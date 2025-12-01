大好評につき今年も開催決定！PLAZA 東京店にサンタクロースがやってくる！「MEET＆GREET」開催。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年12月25日(木)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、ホリデープロモーション「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」を開催中。サンタクロースと会えるイベントを、12月13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)の4日間限定で、PLAZA 東京店にて開催します。

PLAZA 東京店にサンタクロースがやってくる！2025年12月13日(土) ・14日(日)・20日(土)・21日(日)の4日間限定で、サンタクロースに会える「MEET＆GREET」を開催。

2024年12月の開催時には開店前から多数の方にお集まりいただくなど、大盛況だった本イベント。その多くの声にお応えし、今年もPLAZA 東京店にて、サンタクロースと記念写真を撮って思い出に残せる、特別な時間をご提供します。

ホリデー気分を盛り上げるアグリーセーターを、キッズサイズから大人サイズまでご用意。アメリカのホリデーでは定番となっている、インパクト大！でユニークなデザインのセーターを着用して、よりスペシャルな撮影をご家族やお友達と楽しみいただけます。

本イベントは事前にLINEにて整理券(無料)の取得が必要です。応募多数の場合は抽選となります。このスペシャルな体験ができるイベントをお見逃しなく。

サンタクロース 「MEET＆GREET」概要

＜参加無料＞

開催日時：2025年12月13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)

各日 12:00～、14:30～、16:00～ 各回30分程度

開催場所：PLAZA 東京店 店内（東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムA棟 1F）

イベントお知らせページ：

https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/365?press=xm251201

※スケジュールは予告なく変更となる場合があります。

イベント参加方法

サンタクロースとの写真撮影への参加には、事前に整理券(無料)の取得が必要です。整理券はLINEにて『PLAZA イベント専用受付』を友だち追加の上、お申込みいただけます。整理券の申込数が予定数を上回った場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

【整理券申込み受付期間】

12月13日(土)・14日(日) 開催分：12月1日(月) ～ 12月7日(日)

12月20日(土)・21日(日) 開催分：12月1日(月) ～ 12月14日(日)

『PLAZA イベント受付専用』アカウントはこちら ：

https://lin.ee/1Rs76FQ

※ご観覧のみの場合、整理券は不要です。

※画像はイメージです。

※本イベントはPLAZA 東京店限定の企画です。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。