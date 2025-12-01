【五島の椿】椿の葉の“浸透保湿成分※1”が角質層までしっとりうるおす自然由来100%※2「 椿の葉 保湿水 フェイスマスク」2025年12月1日(月)新発売

五島の椿株式会社

五島の椿株式会社（本社：長崎県五島市、代表取締役社長：谷川富隆）は、長崎・五島列島の椿から生まれた自然由来スキンケアブランド「五島の椿」より、新商品 「椿の葉 保湿水 フェイスマスク」を2025年12月1日（月）に発売いたします。

本商品は、人気の「椿の葉 保湿水」の８回分（１包あたり）のうるおいを贅沢に含み、自然由来100%(※2)にこだわったフェイスマスクです。五島の椿独自の美容成分である椿の葉の“浸透保湿成分(※1)”がすっと肌に馴染み、角質層までうるおいで満たします。

マスクシート素材には、肌にも環境にもやさしく配慮した、植物由来の３層構造の生分解性素材を使用した“貯水型”シートを採用しています。週に一度の集中保湿ケアで、乾燥でごわついたお肌も、うるおいに満ちたしっとりハリ肌に導きます。

【開発背景】

五島の椿の人気アイテム「椿の葉 保湿水」は、五島列島の自社農園で育った椿の大人葉を一枚ずつ丁寧に手摘みし、低温真空蒸留で抽出した「椿葉蒸留水(※１)」をたっぷり使用した浸透保湿(※4)化粧水です。自然由来100%(※2)の椿のチカラで、お肌の角質層までうるおいで満たします。2021年の発売以来、多くのお客様にご愛用いただき、累計出荷本数は30万本(※3)を突破しました。

そんな中、我々の会社で乾燥・敏感肌でお悩みのお客様と接する中で、こんな話がありました。

「保湿水を気に入っています。ただ、乾燥が厳しい日など、私には物足りなく感じる日もあり、そういう日はどういうものを足すと良いでしょうか？」

そのお声に応えるため、保湿水のうるおいを角質層まで届けるフェイスマスクの開発を開始。試行錯誤を重ね、一回で集中保湿ができる「椿の葉 保湿水 フェイスマスク」が誕生しました。

開発で最もこだわったのは「自然由来100％(※2)」の実現です。

みずみずしいテクスチャーと美容液のようなうるおいが特徴の「椿の葉 保湿水」の浸透力(※4)を、そのまま活かすため、保湿にぴったりな自然由来原料を厳選し、何度も調整を繰り返しました。

さらにシート素材もこだわり、試行錯誤を重ね、乾きにくく肌なじみの良い、植物由来の３層構造の生分解性性素材を使用した”貯水型“シートを採用し、自然由来100％(※2)を実現することができました。

「五島の椿」は、これからも自然の恵みを大切にしながら、日々の暮らしに寄り添えるスキンケアを追求してまいります。

※1 ツバキ葉水(保湿剤) ※2 ISO16128準拠／水を含む

※3 出荷期間：2020年2月26日～2025年6月30日 ※4 肌の角質層まで

【3つの特長】

１. 【ヤブツバキテルペン(※1)】 椿葉による浸透保湿(※2)。週に１度の集中ケア

五島列島の自社農園で手摘みした椿葉から、低温真空蒸留で抽出したヤブツバキテルペン（椿葉蒸留水）(※1)をたっぷり含ませたシートマスクです

ヒアルロン酸の４倍の浸透力(※3)で、乾燥に悩む肌の角質層まで素早くなじみ、うるおいを届けます。”週1回の集中ケア”でしっとりうるおい肌へ導きます。翌朝、思わず触れたくなるようなやわらかな肌触りを目指しました。

２.【椿酵母エキス(※4)】 うるおいを抱え込み、しっとりハリつや肌へ

椿の花から発見された椿酵母を特殊培養した「椿酵母エキス(※4)」を配合。天然のうるおい成分の主成分である「アミノ酸」など、17 種類（必須アミノ酸9 種）を豊富に含み、肌のハリを保つのに役立ちます。

使うほどに、うるおいを抱え込んだ、やわらかなハリつや肌へと導きます。

１. 【自然由来100%(※5)】 ３層構造の“貯水型シート”が、うるおいを逃さずチャージ

自然由来100%(※5)にこだわり、保湿にぴったりな自然由来原料を厳選しました。

特別な植物由来の生分解性シートは、保湿水のうるおいを8回分たっぷり含み、肌に触れている間乾くことなく水分を届ける“貯水型シート”を採用しています。保湿水の魅力、「みずみずしさ」と「うるおい」をそのままに、貯水型シートならではの高い密着感で肌の角質層までぐんぐん浸透。 “椿の葉の浸透保湿を生かしたフェイスマスク”として仕上がりました。

※1 ツバキ葉水(保湿剤)

※2 肌の角質層まで

※3 椿葉水とヒアルロン酸水溶液各1mlが0.2µmのフィルタを通る速度を測定

※4 サッカロミセスセレビシアエエキス(整肌)

※5 ISO16128準拠／水を含む

【使用方法】

1.洗顔後、袋から折りたたまれたマスクを取り出し、そっと広げます。

＊保湿水をたっぷり含んでいるため、しずくが落ちる場合があります。衣服などに付着しないようご注意ください。

2. 目・口の位置に合わせ、お顔全体に密着するように手のひらでやさしく押さえてください。

3. 10～15分置いてからマスクをはがし、肌に残った保湿水を手のひらで浸透（※）するようにじっくりハンドプレスしてください。

※角質層まで

【商品概要】

人気の「椿の葉 保湿水（※1）」が、この冬フェイスマスクとなって新登場

椿の葉の浸透保湿成分が角質層までたっぷりとうるおいを届け、しっとりハリ肌へ導きます。



さらに、「ヤブツバキテルペン（※1）」の浸透力を活かす“貯水型”の特殊マスクには、「椿の葉 保湿水」を8回分のうるおいをたっぷり含むことができる植物由来の３層構造の生分解性シートを採用しました。自然由来100%(※2)にこだわった、週に１度のスペシャルケアで、しっとりうるおい肌へ導きます。

【商品名】椿の葉 保湿水 フェイスマスク

【商品仕様】

・容量：21mL×4包

・価格：3,520円（税込）

・自然由来指数：100％※1

・６つのフリー：アルコール・パラベン・石油系原料・界面活性剤・香料・着色料

【販売チャネル】五島の椿オンラインショップ、取扱店舗でも順次展開

※1 ツバキ葉水(保湿剤)

※2 ISO16128準拠／水を含む

【フェイスマスク発売キャンペーン】

「椿の葉 保湿水 フェイスマスク」の発売を記念して、五島の椿オンラインショップでは、ギフトにピッタリのセット商品「フェイスマスク発売記念 冬のうるおいセット」を、本日(12月1日）10:00より2025年12月31日までの期間限定で発売いたします。

ブランドカラーの特別なボックスに「保湿水＋せっけん ギフトボックス」と、新商品の「椿の葉 保湿水 フェイスマスク」をセットし、オリジナルショッパーとともにお届けいたします。

乾燥が悩みが深まる季節に、“うるおいを贈るギフト”としてご活用いただけます。

【商品名】「フェイスマスク発売記念 冬のうるおいセット」

【商品仕様】

・保湿水＋せっけん ギフトボックス

（椿の葉 保湿水150ml、椿酵母せっけん60g）

・椿の葉 保湿水 フェイスマスク

(21mL×４包）

・オリジナルショッパーS

【価格】9,400円（税込）

【発売期間】2025年12月1日～12月31日

【販売チャネル】

五島の椿オンラインショップ： https://gotonotsubaki.co.jp/

(お電話注文は0120-03-5555まで ※年末年始休業

▪️【五島の椿ブランドについて】

五島の椿株式会社は、長崎県・五島列島の地域資源「椿」を活かし、持続可能な産業と雇用を目指して2018年に設立。「椿を再発見し、そのすべてを活かす」をコンセプトに、椿の花・葉・果皮・種子などを活用し、独自の技術で抽出した「椿酵母エキス」や「椿葉クチクラ」などの原料を開発。「五島の椿プロジェクト」認定パートナーとして、地域活性化に取り組んでいます。

公式オンラインショップ：https://gotonotsubaki.co.jp/