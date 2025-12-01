新製品 DP 第5/4世代 Xeon SP＆C741搭載, G5 PCIe/CXLバス, SATA・NVMe RAID, マルチGPUサポート WS「Convallis-6408A」シリーズの御紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、デュアルのLGA-4677（ソケットE）第5/4世代 Xeon SP とC741 PCHを搭載し、5本のG5 PCIe/CXL1.1バス, 最大4TBのメモリーが接続可能なワークステーション「Convallis-6408A」シリーズ の販売を、2025年12月より開始いたします。
Intel VROC RAIDまたは ハードウェアRAIDコントローラを使用したSAS/SATA および NVMeドライブによるRAID機能の利用が可能で、1000Wから1600Wまでの大容量電源が、トリプル・デュアル・シングル スロットGPUによるマルチGPU環境を可能にします。
デュアル10GbEポートを搭載し、ALC888S Audio Codecを使用した7.1ch HDオーディオが利用で、広範なWindows系・Linux系・仮想化OSをサポートしています。
◆Dual 5/4th Gen Xeon SP搭載◆
LGA-4677ソケット（ソケットE）Intel 5/4 Gen. Xeon SP 2基を搭載し、13基の3.5インチドライブベイと2基の2.5インチSSDベイを装備し、全面に防塵フィルターを備えた通気孔を設置して高い換気性を確保しています。640MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、Intel Turbo Boost Technology 2.0、Intel Deep Learning Boost Technologyなど最新技術をサポートします。（1）
最大4TB 3DS RDIMMまたは2TB ECC RDIMMが実装可能な16本の288ピンDDR5 DIMMソケット、5本のG5 PCIe/CXL（X16）バス、1本のG5 PCIe0/CXL（X8）バス、2基のG5 PCIe（X8） MCIOコネクター、2基のG5 PCIe（X4） M.2ソケットが利用できます。
◆Intel C741チップセット◆
サーバー向けチップセットIntel C741 PCHを搭載しています。8基の6G SATAポート（SlimSAS 8x）、SATA DOMやODDの接続が可能な2基の6G SATAポート（7ピン）、4台のU.2ドライブが接続可能なG5 PCIe（X8）接続MCIOポート、10GbEコントローラ、BMCシステム管理チップ、COMポート、USB3.1/3.0/2.0/ポートが接続されています。
◆ストレージ機能◆
8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe（X4）NVMeドライブが使用できます。
SATAドライブは、Intel VROC SATA RAID 0,1,5,10のデータ保護、または12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラを使用したRAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、RAIDディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、SASディスクの使用、キャッシュデータのバックアップなどの管理機能が利用できます。
NVMeドライブは、Intel VROC NVMe RAIDによるRAID 0,1,5,10のサポート、またはハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。（2）
◆グラフィックス/GPU機能◆
Aspeed AST2600 BMCによるVGAポートは16MBのDDR4 VRAMを装備し、最大解像度: 1920 x 1200dpiの2Dグラフィクスをサポートします。2D/3Dコンテンツ作成、VRコンテンツ開発、製品設計・デザイン・エンジニアリング・シミュレーション、科学研究分野でのビジュアルコンピューティング用プラットフォームとして、280mm長以下の GPUが利用可能で、6基のシングルスロットGPU、4基のダブルスロットGPU、2基のトリプルスロットGPUが接続できます。 （3）
◆ネットワーク機能◆
Broadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートはIEEE802.3an規格に準拠し、VM密度（Virtual machine density）を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。 NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 8.0での優れた接続性を発揮します。
