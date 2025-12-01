アクション界の神とパワー男が再会！倉田保昭＆大東賢、アクションMAXトーク炸裂！
映画・アクション界がざわつくビッグニュース！
倉田保昭と大東賢、久々の再会でアクション界がざわつく！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335717&id=bodyimage1】
アクションの神様として世界中のファンを魅了し続ける 倉田保昭（くらた やすあき）さんと、アームレスリング元日本王者でありパワー系アクション俳優の先駆者として注目を集める 大東賢（だいとう けん）さん が、久々の再会を果たし、食事会でアクションの事で語り合いました。
今回の再会では、アクション映画の未来や身体表現の可能性について熱く語り合いました。現代アクションにおけるリアリティとパワー表現する映画の復活、特に「Gメン’７５」の倉田保昭さんとヤン・スエさんのパワフルな肉体アクション、真の武道家と真の格闘家が闘う、「闘え！ドラゴン」の倉田保昭さんとキック・ボクサー沢村忠さんとの戦い、「七福星」での倉田保昭さんとジャッキー・チェンさんとの戦い、いずれの戦いでも倉田保昭さんは勝利し、プライドの高い格闘家やアクション俳優に対して、真のアクション俳優としての功績を認められています。
２０２４年には５０年前の映画「帰ってきたドラゴン」が日本全国で上映され、現在の日本の映画界にアクション映画を再び活気付け、その影響を受けるように大東賢さんが「運送ドラゴン」と名を付けた、特撮アクション・ボディアクション・時代劇を融合した異色のアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が２０２５年に公開されています。
このよう倉田保昭さんは千葉真一さんも出来なかった５０年前のアクション映画を劇場で上映するという、日本のアクション映画界に大きな功績を残し、昭和風のアクション映画の足跡を残しています。
大東賢さんもアームレスリング・武道・ボディビル要素の強靭なバックボーンを活かした独自の 「パワー系アクション」 を確立し、国内外で注目を集める新ジャンルのパワー系アクション俳優です。
アクション映画界の歴史と未来が交差する、意義深い再会となりました。倉田保昭先生との再会は、アクション映画・武道界にとって大きな意味があります。
最後に二人は倉田保昭さんとヤン・スエさんが戦う映画「ファイナル・ファイト/最後の一撃」（１９８９年）のような迫力あるアクション映画が全世界に広がる事を願いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335717&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の先駆者と確定し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
倉田保昭と大東賢、久々の再会でアクション界がざわつく！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335717&id=bodyimage1】
アクションの神様として世界中のファンを魅了し続ける 倉田保昭（くらた やすあき）さんと、アームレスリング元日本王者でありパワー系アクション俳優の先駆者として注目を集める 大東賢（だいとう けん）さん が、久々の再会を果たし、食事会でアクションの事で語り合いました。
今回の再会では、アクション映画の未来や身体表現の可能性について熱く語り合いました。現代アクションにおけるリアリティとパワー表現する映画の復活、特に「Gメン’７５」の倉田保昭さんとヤン・スエさんのパワフルな肉体アクション、真の武道家と真の格闘家が闘う、「闘え！ドラゴン」の倉田保昭さんとキック・ボクサー沢村忠さんとの戦い、「七福星」での倉田保昭さんとジャッキー・チェンさんとの戦い、いずれの戦いでも倉田保昭さんは勝利し、プライドの高い格闘家やアクション俳優に対して、真のアクション俳優としての功績を認められています。
２０２４年には５０年前の映画「帰ってきたドラゴン」が日本全国で上映され、現在の日本の映画界にアクション映画を再び活気付け、その影響を受けるように大東賢さんが「運送ドラゴン」と名を付けた、特撮アクション・ボディアクション・時代劇を融合した異色のアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が２０２５年に公開されています。
このよう倉田保昭さんは千葉真一さんも出来なかった５０年前のアクション映画を劇場で上映するという、日本のアクション映画界に大きな功績を残し、昭和風のアクション映画の足跡を残しています。
大東賢さんもアームレスリング・武道・ボディビル要素の強靭なバックボーンを活かした独自の 「パワー系アクション」 を確立し、国内外で注目を集める新ジャンルのパワー系アクション俳優です。
アクション映画界の歴史と未来が交差する、意義深い再会となりました。倉田保昭先生との再会は、アクション映画・武道界にとって大きな意味があります。
最後に二人は倉田保昭さんとヤン・スエさんが戦う映画「ファイナル・ファイト/最後の一撃」（１９８９年）のような迫力あるアクション映画が全世界に広がる事を願いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335717&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の先駆者と確定し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。