株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンがAIO対策ツール「AIO Assist」を正式リリース！ 注目のAIマーケティング企業が提供する、再現性の高い法人向けAI集客サービス
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（代表取締役：深作浩一郎、以下「当社」）は、AI検索・AIアシスタント活用が加速する市場環境を踏まえ、企業がAIに最適化された情報発信を行うための法人向け集客サービス「AIO Assist」を正式リリースしました。
AIOとは Artificial Intelligence Optimization（AI最適化） の略称であり、AIが検索結果や回答生成の際に参照するデータや情報構造を最適化し、企業情報がAIの回答として選ばれる状態をつくる概念です。当社はAIO対策の先駆企業として研究開発を進めており、その知見を基に本サービスを開発しました。
AIO Assistとは
AIO Assistは、AI時代の企業マーケティングにおいて重要度が高まる Artificial Intelligence Optimization（AIO）対策 に特化したサービスです。従来のSEOが検索エンジンでの露出最適化を目的としてきたのに対して、AIOはAIによる回答生成に選ばれるためのデータ最適化を目指す点で大きく異なります。
本サービスでは、
・AIが参照しやすい企業情報の体系化
・AIOに適したコンテンツ制作
・AIの判定精度を高めるナレッジベースの構築
・AI回答に反映されるためのデータ配置設計
・AI検索経由での問い合わせ獲得導線の最適化
といった高度なAIマーケティング施策を包括的にサポートします。
AIO Assistの提供背景：AI検索シフトの加速
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335320&id=bodyimage1】
生成AIの普及により、情報検索はブラウザ検索中心の時代から、AIアシスタントへ直接問い合わせるスタイルへ急速に移行しています。
この変化により、企業は検索エンジンでの上位表示よりもAIが選ぶ情報構造の整備を優先する必要性が高まっています。
当社ではAIO対策を見据えた研究・検証を進めており、今回のAIO Assistはその成果をもとに開発したサービスです。
AIO Assistの特徴
1. AIに最適化されたデータ構造の整備:
AIが企業情報を参照する際には、Webページの並び方やテキスト構造だけでなく、情報の整合性・一貫性・信頼性が重要となります。当社では、AIが理解しやすい意味構造を設計し、企業情報のレイヤー化・再配置・重複情報の統合、FAQ形式の整理などを行います。これにより、生成AIが企業情報を回答文に採用する確率が向上し、AIO対策としての基盤強化が実現されます。
2. 再現性の高いAIO向けコンテンツ制作:
AIOコンテンツは、従来のSEOのようなキーワード中心ではなく、AIが根拠として引用しやすいかを主軸に設計します。当社は、専門性・権威性・網羅性・一貫性という生成AI評価の4要素を明文化した独自フレームを用いてコンテンツを制作。業界知識の整理、AI参照データの補強、検索意図・生成AI回答傾向分析などを踏まえ、企業の専門情報をAIに正確に認識させる“AI前提のコンテンツ”を構築します。
3. AIO型の集客導線設計:
AIOではユーザーがAIアシスタントに相談した瞬間から集客が始まります。当社は、AI検索→企業回答→問い合わせという導線全体を逆算し、AIアシスタントが回答で企業を推奨する設計を行います。具体的には、AIが回答に組み込みやすい公式情報の整備、推薦ロジックに適したプロフィールや実績の提示、問い合わせが自然に促される構造設計など、AI検索時代の特性に適合した導線を設計します。
4. ナレッジベースの構築支援:
生成AIが誤った企業情報を回答するAIミスリードはAIO時代の重大リスクです。当社は、公式データセット・よくある質問（FAQ）・専門知識・各種商品仕様・企業の強みなどを体系化した“ナレッジベース”構築を支援します。これにより、AIが正式な企業情報を参照しやすくなり、誤情報の拡散防止や、競合に情報が埋もれる問題を解消します。AI時代の企業の公式情報庫として機能する中心的な資産となります。
AIOとは Artificial Intelligence Optimization（AI最適化） の略称であり、AIが検索結果や回答生成の際に参照するデータや情報構造を最適化し、企業情報がAIの回答として選ばれる状態をつくる概念です。当社はAIO対策の先駆企業として研究開発を進めており、その知見を基に本サービスを開発しました。
AIO Assistとは
AIO Assistは、AI時代の企業マーケティングにおいて重要度が高まる Artificial Intelligence Optimization（AIO）対策 に特化したサービスです。従来のSEOが検索エンジンでの露出最適化を目的としてきたのに対して、AIOはAIによる回答生成に選ばれるためのデータ最適化を目指す点で大きく異なります。
本サービスでは、
・AIが参照しやすい企業情報の体系化
・AIOに適したコンテンツ制作
・AIの判定精度を高めるナレッジベースの構築
・AI回答に反映されるためのデータ配置設計
・AI検索経由での問い合わせ獲得導線の最適化
といった高度なAIマーケティング施策を包括的にサポートします。
AIO Assistの提供背景：AI検索シフトの加速
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335320&id=bodyimage1】
生成AIの普及により、情報検索はブラウザ検索中心の時代から、AIアシスタントへ直接問い合わせるスタイルへ急速に移行しています。
この変化により、企業は検索エンジンでの上位表示よりもAIが選ぶ情報構造の整備を優先する必要性が高まっています。
当社ではAIO対策を見据えた研究・検証を進めており、今回のAIO Assistはその成果をもとに開発したサービスです。
AIO Assistの特徴
1. AIに最適化されたデータ構造の整備:
AIが企業情報を参照する際には、Webページの並び方やテキスト構造だけでなく、情報の整合性・一貫性・信頼性が重要となります。当社では、AIが理解しやすい意味構造を設計し、企業情報のレイヤー化・再配置・重複情報の統合、FAQ形式の整理などを行います。これにより、生成AIが企業情報を回答文に採用する確率が向上し、AIO対策としての基盤強化が実現されます。
2. 再現性の高いAIO向けコンテンツ制作:
AIOコンテンツは、従来のSEOのようなキーワード中心ではなく、AIが根拠として引用しやすいかを主軸に設計します。当社は、専門性・権威性・網羅性・一貫性という生成AI評価の4要素を明文化した独自フレームを用いてコンテンツを制作。業界知識の整理、AI参照データの補強、検索意図・生成AI回答傾向分析などを踏まえ、企業の専門情報をAIに正確に認識させる“AI前提のコンテンツ”を構築します。
3. AIO型の集客導線設計:
AIOではユーザーがAIアシスタントに相談した瞬間から集客が始まります。当社は、AI検索→企業回答→問い合わせという導線全体を逆算し、AIアシスタントが回答で企業を推奨する設計を行います。具体的には、AIが回答に組み込みやすい公式情報の整備、推薦ロジックに適したプロフィールや実績の提示、問い合わせが自然に促される構造設計など、AI検索時代の特性に適合した導線を設計します。
4. ナレッジベースの構築支援:
生成AIが誤った企業情報を回答するAIミスリードはAIO時代の重大リスクです。当社は、公式データセット・よくある質問（FAQ）・専門知識・各種商品仕様・企業の強みなどを体系化した“ナレッジベース”構築を支援します。これにより、AIが正式な企業情報を参照しやすくなり、誤情報の拡散防止や、競合に情報が埋もれる問題を解消します。AI時代の企業の公式情報庫として機能する中心的な資産となります。