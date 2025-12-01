【本の要約サービス「flier」月間ランキング】不満をグチってもすっきりできていない!? 心理的ストレスへの新たな処方箋を届ける書籍が第1位！ 「言語化」書籍も上位にランクイン 全国の書店でフェア開催
累計会員数128万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2025年11月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335691&id=bodyimage1】
1位に輝いたのは『いいことが起こる人の習慣』（内藤誼人／PHP研究所）でした。著者の内藤誼人氏は、これまで250冊以上の書籍を執筆している人気心理学者です。本書では、世界中の心理学の研究や実験によるエビデンスを基に、心のモヤモヤを解消する41のヒントを紹介しています。
「不満をグチってもすっきりしない」など、これまで定説とされていたストレス解消法とは異なる新たな発見も見つかります。ストレスを我慢したり、ついネガティブ思考になったりする人に、手にとって欲しい一冊です。
また、2位には『頭の中がどんどん言葉になる瞬間言語化トレーニング』がランクイン。「今年の新語2024」で「言語化」が大賞を受賞してから約1年経った現在も、関心の高さが伺える結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2025年10月25日～2025年11月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2025年11月）
1位：『いいことが起こる人の習慣』（内藤誼人／PHP研究所）
2位：『頭の中がどんどん言葉になる瞬間言語化トレーニング』（荒木俊哉／SBクリエイティブ）
3位：『キーエンス 最強の働き方』（齋田真司／PHP研究所）
4位：『すぐやる！ 「行動力」を高める“科学的な”方法』（菅原洋平／文響社）
5位：『なぜ働く？誰と働く？いつまで働く？』（有山徹／アスコム）
6位：『正しい答えを導く質問力』（山口拓朗／かんき出版）
7位：『伝わるコツ』（山本渉／すばる舎）
8位：『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』（尾林誉史／すばる舎）
9位：『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（藤本梨恵子／明日香出版社）
10位：『できるリーダーが意思決定の前に考えること』（内田和成／日本経済新聞出版）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年1月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2025年11月 ビジネス書月間ランキング1位『いいことが起こる人の習慣』
著者 内藤誼人氏 コメント
ランキング1位とのこと。本当に嬉しいです。ありがとうございます。
さて、幸運（いいこと）というものは、どんな人にもランダムに訪れるものではなく、起きる人には何度も何度も幸運が訪れてくれますし、訪れてくれない人にはいくら待っても訪れません。
「いいことが起きてくれないかな？」と思うのであれば、ぜひ本書をお読みください。幸運がやってくる人になるための科学的な方法についてご紹介してあります。本書をお読みいただければ、どなたにも”いいこと”が起きるようになりますよ。
毎日、鬱々とした日々を送っている人にこそ、本書をお読みいただければ幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335691&id=bodyimage2】
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,100冊以上の本を読むことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335691&id=bodyimage1】
1位に輝いたのは『いいことが起こる人の習慣』（内藤誼人／PHP研究所）でした。著者の内藤誼人氏は、これまで250冊以上の書籍を執筆している人気心理学者です。本書では、世界中の心理学の研究や実験によるエビデンスを基に、心のモヤモヤを解消する41のヒントを紹介しています。
「不満をグチってもすっきりしない」など、これまで定説とされていたストレス解消法とは異なる新たな発見も見つかります。ストレスを我慢したり、ついネガティブ思考になったりする人に、手にとって欲しい一冊です。
また、2位には『頭の中がどんどん言葉になる瞬間言語化トレーニング』がランクイン。「今年の新語2024」で「言語化」が大賞を受賞してから約1年経った現在も、関心の高さが伺える結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2025年10月25日～2025年11月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2025年11月）
1位：『いいことが起こる人の習慣』（内藤誼人／PHP研究所）
2位：『頭の中がどんどん言葉になる瞬間言語化トレーニング』（荒木俊哉／SBクリエイティブ）
3位：『キーエンス 最強の働き方』（齋田真司／PHP研究所）
4位：『すぐやる！ 「行動力」を高める“科学的な”方法』（菅原洋平／文響社）
5位：『なぜ働く？誰と働く？いつまで働く？』（有山徹／アスコム）
6位：『正しい答えを導く質問力』（山口拓朗／かんき出版）
7位：『伝わるコツ』（山本渉／すばる舎）
8位：『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』（尾林誉史／すばる舎）
9位：『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（藤本梨恵子／明日香出版社）
10位：『できるリーダーが意思決定の前に考えること』（内田和成／日本経済新聞出版）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年1月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2025年11月 ビジネス書月間ランキング1位『いいことが起こる人の習慣』
著者 内藤誼人氏 コメント
ランキング1位とのこと。本当に嬉しいです。ありがとうございます。
さて、幸運（いいこと）というものは、どんな人にもランダムに訪れるものではなく、起きる人には何度も何度も幸運が訪れてくれますし、訪れてくれない人にはいくら待っても訪れません。
「いいことが起きてくれないかな？」と思うのであれば、ぜひ本書をお読みください。幸運がやってくる人になるための科学的な方法についてご紹介してあります。本書をお読みいただければ、どなたにも”いいこと”が起きるようになりますよ。
毎日、鬱々とした日々を送っている人にこそ、本書をお読みいただければ幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335691&id=bodyimage2】
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,100冊以上の本を読むことができます。