【新たな常識へ】“無駄なく使えて破れにくい”――3枚重ねで省スペースを実現した新世代コンパクトティッシュ2種を11月10日より発売
左商品：【スマートティッシュ】 右商品：【Kinugokochi きぬごこち】
株式会社ETPI（本社：東京都足立区、代表取締役社長：雷 興陽）は、AIRFRICブランドから、日常の「小さなモヤモヤ」を解消する新世代コンパクトティッシュ2種≪スマートティッシュ≫と≪Kinugokochi きぬごこち≫を11月10日に同時発売しました。
従来のティッシュへの「無駄」や「場所を取る」という不満に着目し、3枚重ねの高品質を維持しながら、究極の省スペースを実現。
リビングやキッチンなどあらゆる場所で使える新しい定番を目指します。
理想を叶える 3層構造のコンパクトティッシュ
従来のティッシュは場所を取るし、ちょっと使いたいだけなのにサイズが大きくて不便…
薄手のものは破れやすくて、折り畳んで使う手間もストレスに。
そんな日常の小さなモヤモヤを解消するために、
3枚重ねのコンパクトサイズティッシュ【スマートティッシュ】と【Kinugokochi きぬごこち】が誕生しました。
省スペースなのに満足な使用感♪ コンパクトティッシュシリーズ
写真：スマートティッシュ
写真：Kinugokochi きぬごこち
場所をとらない 納得の使いごこちの 3つのポイント
空間を圧迫しないコンパクトなサイズ設計で、リビングやキッチン、洗面所やワークスペースなど、日常のあらゆるシーンに自然と溶け込み、どこに置いても違和感のない心地よさを実現しました。
どんな場所にもフィットするサイズ感♪
ベッドサイド
洗面台
オフィス
コンパクトなのにしっかり安心の3枚重ね。ちょっと拭きたい時にも便利！
選べる【保湿なし／保湿あり】の2タイプで、さまざまなシーンに対応します。
水濡れに強いフィルム包装と100％パルプの贅沢な使用、
そして蛍光染料・着色料・香料を加えない無添加仕様で、安心して使える品質に仕上げました。
使い心地もサイズ感も、日常にしっかり寄り添う一枚。
新定番の≪3枚重ねのコンパクトティッシュ≫を是非お試しください♪
≪スマートティッシュ≫
すっきりした食卓が叶うティッシュ 場所を取らない納得の使い心地
毎日の暮らしの中で、手軽にそして遠慮なく使える
3枚重ねの新定番。
https://item.rakuten.co.jp/airfric/st001/
・メーカー希望価格：1セット(6P) 498円(税込)※一部地域のみ送料・手数料別途
・内容量：1個あたり：450枚（150組）
・商品サイズ（1パック）：幅約12cm×奥行約8.8cm×高さ約6.8cm
・ペーパー寸法：縦17.5cm×横12cm
・材質：100％ピュアパルプ
≪Kinugokochi きぬごこち≫
毎日をもっとここちよく コンパクト保湿ティッシュ
肌にやさしい三層構造。
毎日使える、ちょっと贅沢な保湿ティッシュ。
https://item.rakuten.co.jp/airfric/st002/
・メーカー希望価格：1セット(6P) 990円(税込)※一部地域のみ送料・手数料別途
・内容量 ：1個あたり：450枚（150組）
・商品サイズ（1パック）：幅約11cm×奥行約9cm×高さ約5.3cm
・ペーパー寸法：縦18cm×横11cm
・材質： 100％ピュアパルプ
AIRFRICでは、お客様の声を最も大切にし、常に「聴くこと」を意識した商品づくりを心掛けています。お客様が本当に求めているもの、そして「こういうものが欲しかった」と思えるものを実現することで、日々の生活に小さな喜びや満足をお届けしたいと考えています。
ベビーケア用品ブランドAtsudeをはじめ、多岐にわたる分野でお客様のニーズに寄り添い、安心感や快適さ、使う楽しさ、そしてデザイン性まで、すべての面でご満足いただける商品開発を行っています。
私たちは、お客様の暮らしに自然に溶け込み、毎日をより心地よく、より豊かにする商品を提供し続けることを目指しています。
AIRFRIC
https://www.airfric-online.com/