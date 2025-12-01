¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇò¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅß¤ÎËÒ¾ì¡É Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ç¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×³«ºÅ
¡ôÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë #PURE MILK CHRISTMAS #Æþ¾ìÌµÎÁ #¿´¤âÂÎ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯
¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§¾®ÌîÄ¾¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ËÒ¾ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë ¡ÈPURE MILK FARM¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ç²¹¤«¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯µ±¤¯¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¥Ä¥ê¡¼¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¥µ¥ó¥¿¤ÎÅÐ¾ì¡¢²°Æâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥É¥ëÂÎ¸³¡¢Åß¤ÎÇò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥°¥ë¥á ¤Ê¤É¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÎÁ¡¦Ãó¼Ö¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¡¦¿Æ»Ò»°À¤Âå¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡È1ÆüÍ·¤Ù¤ëÅß¤ÎËÒ¾ì¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê´ë²è¡§
£±¡¥¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡ª¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó & ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ
¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¯µ±¤¯¡È¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¥Ä¥ê¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤äµí¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ËÒ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÀéËÜ¾¾¥Æ¥é¥¹¤äºùÊÂÌÚÄÌ¤ê¤ÎÁõ¾þ¤¬¾ìÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ü¥ó¡Ê¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¥µ¥ó¥¿¤Î²¾Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÅß¤ÎËÒ¾ìÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÀÅô»þ´Ö¡§15:30¡Á22:00 ¡¡¡¦¾ì½ê¡§¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì/ºùÊÂÌÚÄÌ¤ê
£²¡¥Åß¤Ç¤â¥Ý¥«¥Ý¥«²°ÆâÂÎ¸³!¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤â¤é¤¨¤ë
²°Æâ¤ÎÂÎ¸³¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥§¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤ò³«ºÅ¡£
´Ý·¿¡¦³Ñ·¿¡¦¥Ü¡¼¥ë·¿¥°¥é¥¹¤ËÀã¤À¤ë¤Þ¤äÀ±¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¾þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡ÊÀ©ºîÌó30Ê¬¡Ü»Å¾å¤²40Ê¬¡¿1,400±ß¡Á¡Ë¡£LED¤Î¥¸¥§¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ü¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦¾ì½ê¡§ÂÎ¸³¹©Ë¼¡¡¡¦»þ´Ö¡§10:00¡Á14:30(ºÇ½ª¼õÉÕ14:30)
£³¡¥¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÇò¡É¥Æ¡¼¥ÞÅß¥°¥ë¥á
¡¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-16:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡§10:00-16:00¡Ë
ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ÎµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥ß¥ë¥¯¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÒ¾ì¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡¡450±ß¡§ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ÎµíÆý¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÏ¤«¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÒ¾ì¥ß¥ë¥¯¥¹¡¼¥×¡Ê¥¹¡¼¥×¥Ð¡¼¡Ë¡§¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Î²¹¤«¤¤¥¹¡¼¥×¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¤³¤µ¤Þ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ê¤ª¤³¤µ¤Þ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¤ª¤³¤µ¤Þ¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ë¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡£
¢¡ÚÀéËÜ¾¾¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥Õ¥§¡Û¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-16:00¡ÊÅÚÆü½Ë¤Î¤ß±Ä¶È¡Ë
¡¦¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡Ë430±ß¡§ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ÎµíÆý¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥³¥³¥¢¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅß¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥Ã¥È¥Ð¥Ê¥Ê¥ß¥ë¥¯550±ß¡§ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ÎµíÆý¤ÈÌµÅº²ÃÁÇºà¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥é¥Õ¥Õ¥¡¡¼¥à¤µ¤ó¤¬ºÏÇÝ¤¹¤ëÆÊÌÚ¸©»º¥Ð¥Ê¥Ê¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤³¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥ß¥ë¥¯¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥Ã¥È¥Ð¥Ê¥Ê¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼ 550±ß¡§ÆÊÌÚ¸©»º¥Ð¥Ê¥Ê¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤³¡×¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿¿·´¶³Ð¤Î²¹¤«¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
£¡Ú¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡Û
¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥ó¥Ç¡¼ 580±ß¡§¹á¤Ð¤·¤¤¥Ê¥Ã¥Ä¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¿©´¶¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥Õ¥§¥â¥«¥·¥§¥¤¥¯ 580±ß¡§¥Á¥ç¥³¥½¥Õ¥È¤È¹á¤ê¹â¤¤¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¥·¥§¥¤¥¯¡£
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥µ¥ó¥Ç¡¼ 580±ß¡§¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡£À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤âÅº¤¨¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¦¾ì½ê¡§¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹/ÊÂÌÚÄÌ¤êÅ¹¡¡
¡¦»þ´Ö¡§9¡§00¡Á17¡§00¡Ê¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
£´¡¥¡ÈÇò¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥Ê¡¼
¡ÖPURE MILK FARM¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¼«¼Ò¤ÇºñÆý¤·¤¿¿·Á¯¤ÊÀ¸Æý¡¦µíÆý¤ò³è¤«¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ÇÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅöËÒ¾ì¤Î¡ÈÇò¤¤¡É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼Å¸³«¤äËÒ¾ì¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¡ä
¡¦ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì96Àñ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡§1,080±ß
¡¦ËÒ¾ì¼ê¤Å¤¯¤ê¥ß¥ë¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë¡§1,270±ß
¡¦PURE MILK ¥×¥ê¥ó¡Ê¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¡Ë¡§490±ß
¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡ä
¥Ð¥¿¡¼¡¦¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¹¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È3,700±ß/¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Á¡¼¥ºÆùÀ½ÉÊ¥»¥Ã¥È 5,100±ß/¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¥»¥Ã¥È6¸Ä 3,200±ß¡¦12¸Ä 5,700±ß
¡¦¾ì½ê¡§¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡§00¡Á17¡§00
£µ¡¥ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§4Áª¡§
ÃÏ°è¤Îºî¤ê¼ê¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§´ë²è¤ò3½µ¤ËÏË¤ê¼Â»Ü¡£
¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»¨²ßÈÎÇä¡§12/£¶¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£·¡ÊÆü¡Ë
¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤ÈÌÚºÙ¹©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤ò¥á¥¤¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖGlass¡õWood KIKI¡×¡£Æ°Êª¡¢ÌÚ¤Î¼Â¡¢²¡²Ö¤Ê¤É¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÍ¥¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢1¤Ä1¤Ä¼êºî¤ê¤ÇÀ©ºî¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀºîÉÊ¤âÈÎÇä¡£¥Õ¥ì¡¼¥à2,500±ß
¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹ÈÎÇä¡§12/14¡ÊÆü¡Ë¡¢21¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì
ÎáÏÂ5Ç¯2·î¤Ë¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë³«½ê¤µ¤ì¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Â·¿»ö¶È½ê¡Ö½¢Ï«»Ù±ç¤¢¤ó¤È¡×¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¥ï¥¤¥ä¡¼·ÁÀ®¤«¤é¿§ÉÕ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Î¹©Äø¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊ¬Ã´¡¦¶¨Æ¯¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×¥¢¡¼¥È»¨²ß¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹³Æ¼ï1,000±ß
£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»¨²ß¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§12/20¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì
ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»ÔÊ¡¸¶¤Ë¤¢¤ë¡¢¼êºî¤ê¤ÎÌÚ¹©¥¯¥é¥Õ¥È¹©Ë¼¡Örepa craft¡×¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¡¢ÃÏ¸µÆÊÌÚ¤ÎÌÚºà¤ÈÆá¿Ü¤Î¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÌÚ¤ÃÃ¼¤Î¥ê¡¼¥¹ºî¤ê/1,200±ß¡×¤ä¡Ö¥Ù¥ë¤Î¤ª³¨¤«¤/1,400±ß¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£
¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥ÄÈÎÇä¡§12/21¡ÊÆü¡Ë
ÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô¤¬µòÅÀ¤Î¡Ö»³¤Î¤ª¤ä¤Ä¹©Ë¼¡×¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ä¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤ò»È¤¤¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¥Å¬¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Î¤ª¤È¤¦¤Õ¥Þ¥Õ¥£¥ó450±ß
¢£³«ºÅ³µÍ×¡§
Ì¾¾Î¡§Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¡Ø¥Ô¥å¥¢¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡Ù
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¡ÊÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÀéËÜ¾¾799¡Ë
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡¿Ãó¼Ö¾ìÌµÎÁ
¢£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æá¿ÜÌî¤¬¸¶¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤òË¾¤à¡ÖÀéËÜ¾¾¥Æ¥é¥¹¡×¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¿å¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö²¹Àô¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖÃÓ¡×¡¢Ìó100É¤¤ÎÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¹¾ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁ´Ä¹4km¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìµí100¡ó»ÈÍÑ¤Î¡Ö¤Á¤®¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ËÒ¾ì¥°¥ë¥á¤ä²¹Àô¤â½¼¼Â¡£Æþ¾ìÎÁ¡¦Ãó¼Ö¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¡Ã´Åö¡§¾å¸¶¡¦¹¾Ï¢¡¦ËÌÅç¡¦Âç¾Â¡¦¼é¾å
TEL: 03-6810-8136 ·ÈÂÓ: 080-5888-4306¡¡¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ïhttps://www.horai-kk.co.jp/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìHP
https://www.senbonmatsu.com/
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìInstagram
https://www.instagram.com/senbonmatsufarm/
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì£Ø
https://x.com/senbonmatsufarm
