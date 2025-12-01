au PAY、街とネット両方での利用で最大全額相当のPontaポイントが当たるキャンペーンを開始～さらにPontaパス新規加入で300万Pontaポイント山分け～
KDDIとauペイメントは2025年12月1日から12月31日まで、「au PAY 冬の超チャンス！キャンペーン」を実施することをお知らせします。
期間中に街のお店で使えるau PAY（コード支払い）とネットのお店で使えるau PAY（auかんたん決済）（注）の両方を合計5,000円以上利用すると、後日、抽選で合計700名に最大でご利用金額の全額相当（上限50,000ポイント）のPontaポイントが当たります。
なお、Pontaパスに加入している場合は当選確率が2倍になります。また、期間中にPontaパスへ新規加入した場合は、最大全額相当の抽選に加え、300万ポイントを山分けしてプレゼント（上限5,000ポイント）します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335630&id=bodyimage1】
■au PAY 冬の超チャンス！キャンペーンについて
特典
【特典1】
・期間中合計50,000円以上ご利用の方の中から抽選で50名 …50,000ポイント
・期間中合計20,000円以上ご利用の方の中から抽選で150名…20,000ポイント
・期間中合計5,000円以上ご利用の方の中から抽選で500名…5,000ポイント
※重複当選はありません。
【特典2】
期間中にPontaパスに加入したお客さまで300万ポイントを山分け（上限5,000ポイント）
※特典1に当選した場合も、特典2の対象となります。
※2025年12月31日23:59時点でPontaパス会員の方が対象です。
適用条件
【特典1】
・期間中にau PAY（コード支払い）とau PAY（auかんたん決済）の両方を利用し、合計5,000円以上お買い物
・2025年12月31日23:59時点でPontaパス会員の場合、当選確率が2倍
au PAYが使えるお店はこちら（https://aupay.wallet.auone.jp/store/list/）
※一部対象外加盟店があります。
【特典2】
特典1の適用条件を満たした上で、期間中にPontaパス（https://pass.auone.jp/main/）へ新規加入すること
期間
2025年12月1日 ～ 12月31日
※特典はPontaポイントとして2026年2月末までに加算します。
条件などの詳細はキャンペーンページ（https://camp.auone.jp/campaign/d4339c1ba274cd4a5f809144?utm_medium=autopic&utm_source=campaign&utm_campaign=2512aupaychance）をご参照ください。
KDDIとauペイメントは本キャンペーンを通じて、au PAYがよりおトクに利用できる機会を提供し、お客さまが満足できるサービスを目指していきます。
（参考）
■「au PAY」特長
（1）スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
（2）豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
（3）「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
