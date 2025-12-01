新製品 Zen5 Ryzen 9000X＆X870E 搭載、G5 PCIeバス, USB4C-DP Altモード装備、CPU・メモリー OC対応 WS「Acutus-5908RB」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA-1718（Socket AM5）Zen5 Ryzen 9000XファミリーCPUと、Promontry21チップを2個使用してI/O帯域幅を増強したAMD X870Eチップセットを搭載し、CPUおよびメモリーのオーバークロック動作が可能なHEDT/ワークステーション「Acutus-5904RB」シリーズ の販売を2025年12月より開始いたします。
AMD EXPOにより8000MT/sまでのオーバークロックメモリーの利用が可能で、HDMI 2.1ビデオポートに加え、DisplayPort 1.4aポート（8K@30Hz）のビデオ信号をUSB4 Type-C ポート（40Gbps）を使用して出力するUSB Type-C DP Alt ModeをサポートしたUSB4ポートを2基装備しています。さらに高性能なグラフィックス環境には、ダブル/トリプル スロットGPUが接続可能なG5 PCIe（X16）バスが利用で、AMD SATA/NVMe RAIDのサポートにより、安全で高速なストレージ領域の確保が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334232&id=bodyimage1】
◆AMD Zen5 Ryzen 9000X CPU搭載◆
LGA1718ソケット（ソケットAM5）対応のAMD Zen5 Ryzen 9000X CPUを搭載したワークステーションです。キャプチャーボードや高性能サウンドカードを使用したコンテンツ作成、3Dレンダリング、動画編集に適したシステムで、多数の高速USB機器やSATAデバイスの接続に対応します。13基の3.5インチドライブベイと2基の2.5インチSSDベイを装備しています。筐体全面に設けられた通気孔により、OC動作に必要な高い換気性が得られます。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD仮想化技術（AMD Virtualization Technology：AMD-V）などの最新技術をサポートし、AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading : AMD SMT）により、最大16コア32スレッドの64bit並列演算処理に対応します。（1）
CPU直結の288ピンDDR5 DIMMソケット4本には、4800MT/s以上のNon-ECC/ECC U-DIMMを最大256GBまで実装可能で、AMD Extended Profiles for Overclocking（EXPO）により、8200+MT/sまでのOCメモリーが利用できます。（2）
システム拡張機能としてG5 PCIe5.0（X16）スロット2本、G5 PCIe（X4）接続M.2ソケットが直接CPUに接続されています。
◆AMD X870Eチップセット◆
2基のPromontry21 チップをCPUに直列接続して、I/O機能を強化したAMD X870Eチップセットを搭載しています。
CPUのオーバークロック動作、オーバークロッキングメモリーの管理の他、3本のG4 PCIe（X4）接続M.2ソケット、LANコントローラ、WiFiモジュール接続用E-Key M.2ソケット、オーディオコントローラが接続され、USB3.2 G2x2 Type-Cポート、USB3.2 G2 Type-Aポート、USB3.2 G1 Type-Aポート、USB2.0 Type-Aポートが接続されています。
◆ストレージ機能◆
6チャンネルのオンボード6G SATAポートと4本のM.2ソケットは、それぞれAMD RAIDによるSATAおよびNVMeをサポートし、RAIDレベル0, 1, 10でのデータ保護が可能です。（3）
◆グラフィックス機能◆
CPU内蔵の2200MHzデュアルAMD RDNAグラフィックスコアによるHDMI 2.1ポート（4K@120Hz）と、HDCP 2.3をサポートした2ポートのDisplayPort 1.4ポートを装備しています。DisplayPortは、ASM4242 USB4コントローラで変換され、USB4 Type-C ポート（4K@60Hz）に出力されます。
