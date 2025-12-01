リーブ21がSAFE TOWN EXPOに出展します ～万博に出展したカーボンニュートラル関連商品を展示～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2025/12/16火曜日に大阪市中央公会堂で開催される「SAFE TOWN EXPO」で、万博の大阪ヘルスケアパビリオンに展示していたカーボンニュートラル関連商品を展示します。開催コンセプトは「SDGsで安心・安全なまちづくり」です。
【開催日時場所】2025年12月16日火曜日14時～17時・大阪市中央公会堂
【特別記念講演】1回目は14時～、2回目15：30～（各定員80名・要事前申込）
＜特別講師＞ミスタータイガース 掛布雅之氏
【お申込み】記念講演申込：12/7まで、展示会申込：12/14まで
URLからお申し込みください
https://forms.office.com/r/AigfcApjvZ
【万博で展示した関連商品】
「水質浄化シャンプー」：使うだけで水を綺麗にする未来の製品
■関連商品「アクティシャンプーR」
（和漢エキス・防腐剤未使用）
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
