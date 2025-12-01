ＪＡタウンの 「石川県 かが・のと味自慢」ショップで「石川県 国消国産キャンペーン」を開催！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「石川県 かが・のと味自慢」は、１２月１日（月）１０時から「石川県 国消国産キャンペーン」を開催します。

「石川 かが・のと味自慢」では、石川県のブランド牛「能登牛」や「五郎島金時」、直売所の野菜セットなど、石川県の農畜産物を豊富に取り揃えています。

キャンペーン期間中、対象商品を“お客様送料負担なし”でお得に購入できます。

【石川県 国消国産キャンペーン概要】

１．実施期間：令和７年１２月１日（月）１０時～ ※注文が規定数に達するまで

２．内 容：「石川県 かが・のと味自慢」ショップでお買い上げの対象商品を“お客様送料負担

なし”で購入できます。

※送料はＪＡグループ石川が負担します。

３．ＵＲＬ ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4101/

【おすすめ商品】

〇 五郎島金時 約５ｋｇ 秀Ｍサイズ(約１８～２２本)

「五郎島金時」は、石川県の加賀野菜の一つで、甘さとホクホク感が、

色や形の美しさが魅力です。日本海に面した砂丘地育ちで、通気性・保水

性に富む砂の粒が美味しさの秘密。焼き芋にすると甘みが増します。

ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g41010474612619-2025/

〇加賀れんこん 〇秀L 約５ｋｇ

肉質がきめ細かく、でんぷん質が多く粘りが最大の特徴です。

肉厚で食べ応えがあり、味が濃く、もっちりとした食味特徴です。

ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-2021410108-014-2025/

○ふんわりごはん 石川県産こしひかりパックごはん（200ｇ×24パック入り）

石川県産コシヒカリを100％使用したパックごはんです。

酸味料・添加物不使用なので安心・安全にごはんの風味をそのままお楽しみいただけます！

ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-20224101003-07-2025/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown