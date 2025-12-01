ダブルで入会＆PASMO番号登録キャンペーンを実施します。









４．お客さまのお問い合わせ先



（1）西武の乗車ポイントに関する内容



西武鉄道お客さまセンター TEL.0570−005−712



営業時間：9時〜17時（12/30〜1/3を除く）



（2）京急プレミアポイントに関する内容



京急プレミアポイント事務局 TEL：045-225-9866



受付時間：11時〜16時（年末年始を除く）



※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので、ご了承ください。









●京急プレミアポイントについて京急プレミアポイントは、京急沿線の暮らしを豊かにするポイントサービスです。加盟店でのお買い物や対象のクレジットカード利用でもポイントがたまるほか、PASMO番号をご登録いただくことで、駅ナカの店舗や自動販売機でのお買い物、京急線乗車時に条件に応じてポイントがたまります。たまったポイントは、1ポイント＝1円として加盟店でのお支払いやPASMOへのチャージ、クーポン、他社ポイントへの交換にもご利用いただけます。※京急プレミアポイントのPASMOへのチャージは、最小1,000ポイントから、1,000ポイント単位でチャージいただけます。その他チャージに関する条件やポイントのご利用方法は京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。https://www.keikyu-point.jp/save-use/