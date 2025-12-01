『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻発売！発売日からSHIBUYA TSUTAYA IP 書店にてPOPUP ストアを開催！！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻（著：柴田ヨクサル／協力：石森プロ 東映）を、2025年12月5日（金）に発売いたします。
また、発売日の12月5日（金）から12月22日（月）まで、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店にてPOPUPストアを開催いたします。
■POPUPストア情報
【展開期間】
2025年12月5日（金）～12月22日（月）
【実施店】
SHIBUYA TSUTAYA IP書店
東京都渋谷区宇田川町21-6 6階
【実施企画】
○特典クリアカードプレゼント
コミックス『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』1巻～17巻を1冊お買い上げごとに限定特典クリアカード（全3種）を１枚配布いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335690&id=bodyimage1】
○オリジナルショッパープレゼント
上記のクリアカードに加え、一度のお会計で5冊以上をご購入のお客様に、オリジナルショッパー（全4種）を1点プレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335690&id=bodyimage2】
○柴田ヨクサル先生直筆サイン色紙を抽選プレゼント
さらに、一度のお会計で3冊以上をご購入のお客様に抽選券を配布します。
キャンペーンのご当選者様には、柴田ヨクサル先生直筆のサイン色紙をプレゼントいたします。
抽選企画の詳細に関しては、SHIBUYA TSUTAYA公式Xにて後日告知いたします。
■新刊情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335690&id=bodyimage3】
（C）柴田ヨクサル / ヒーローズ （C）石森プロ 東映
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻
著｜柴田ヨクサル
協力｜石森プロ 東映
出版年月日｜2025年12月5日（金）
ISBN｜978-4-86805-131-2
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
十数年ぶりに帰郷した東島丹三郎。
仮面ライダーになることを夢見て生きてきた少年時代の自分に、40歳の今、渾身のエールを送る。
夢を追う全ての人に勇気を与える感動の帰郷編、収録！
TVアニメ大反響放送中の仮面ライダーコミック最新刊！！
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
また、発売日の12月5日（金）から12月22日（月）まで、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店にてPOPUPストアを開催いたします。
■POPUPストア情報
【展開期間】
2025年12月5日（金）～12月22日（月）
【実施店】
SHIBUYA TSUTAYA IP書店
東京都渋谷区宇田川町21-6 6階
【実施企画】
○特典クリアカードプレゼント
コミックス『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』1巻～17巻を1冊お買い上げごとに限定特典クリアカード（全3種）を１枚配布いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335690&id=bodyimage1】
○オリジナルショッパープレゼント
上記のクリアカードに加え、一度のお会計で5冊以上をご購入のお客様に、オリジナルショッパー（全4種）を1点プレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335690&id=bodyimage2】
○柴田ヨクサル先生直筆サイン色紙を抽選プレゼント
さらに、一度のお会計で3冊以上をご購入のお客様に抽選券を配布します。
キャンペーンのご当選者様には、柴田ヨクサル先生直筆のサイン色紙をプレゼントいたします。
抽選企画の詳細に関しては、SHIBUYA TSUTAYA公式Xにて後日告知いたします。
■新刊情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335690&id=bodyimage3】
（C）柴田ヨクサル / ヒーローズ （C）石森プロ 東映
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻
著｜柴田ヨクサル
協力｜石森プロ 東映
出版年月日｜2025年12月5日（金）
ISBN｜978-4-86805-131-2
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
十数年ぶりに帰郷した東島丹三郎。
仮面ライダーになることを夢見て生きてきた少年時代の自分に、40歳の今、渾身のエールを送る。
夢を追う全ての人に勇気を与える感動の帰郷編、収録！
TVアニメ大反響放送中の仮面ライダーコミック最新刊！！
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ