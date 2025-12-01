イヌやネコの動物福祉向上に取り組む9団体を新たに認定！活動を支援するためのオンライン寄付受付を12月1日よりスタート















































認定団体は、迷い動物や飼い主による飼育放棄や多頭飼育崩壊、動物愛護センターなどに収容されている動物を保護し、新たな迎え主を見つける「保護団体」、動物たちの福祉を配慮したうえで人間との触れ合いを推進する「介在団体」、盲導犬や介助犬といった人の暮らしをサポートする犬たちを育成する「伴侶団体」、動物愛護や動物のための福祉活動を行う「啓発団体」といった４つの分野にわたっています。



























・特定非営利活動法人 Wellbeing 今尾香織様（岐阜県/保護団体） ・特定非営利活動法人 Wellbeing 今尾香織様（岐阜県/保護団体）

アニドネは個人や企業など多くの方からお預かりする寄付を信頼できる認定団体へお届けして、円滑な運営と動物たちの幸せな生涯を守るために支援を続けております。認定団体一覧URL：https://www.animaldonation.org/organization/list/〇認定団体の選定について「犬や猫のために寄付をしたいけれど、どのような団体を選んだら良いか分からない」という方たちの想いに応え、また、みなさまからの善意の寄付金を有意義に活用するため、支援団体の認定につきましては、複数回の面談及び外部の有識者で構成された審議委員会の承認を経て、理事会で決定するという厳正なプロセスを重ねて決定しております。本年度は、本年3月27日からの応募受付にエントリーいただいた団体より、書類選考や現地視察などを経て、新たに６つの団体を迎え、計53の認定団体に対しての寄付金を12月1日より受け付ける運びとなりました。〇24年度の新規認定団体皆様からのコメント（順不同）NPO法人Wellbeingは、岐阜市を拠点に行き場を失った猫たちの保護と譲渡活動を行っています。「救う」で終わらせず、命を未来へつなぐことを大切に日々取り組んでいます。苦しみや悲しみの中にも希望を見出し、1人が1匹を救える社会を目指して。支えてくださる皆様への感謝を胸に、「今ある命を大切に」これからも歩み続けます。

































・一般社団法人 しっぽ村 深津彰詞様（神奈川/保護団体） ・一般社団法人 しっぽ村 深津彰詞様（神奈川/保護団体）

・特定非営利活動法人 江東ねこの会 矢嶋槙子様（東京都/保護団体）どんな猫にもあたたかい幸せをつかんでほしいという思いから、乳飲み子からシニア猫まで、傷病猫や人馴れをしていない成猫たちも積極的に受け入れをしています。多くのボランティアスタッフたちが、献身的にお世話と人慣れを進め、保護時とは見違えるほど幸せになる猫たちの姿を励みに活動しています。今後も行政と連携しながら、猫が幸せに暮らせる街づくりを目指してまいります。当団体は2011年より神奈川県県央エリアを中心に身寄りの無い犬猫の保護・譲渡活動、猫のTNR活動、動物愛護・福祉に関する普及活動に取り組んでおります。保護施設最大の特徴は一般解放型のシェルターで、毎日が保護犬猫の譲渡会を開催しているところです。皆様に支えられ、日々多くのボランティアさんにご協力いただき、不幸な命ゼロを目指して活動しております。





・特定非営利活動法人 ちびたましっぽの愛護会 山下みのり様（山口県/保護団体） ・特定非営利活動法人 ちびたましっぽの愛護会 山下みのり様（山口県/保護団体）





当会は山口県長門市を拠点に活動しています。県内北部に位置し、動物に対する関心は浅く、野犬も野良猫も多い地区で約25年前ぐらいから細々とはじめた活動です。現在は行政とも協力しながら、野良猫のTNRを市内全般に推進し、また保健所に収容される犬や猫の殺処分0を実行しています。今後もTNRの推進と、保健所収容動物の殺処分0を継続するためスタッフ、ボランティア一同一丸となって頑張っていこうと思います。

















・特定非営利活動法人 にゃん２ 阿久津正代様（千葉県/保護団体）千葉県柏市、流山市、松戸市の東葛地域を中心にTNR、捨てられた猫の保護、ケガや病気の治療、愛護センターからの引き出し、譲渡会での里親さん募集をし、行政との連携で地域の野良猫問題にもにも取り組みします。東葛地域殺処分０から千葉県殺処分０へ。繋がれ命！目の前の小さな命を絶対に諦めない！をモットーにスタッフ一同、人と動物が共生できる環境づくりを目指します。どうぞ皆様、温かいお力添えを宜しくお願い致します。





・特定非営利活動法人 わんにゃんレスキューOHANA 松本恵美様（茨城/保護団体） ・特定非営利活動法人 わんにゃんレスキューOHANA 松本恵美様（茨城/保護団体）



































・一般社団法人 Spay Vets Japan 橋本恵莉子様（大阪府/啓発団体） ・一般社団法人 Spay Vets Japan 橋本恵莉子様（大阪府/啓発団体）





OHANAは地域密着型の動物保護団体です。2022年に「5年で神栖市内の野犬をゼロにしよう！」という目標を掲げ、「ZERO KAMISUプロジェクト」を立ち上げました。茨城県動物指導センター職員の皆様や他団体様、神栖市役所ならびに地域の皆様にご協力いただき、官民一体となってこのプロジェクトに取り組んでいます。ZERO KAMISUプロジェクトを達成し、茨城県のモデル地域となれるように全力で取り組んでいきたいと思います。・特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会 平澤剛様（栃木/介在団体）私たちは、動物とのふれあいを通じて、子どもから高齢者まで多くの方の心と体の健康を支える活動を行っています。特に子どもの自己肯定感や読解力の向上を目指した「読書犬活動」や、医療的ケアが必要な重度障がい児への支援に力を入れ、動物の癒しの力を社会に届けています。今後もセラピー活動と地域連携を深め、誰もが安心して笑顔になれる社会づくりを目指します。

真に一頭一頭の命を大切にするためにはどうすればよいのか？その答えは、犬猫の頭数管理、つまり不妊去勢手術の徹底しかありません。人が引き起こす無秩序な繁殖を許した結果、遺棄される命、十分な世話を受けられず飢えや寒さ暑さに苦しみ亡くなる命が今日も後を絶ちません。この現実をこれ以上許してはなりません。当獣医師団体は保護活動を無くすことを目指し、不妊去勢手術の支援、手術を行う獣医師を育成することが、今こそやるべきことだと考えます。











・特定非営利活動法人 どうぶつ弁護団 細川敦史様（兵庫県/啓発団体）当法人は、弁護士・獣医師をはじめとする専門家で構成される全国初の組織であり、動物虐待をなくすための諸活動に取り組んでいます。ホームページの情報提供フォームには、全国各地から動物虐待が疑われる事案が寄せられ、これらを精査のうえ、刑事告発や行政機関への申立てなど法的根拠に基づく働きかけを行っています。当法人の取り組みが将来の動物虐待の抑止力となるよう、皆さまのご支援をいただくことで一層活動を深め、広めていきたいと考えています。○アニドネ事務局より25年度アニドネ認定基準通過団体に9団体が新認定されました。公募期間2カ月から1カ月への短縮にもかかわらず、多くの団体からご応募いただき、厳正なる審議を重ねました。今年度、保護団体のほか介在活動に携わる団体や支援実績のない県にも認定団体が増えたことは、新たな日本の動物福祉向上への第一歩と感じています。これからは53団体へ、皆さまからのキモチをカタチに！そして「全都道府県へ支援の輪を広めたい」という思いのもと、これからも活動を継続してまいります。皆さまからのあたたかいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。※認定基準通過団体一覧：https://www.animaldonation.org/organization/list/『アニマル・ドネーション』とは動物のためにがんばっている団体と、自分も何かしたいと思う人や企業を結びつける日本初の動物関連に特化したオンライン寄付サイトを運営する中間支援組織です。「どのような施設や活動を支援したらよいか分からない」という多くの方の声に応え、厳正な審査を経て認定された団体（※）へ寄付をお届けしています。また、動物福祉の向上を目指して、ともに考えアクションを呼びかけるAWGs（Animal Welfare Goals）プロジェクトも展開して、犬や猫に関連するさまざまな情報の発信を行っています。「キモチをカタチに」 ― 動物福祉や他の分野においても、人々が協力しあい、想いをそれぞれの形で行動として社会づくりに貢献していける。そんな豊かな気持ちを育める寄付文化の醸成をアニマル・ドネーションは目指しています。※ 寄付先は、動物のためにがんばる団体（保護団体・介在団体・伴侶団体・啓発団体）が対象です。アニドネが提供する情報をもとに、寄付支援者自らが寄付先を選び、オンラインで直接寄付できるのも特徴です。アニドネはこれまでに、個人の方・団体の皆さまから、685,285,134円（2025年9月末時点）の寄付金をお預かりし、「保護団体」、「介在団体」、「伴侶団体」、「啓発団体」へ寄付を届け、その活動を支援しています。今後もアニドネに寄せられる多くの寄付金を、高い理念と目標を掲げ活動する団体が有意義に活用できるよう努めてまいります。■ 法人概要法人名 ： 公益社団法人アニマル・ドネーション（ https://www.animaldonation.org/ ）代表者 ： 西平 衣里（にしひら えり） 代表理事・マネジメントディレクター所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-15-5 FARO1F設 立 ： 2010年7月（サービス開始：2011年9月）活動内容： 1.動物福祉活動の支援に特化した寄付サイトの運営2.動物関連団体へのサポート活動3.「人と動物の共生」を社会に広める活動【本リリースに関するお問い合わせ窓口】公益社団法人アニマル・ドネーション 広報担当 長嶋（n.mochizuki@animaldonation.org）関連リンク認定団体リストhttps://www.animaldonation.org/organization/list/