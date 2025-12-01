AlphaDrive、キャンプ用品レンタルサービス「ソトリスト」を事業承継

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、株式会社URAKATA（本社：沖縄県浦添市、代表取締役：山田慎也、以下URAKATA）より、キャンプ用品レンタルサービス「ソトリスト」の事業譲渡を受けました。

「ソトリスト」とは

ソトリストは、自宅や倉庫に眠っているキャンプ用品を預けて収益が得られるシェアリングサービスです。オーナー様はレンタル利用に応じた報酬を得ることができます。利用者は、必要なアイテムを必要な期間だけレンタルでき、手軽に多様なキャンプ体験が可能です。キャンプ用品の管理・メンテナンスはソトリストが行い、清掃不要での返却、安心の補償サービスも完備。用品の有効活用と、より手軽なアウトドアの実現を両立するプラットフォームです。

ホームページ：https://sotolist.com/fujisan/

事業承継の背景

AlphaDriveにおける地域共創事業を展開する「AlphaDrive REGION（アルファドライブリージョン）」においては、行政と連携した地域企業の新規事業支援、オープンイノベーション支援、創業支援等を通じて、地域の中から新な価値を生み出すこと、挑戦者を輩出することを続けてきています。

その一方で、支援者という立場だけではなく地域のいちプレイヤーとして自社を主体とした事業の展開も行っております。

＜参考事例＞

・【AlphaDrive高知】創業の地・土佐町で100年続く宿を事業承継(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000033909.html)

・AlphaDrive、SocialDesignよりcoconova（ココノバ）を事業承継し、新拠点「琉球アルファドライブ」を設立(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000033909.html)

・AlphaDrive高知、地産外商を推進する新事業「TOMO LAB（共ラボ）」を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000033909.html)

こうしたプレイヤーとしての活動を強化していく動きの中で、キャンプ用品レンタルサービス「ソトリスト」の事業自体の可能性に加え、キャンプを起点とした観光振興や地域経済の活性化への寄与ができることを期待し、URAKATAより事業譲渡を受けることとしました。

URAKATAが培ったサービス運営のノウハウを引き継ぎ、ユーザーの皆様により良いサービスを提供できるよう尽力してまいります。

今後の予定

・2025年12月より店舗移転の対応に伴いサービスを休止

・2026年3月ごろよりサービスを再開（予定）

詳細はソトリスト(https://sotolist.com/fujisan/)のホームページでお知らせします。

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp

＜お問い合わせ＞

担当者：株式会社アルファドライブ（PR担当）

https://alphadrive.co.jp/contact/