃÇÇ®ºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Áë¤ÏLow-EÊ£ÁØ¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¼²¹¤ÎÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë´¹µ¤ÀßÈ÷¤ä¹âÃÇÇ®ÍáÁå¡¢LED¾ÈÌÀ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ê¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¾¾ËÜ¿¼»Ö¡×Êª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¿¼»Ö°ìÃúÌÜ764ÈÖ¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡§JR¼Ä¥Î°æÀþ¡¦Âç»åÀþ¡¢¥¢¥ë¥Ô¥³¸òÄÌ¾å¹âÃÏÀþ¡Ö¾¾ËÜ¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ5Ê¬
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§4,328.45Ö
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡¢ÃÏ¾å15³¬·ú¤Æ
Áí¸Í¿ô¡§273¸Í
ÀìÍ¾²ÌÌÀÑ¡§63.80Ö¡Á166.80Ö
´Ö¼è¤ê¡§2LDK¡Á4LDK
Ãå¹©Æü¡§2025Ç¯2·î28Æü
½×¹©Æü¡§2028Ç¯1·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Æþµï³«»ÏÆü¡§2028Ç¯1·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Àß·×¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹
»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹
Çä¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTTÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.384.co.jp/fukashi/
¢£°ÌÃÖ¿Þ
¢¨·ê¿á¹©Ì³Å¹¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô TEL¡§03-3435-3167
