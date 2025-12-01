こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ダブルで入会＆PASMO番号登録キャンペーンを実施します。
SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントが初のコラボレーション！
〜もれなく合計６００ポイント進呈のほか、抽選で豪華な賞品も当たります〜
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：小川 周一郎、以下 西武鉄道）と京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区、社長：川俣 幸宏、以下 京急電鉄）は、2025年12月1日（月）からSEIBU PRINCE CLUBの乗車ポイントサービス（以下 西武の乗車ポイント）と京急プレミアポイントのコラボレーション企画「西武×京急のポイント ダブルで入会＆PASMO番号登録キャンペーン」を共同で実施いたします。
本キャンペーンは、西武の乗車ポイントおよび京急プレミアポイントについて、沿線を越えてより多くのお客さまにご利用いただきたいという両社共通の想いから実施するものです。両社は、沿線の活性化を目的に、ポイントサービスを通じて日常の移動やお買い物をより便利でお得に感じていただけるよう取り組んでまいります。
キャンペーン期間中、SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントの両サービスへの入会と両サービスにPASMO番号をご登録いただいたうえで、SEIBU PRINCE CLUBマイページ内のアンケートページで必要事項を入力してエントリーいただいた方に、SEIBU Smile POINT 300ポイントおよび京急プレミアポイント 300ポイント（合計600ポイント）をもれなく進呈いたします。さらに、アンケートで選択した賞品（各ポイントや川越プリンスホテルランチブッフェご招待券、みさきまぐろきっぷご招待券）が抽選で合計160名さまに当たる特典もございますので、ぜひこの機会にご登録・ご利用ください。
〈川越プリンスホテルランチブッフェ〉
〈みさきまぐろきっぷ〉
※写真は2点ともイメージです。時期により提供メニューは異なります。
〜もれなく合計６００ポイント進呈のほか、抽選で豪華な賞品も当たります〜
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：小川 周一郎、以下 西武鉄道）と京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区、社長：川俣 幸宏、以下 京急電鉄）は、2025年12月1日（月）からSEIBU PRINCE CLUBの乗車ポイントサービス（以下 西武の乗車ポイント）と京急プレミアポイントのコラボレーション企画「西武×京急のポイント ダブルで入会＆PASMO番号登録キャンペーン」を共同で実施いたします。
キャンペーン期間中、SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントの両サービスへの入会と両サービスにPASMO番号をご登録いただいたうえで、SEIBU PRINCE CLUBマイページ内のアンケートページで必要事項を入力してエントリーいただいた方に、SEIBU Smile POINT 300ポイントおよび京急プレミアポイント 300ポイント（合計600ポイント）をもれなく進呈いたします。さらに、アンケートで選択した賞品（各ポイントや川越プリンスホテルランチブッフェご招待券、みさきまぐろきっぷご招待券）が抽選で合計160名さまに当たる特典もございますので、ぜひこの機会にご登録・ご利用ください。
※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
１． 西武×京急のポイント ダブルで入会＆PASMO番号登録キャンペーンについて
（1）キャンペーン内容
SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントの両サービスへの入会と両サービスにPASMO番号を登録し、SEIBU PRINCE CLUBマイページ内のアンケートページで必要事項を入力してエントリーいただいた方に、SEIBU Smile POINT 300ポイントおよび京急プレミアポイント300ポイント（合計600ポイント）をもれなく進呈いたします。さらに、以下の４つから選択いただいた賞品が抽選で合計160名さまに当たります。
【賞品】
・SEIBU Smile POINT 1,000ポイント 50名さま
・京急プレミアポイント 1,000ポイント 50名さま
・川越プリンスホテルランチブッフェご招待券 30名さま
・みさきまぐろきっぷご招待券 30名さま
（1）キャンペーン内容
SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントの両サービスへの入会と両サービスにPASMO番号を登録し、SEIBU PRINCE CLUBマイページ内のアンケートページで必要事項を入力してエントリーいただいた方に、SEIBU Smile POINT 300ポイントおよび京急プレミアポイント300ポイント（合計600ポイント）をもれなく進呈いたします。さらに、以下の４つから選択いただいた賞品が抽選で合計160名さまに当たります。
【賞品】
・SEIBU Smile POINT 1,000ポイント 50名さま
・京急プレミアポイント 1,000ポイント 50名さま
・川越プリンスホテルランチブッフェご招待券 30名さま
・みさきまぐろきっぷご招待券 30名さま
〈川越プリンスホテルランチブッフェ〉
〈みさきまぐろきっぷ〉
※写真は2点ともイメージです。時期により提供メニューは異なります。
※それぞれ賞品は1名さま分です。
※抽選賞品についてはエントリー時に、希望する賞品を1つ選択していただきます。
※当選賞品の発送先は、発送時にSEIBU PRINCE CLUBにご登録されている住所となります。
住所が正しく登録されていない場合、賞品が届かないことがございますのでご注意ください。
〈キャンペーンページはこちら〉https://www.seiburailway.jp/seibu-keikyu/
（2）キャンペーン実施期間
2025年12月１日（月）10時00分〜2026年1月7日（水）23時59分
（3）応募条件
・SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントどちらにも会員登録をしていること
※キャンペーン期間前に会員登録がお済みの方も対象です。
・SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントどちらにもPASMO番号を登録していること
※同一のPASMO番号を両方のポイントサービスにご登録いただくことが可能です。
※キャンペーン期間前にPASMO番号の登録がお済みの方も対象です。
・キャンペーン期間中に必要事項を記載してエントリーが完了していること
※SEIBU PRINCE CLUBマイページ内のアンケートページ（https://club.seibugroup.jp/question/list/）にてエントリーいただけます。
（4）ポイントの進呈および賞品の発送
応募条件を達成していた方には、2026年2月上旬頃にそれぞれのポイントを進呈いたします。また、抽選賞品についてはポイントの進呈および賞品の発送をもって当選のご案内にかえさせていただきます。
（5）注意事項
・本キャンペーンに応募後、ポイント進呈や賞品の発送までの間にSEIBU PRINCE CLUBまたは京急プレミアポイントの退会、PASMO番号の登録を解除された場合、キャンペーンへの応募・当選は無効とします。
・個人情報の取り扱いについては、本キャンペーンの応募規約および各ポイントサービスの会員規約、各社個人情報保護方針に従います。
２．西武の乗車ポイントの登録方法
（1）西武線アプリ（https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/）から会員登録
（2）会員登録時または会員登録後にマイページで、スマイルリンク登録欄にPASMO番号を入力
詳しい登録方法は西武の乗車ポイントWEBサイト内の「登録方法」（https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/）をご確認ください。
３．京急プレミアポイントの登録方法
（1）京急プレミアポイントWebサイトまたはアプリから会員登録
（2）会員登録時または会員登録後、マイページにて、「PASMO連携」ボタンをタップし、PASMO番号を入力
※「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意いただき、確認メールに記載されたURLをクリックいただく必要がございます。
〈京急プレミアポイントアプリのご紹介〉
https://www.keikyu-point.jp/app/
〈PASMO番号の登録方法〉
https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/
〈参考〉
●西武の乗車ポイントについて
西武の乗車ポイントは、西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」に登録（スマイルリンク）したPASMOで、ポイント進呈対象の西武線・西武バスにご乗車いただくとSEIBU Smile POINTが貯まるサービスです。一部キャンペーンは事前にエントリーが必要です。貯めたポイントは、西武プリンスホテルズ＆リゾーツのホテル・ゴルフ場・スキー場をはじめ、PePe・Emioといった商業施設など、SEIBU PRINCE CLUB加盟店で使えます。西武線ではチケットレスサービス「Smooz」で、特急ラビュー・レッドアロー号の特急券 や座席指定列車S-TRAIN・拝島ライナーの指定券が購入できるほか、PASMOアプリやセブン銀行ATMでPASMOにチャージ、駅ナカ・コンビニ「トモニー」でもご利用いただけます。
※抽選賞品についてはエントリー時に、希望する賞品を1つ選択していただきます。
※当選賞品の発送先は、発送時にSEIBU PRINCE CLUBにご登録されている住所となります。
住所が正しく登録されていない場合、賞品が届かないことがございますのでご注意ください。
〈キャンペーンページはこちら〉https://www.seiburailway.jp/seibu-keikyu/
（2）キャンペーン実施期間
2025年12月１日（月）10時00分〜2026年1月7日（水）23時59分
（3）応募条件
・SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントどちらにも会員登録をしていること
※キャンペーン期間前に会員登録がお済みの方も対象です。
・SEIBU PRINCE CLUBと京急プレミアポイントどちらにもPASMO番号を登録していること
※同一のPASMO番号を両方のポイントサービスにご登録いただくことが可能です。
※キャンペーン期間前にPASMO番号の登録がお済みの方も対象です。
・キャンペーン期間中に必要事項を記載してエントリーが完了していること
※SEIBU PRINCE CLUBマイページ内のアンケートページ（https://club.seibugroup.jp/question/list/）にてエントリーいただけます。
（4）ポイントの進呈および賞品の発送
応募条件を達成していた方には、2026年2月上旬頃にそれぞれのポイントを進呈いたします。また、抽選賞品についてはポイントの進呈および賞品の発送をもって当選のご案内にかえさせていただきます。
（5）注意事項
・本キャンペーンに応募後、ポイント進呈や賞品の発送までの間にSEIBU PRINCE CLUBまたは京急プレミアポイントの退会、PASMO番号の登録を解除された場合、キャンペーンへの応募・当選は無効とします。
・個人情報の取り扱いについては、本キャンペーンの応募規約および各ポイントサービスの会員規約、各社個人情報保護方針に従います。
２．西武の乗車ポイントの登録方法
（1）西武線アプリ（https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/）から会員登録
（2）会員登録時または会員登録後にマイページで、スマイルリンク登録欄にPASMO番号を入力
詳しい登録方法は西武の乗車ポイントWEBサイト内の「登録方法」（https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/）をご確認ください。
３．京急プレミアポイントの登録方法
（1）京急プレミアポイントWebサイトまたはアプリから会員登録
（2）会員登録時または会員登録後、マイページにて、「PASMO連携」ボタンをタップし、PASMO番号を入力
※「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意いただき、確認メールに記載されたURLをクリックいただく必要がございます。
〈京急プレミアポイントアプリのご紹介〉
https://www.keikyu-point.jp/app/
〈PASMO番号の登録方法〉
https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/
〈参考〉
●西武の乗車ポイントについて
西武の乗車ポイントは、西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」に登録（スマイルリンク）したPASMOで、ポイント進呈対象の西武線・西武バスにご乗車いただくとSEIBU Smile POINTが貯まるサービスです。一部キャンペーンは事前にエントリーが必要です。貯めたポイントは、西武プリンスホテルズ＆リゾーツのホテル・ゴルフ場・スキー場をはじめ、PePe・Emioといった商業施設など、SEIBU PRINCE CLUB加盟店で使えます。西武線ではチケットレスサービス「Smooz」で、特急ラビュー・レッドアロー号の特急券 や座席指定列車S-TRAIN・拝島ライナーの指定券が購入できるほか、PASMOアプリやセブン銀行ATMでPASMOにチャージ、駅ナカ・コンビニ「トモニー」でもご利用いただけます。
●京急プレミアポイントについて
京急プレミアポイントは、京急沿線の暮らしを豊かにするポイントサービスです。加盟店でのお買い物や対象のクレジットカード利用でもポイントがたまるほか、PASMO番号をご登録いただくことで、駅ナカの店舗や自動販売機でのお買い物、京急線乗車時に条件に応じてポイントがたまります。たまったポイントは、1ポイント＝1円として加盟店でのお支払いやPASMOへのチャージ、クーポン、他社ポイントへの交換にもご利用いただけます。
※京急プレミアポイントのPASMOへのチャージは、最小1,000ポイントから、1,000ポイント単位でチャージいただけます。その他チャージに関する条件やポイントのご利用方法は京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/save-use/
京急プレミアポイントは、京急沿線の暮らしを豊かにするポイントサービスです。加盟店でのお買い物や対象のクレジットカード利用でもポイントがたまるほか、PASMO番号をご登録いただくことで、駅ナカの店舗や自動販売機でのお買い物、京急線乗車時に条件に応じてポイントがたまります。たまったポイントは、1ポイント＝1円として加盟店でのお支払いやPASMOへのチャージ、クーポン、他社ポイントへの交換にもご利用いただけます。
※京急プレミアポイントのPASMOへのチャージは、最小1,000ポイントから、1,000ポイント単位でチャージいただけます。その他チャージに関する条件やポイントのご利用方法は京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/save-use/
４．お客さまのお問い合わせ先
（1）西武の乗車ポイントに関する内容
西武鉄道お客さまセンター TEL.0570−005−712
営業時間：9時〜17時（12/30〜1/3を除く）
（2）京急プレミアポイントに関する内容
京急プレミアポイント事務局 TEL：045-225-9866
受付時間：11時〜16時（年末年始を除く）
※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので、ご了承ください。
（1）西武の乗車ポイントに関する内容
西武鉄道お客さまセンター TEL.0570−005−712
営業時間：9時〜17時（12/30〜1/3を除く）
（2）京急プレミアポイントに関する内容
京急プレミアポイント事務局 TEL：045-225-9866
受付時間：11時〜16時（年末年始を除く）
※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので、ご了承ください。