すとぷりなど5グループが出演する『STPR Family Festival!! 2026』開催決定！2026年2月7日(土)・8日(日) 2DAYS！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドル・歌い手グループ「すとぷり」「Knight X - 騎士X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が出演する大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)』を、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間で開催することをお知らせいたします。

あわせて、2025年11月30日(日)21:00より、FC最速先行(抽選)のチケット申込受付を開始いたしました。

『STPR Family Festival!! 2026』は、STPR所属の5グループが出演し、グループの枠を越えたコラボレーションや、それぞれの魅力を活かしたライブパフォーマンスを、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間にわたってお届けする大型ライブイベントです。東京ドームならではのスケールで特別なステージをお楽しみいただけます。

2025年4月にSTPR史上初めて開催した『STPR Family Festival!!』には、多くのリスナーのみなさまにご来場いただき、大きな盛り上がりとなりました。2026年の“すとふぇす”では、その熱量を引き継ぎながら、さらに進化したステージをお届けいたします。

参考）『STPR Family Festival!!』ライブレポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000059399.html

■『STPR Family Festival!! 2026』公演概要

【公演タイトル】

STPR Family Festival!! 2026

【開催日】

- 2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00

- 2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00

【会場】

東京ドーム 〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

【特設サイト】

https://festival.stpr.com/2026(https://festival.stpr.com/2026)

【主催】

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)・株式会社STPR・株式会社東京ドーム

■チケット情報

[FC最速先行（抽選）]

【受付期間】

2025年11月30日(日)21:00 ～ 2025年12月14日(日)23:59

【チケット価格】

一般指定席：9,900円(税込)

ファミリー席（着席指定席）：8,800円(税込)

【各FC 販売情報ページ】

すとふぁみ ：https://fc-strawberryprince.stpr.com/news/detail/62229

Lounge『A』：https://fc-knight-x.stpr.com/news/detail/62231

アンプタックラブ!! ：https://amptak-colors.stpr.com/news/detail/62227

Stella Nova ：https://meteorites.stpr.com/news/detail/62233

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC 公式ファンクラブ：https://sneaker-step.com/news/detail/62234

※チケットの申し込みにはいずれかのファンクラブ加入が必要です。

すとふぁみ / Lounge『A』 / アンプタックラブ!! / Stella Nova / すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC 公式ファンクラブ

≪注意事項≫

※３歳以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※同行者は各FC会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます

※やむを得ない事情により出演者が変更になる可能性がございます

※出演者の変更によるチケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

≪ファミリー席に関する注意事項≫

※ファミリー席は、中学生以下のお子様とその保護者様(公演当日に20歳以上)を含むグループを対象とした、スタンドに設ける[着席指定]のチケットです。(高校生は保護者ではございませんが、「大人」とさせていただきますので、ご注意ください。)

※ファミリー席は大人のみ、お子様のみでのご入場はできません。

※お子様も1名様につきチケット1枚が必要です。(公演当日2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可能)ただし、2歳以下のお子様もお座席を使用される場合はチケットが必要となります。

※お申込者様・同行者様は全員同時にご入場いただきます。別々でのご入場はできませんのでお気をつけください。

※ご入場時にお子様のご年齢が証明できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる書類をお持ちください。

■「プレミアム指定席」アップグレード情報

【アップグレード料金】

＋9,900円(税込)

【特典】

１. アリーナ席確約

２. すとふぇす2026スペシャルグッズ

≪注意事項≫

※すとふぇす2026スペシャルグッズの詳細は後日お知らせいたします

※ファミリー席のご当選チケットはプレミアム指定席【お土産付き】アップグレード受付の対象外となります

※プレミアム指定席【お土産付き】の詳細については特設サイトをご確認ください

※アップグレード受付はクレジットカード支払いのみとなります。予めご了承ください

■出演者 Profile

― STPR Family ―

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年11月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月には東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを開催。

すとぷり

YouTube動画総再生数100億回、SNS総登録者数4,900万人突破！

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループのパイオニア。

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

YouTube動画総再生数30億回、SNS登録者数1,100万人超え。歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://knight-x.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/Knight_A_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

YouTube動画総再生数33億回、SNS総フォロワー数1,170万人越え。ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://amptak-colors.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

YouTube動画総再生数1.1億回、SNS総フォロワー数260万人越えの今まさに注目を集める新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://stprcorp.com/meteorites/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生したSTPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://sneaker-step.com/

公式YouTube:https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/