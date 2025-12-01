新製品 Zen5 Ryzen 9000X＆X870 PCH搭載、G5 PCIeバス, USB4C-DP Altモード装備、CPU・メモリー OC対応 WS「Acutus-5904RA」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA-1718（Socket AM5）Zen5 Ryzen 9000XファミリーCPUと、AMD X870チップセットを搭載し、CPUおよびメモリーのオーバークロック動作が可能なHEDT/ワークステーション「Acutus-5904RZB」シリーズ の販売を2025年12月より開始いたします。
AMD EXPOにより8000MT/sまでのオーバークロックメモリーの利用が可能です。
HDMI 2.1ビデオポートに加えて、DisplayPort 1.4aポート（4K@60Hz）のビデオ信号をUSB4 Type-C ポート（40Gbps）を使用して出力するUSB Type-C DP Alt ModeをサポートしたUSB4ポートを2基装備しています。
さらに高性能なグラフィックス環境には、ダブル/トリプル スロットGPUが接続可能なG5 PCIe（X16）バスが利用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334107&id=bodyimage1】
◆AMD Zen5 Ryzen 9000X CPU搭載◆
LGA1718ソケット（ソケットAM5）対応のAMD Zen5 Ryzen 9000X CPUを搭載したワークステーションで、キャプチャーボードや高性能サウンドカードを使用した2D/3Dコンテンツ作成、動画編集に適したシステムです。
2基の5.25インチおよび1基の3.5インチオープンベイ、2基の3.5/2.5インチベイ、および1基の3.5インチ内蔵ドライブベイが利用可能で、前面は通気性の高いメッシュパネルを使用しいてます。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、
AMD仮想化技術（AMD Virtualization Technology：AMD-V）などの最新技術をサポートし、AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading : AMD SMT）により、最大16コア32スレッドの64bit並列演算処理に対応します。（1）
CPUに直結したデュアルチャンネル構成288ピンDDR5 DIMMソケット4本には、4800MT/s以上のNon-ECC/ECC U-DIMMが最大256GBまで接続可能で、AMD Extended Profiles for Overclocking（EXPO）により、8000/7800+ MT/sのオーバークロッククメモリーが利用できます（2）
システム拡張バスとしてG5 PCIe（X16）バス1本を装備しています。
◆AMD X870チップセット◆
CPUのオーバークロック動作、OCメモリーの管理、2チャンネルの6G SATAポートを装備し、AMD RAID機能をサポートするAMD X870シングルチップセットを搭載しています。
I/O機能としてUSB4ポート、USB3.2 Gen2x2ポート、USB3.2 Gen2/Gen1ポート、通信機能としてネットワークコントローラとWiFiモジュール、オーディオ機能として7.1チャンネルHDコントローラなどが接続されます。
◆ストレージ機能◆
X870に接続されるG4 PCIe（X4） 64Gbps M.2ソケット2基はAMD NVMe RAID 0, 1をサポートし、高速なSSDドライブ作業領域を提供します。（3）
オンボードの6G SATAポートは、ストレージ領域用SATAドライブおよび光学ドライブの接続に利用できます。
◆グラフィックス機能◆
CPU内蔵の2200MHzデュアルAMD RDNAグラフィックスコアによるHDMI 2.1ポート（4K@120Hz）と、HDCP 2.3をサポートした2ポートのDisplayPort 1.4ポートを装備しています。DisplayPortは、ASM4242 USB4コントローラで変換され、USB4 Type-C ポート（4K@60Hz）に出力されます。
◆ネットワーク機能◆
