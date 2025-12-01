UAE、Google Geminiが「アラブ文化に最も忠実なAI」と評価されたと発表





AIモデルがエミラティのアイデンティティと価値観にどれだけ整合しているかを評価する、世界初のアセスメント

アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- UAE（アラブ首長国連邦）の人工知能・デジタル経済・リモートワーク活用庁は、Google Geminiが「AI in the Ring」インデックスにおいて第1位に選ばれたと発表しました。同インデックスは、UAEの文脈における文化的インテリジェンスをテーマに、AI言語モデルがエミラティの文化、方言、伝統、国家的価値観をどれだけ正確に反映しているかを評価する、世界初のベンチマークです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251128494858/ja/





UAE announces Google Gemini Is Now the Most Culturally Accurate AI for Arabs (Photo: AETOSWire)

Geminiは、7つの文化的評価軸にわたる400問以上の設問、および11の主要な言語モデルが生成した5,200件の回答を対象とした審査の結果、最高評価を獲得しました。評価は、エミラティの専門家で構成される委員会が行い、どのモデルが最も高度な文化理解を示しているかを分析しました。

Gemini 2.5 Proに続く、高評価モデル上位5つには、ChatGPT（OpenAI GPT-4o）、ChatGPT（OpenAI o1）、Cohere、Grokが名を連ねました。

人工知能・デジタル経済・リモートワーク活用担当国務大臣であるオマル・スルタン・アル・オラマ閣下は、デジタル変革が加速する中において、国家のアイデンティティはUAEにとって最優先事項であり続けると強調しました。オラマ閣下は、新興技術は同国の真正な価値観を反映し、それを強化するものでなければならず、AIシステムは明確さと敬意をもってUAEの文化的遺産を高め、守り、次世代へとつないでいく役割を担うべきだと述べました。また、イノベーションは国家アイデンティティという根幹に根ざしてこそ、最も強い力を発揮すると指摘しました。

文化に根ざしたAIの重要性を示す背景として、世界のアラビア語コンテンツのうちデジタル化されているものは5％未満にとどまる一方、Z世代の48％がAIを主な情報源として利用しているという現実があります。この状況は、将来世代のために国家の文化遺産を守る上で、UAEに即した正確な文化データでAIモデルを学習させることが不可欠であることを示しています。

レポート全文はこちら：https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2025/11/AI-in-the-Ring-Nov28-2PM.pdf

*出典： AETOSWire

