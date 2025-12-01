株式会社オールペア(本社：東京都千代田区、代表取締役：芹澤 友美、以下「ALLPAIR」)は、9月下旬、ALLPAIRでは日頃のご愛顧への感謝を込め、ロールス・ロイス・モーターカーズ横浜店様のご協力のもと、クローズドイベント「Driven by Prestige ～Rebirth in Glory～」を開催いたしました。





イベント写真1





日本のラグジュアリーの中心地「銀座」で生まれたALLPAIRは、これからもより一層ラグジュアリーブランドとして輝きを増し、お客様の人生に寄り添える存在を目指してまいります。





ALLPAIR119仕様 ファントム

イベント写真2





本パーティーのテーマは “Driven by Prestige ～Rebirth in Glory～”新たに導入したお客様向けサービス「ロールス・ロイス ファントム」を軸に、ラグジュアリーなライフスタイルをご提案いたしました。





イベント写真3

LE GINZAシリーズの展示

イベント写真4

イベント写真5





また当日は、主力商品 「THE ANTICARE」 をはじめ、10月に新たにローンチするスキンケアブランド 「LIORA BELLE」 などもご紹介させていただきました。





主力製品のTHE ANTICARE





さらに、2025年10月、ALLPAIRを代表するインナービューティードリンク「THE ANTICARE」が、累計出荷数41万箱を突破いたしました。





全世界累計販売41万個突破※





発売以来、年齢やライフステージを超えて多くの方にご愛飲いただき、“揺るがないハリ感を目指す”というブランドの哲学に共感してくださるお声を数多く頂戴しています。





引き続きALLPAIRは、お客様にご満足いただける製品づくりとサービスの提供に努めてまいります。









【イベント概要】

イベント名：Driven by Prestige ～Rebirth in Glory～

日時 ：2025年9月24日

会場 ：ロールス・ロイス・モーターカーズ 横浜店様





【ALLPAIR CLINIC LE GINZA THE ANTICARE】

製品紹介ページ： https://shop.allpair-jp.com/shop/pages/the_anticare









■株式会社オールペアとは

東京・銀座で生まれたハイエンド・美容ブランド「ALLPAIR(オールペア)」を中心に展開しています。

東洋の哲学と西洋の科学を融合し、“内なるバランス”に着目したトータルケアで、美と健康を根本から支えることを目指しています。

特許成分や先端科学に基づいた処方により、年齢やライフスタイルによって揺らぎがちなコンディションに寄り添い、内外からのアプローチで肌と身体を整えます。

「ミニマル × アート × サイエンス」をブランドスタイルに、静けさと洗練を兼ね備えた現代女性の美しさを引き出します。





ALLPAIR公式サイト ： https://www.allpair-jp.com

ALLPAIR公式Instagram ： https://www.instagram.com/allpair_jp/

ALLPAIR公式X(旧：Twitter)： https://x.com/ALLPAIR_JP/





※シリーズ累計販売数。2024年1月～2025年10月 ALLPAIR調べ。