アクション界のレジェンド倉田保昭、パワー系アクション俳優の先駆者・大東賢と久々再会
アクション映画界の第一線で活躍する倉田保昭さんと、アームレスリング元日本チャンピオンで独自の「パワー系アクション」を確立した大東賢さんが久々に再会。
50年前の名作映画『帰ってきたドラゴン』の再上映や倉田保昭さんの過去の出演映画について語り合い、昭和から令和まで続く日本アクション映画の歴史と未来を熱く語り合いました。
大東賢さんは2025年４月公開の新作映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』についても紹介し、倉田保昭さんは倉田保昭アクションクラブ大阪卒業生の大東賢さんに対し、食事をご馳走しながら、アクション映画の歴史と未来、身体表現の可能性について語り合いました。
☆再会の背景
アクション映画界の第一線で活躍する倉田保昭さんと、アームレスリング元日本チャンピオンでパワー系アクション俳優の大東賢さんが、久々に再会。食事会を通じて、アクション映画の歴史と未来、身体表現の可能性について語り合いました。
今回の再会の契機は、2024年に全国上映され話題となった50年前の名作映画『帰ってきたドラゴン』。昭和期の迫力ある肉体アクションが再び注目を集めています。
☆倉田保昭さん出演作品・撮影秘話
対談では、倉田保昭さんの出演作品についても語られました。
『Gメン’75』での肉体アクション
『闘え！ドラゴン』での沢村忠さんとの対決
『七福星』でのジャッキー・チェンさんとの共演
『ファイナル・ファイト/最後の一撃』（1989年）でのヤン・スエさんとの共演
☆大東賢さんの活動
大東賢さんは、アームレスリング・武道・ボディビルを融合した独自のアクションスタイル「パワー系アクション」を確立。
監督・主演作『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は2025年公開予定で、肉体とリアリティを重視した新ジャンルのアクション映画として注目を集めていいます。
「倉田保昭先生の姿勢から学んできました。肉体アクションとリアリティの復活を目指し、作品を通じて若い世代に伝えていきたい」とコメント。
☆再会の意義
倉田保昭さんと大東賢さんは、昭和から令和まで続く日本アクション映画の歴史と未来を語り合い、『実力と肉体を伴うリアルなアクション映画「ファイナル・ファイト/最後の一撃」のような映画が、日本から世界へ広がることを期待したい』と話しました。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の先駆者と確定し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
