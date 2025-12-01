『センサー市場』の技術、トレンド、有力企業の情報を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。最新の10年間の詳細予測も技術別にご覧いただけます。
2025年12月1日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「センサー市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年11月25日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「センサー市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Sensor Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 601
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/sensor-market/1137
モビリティ、AI、ロボティクス、6Gコネクティビティ、IoTにおける世界的メガトレンドがセンサー需要を牽引する中、世界のセンサー市場は2036年までに2500億ドル規模に達するとIDTechExは予測しています。最新の本調査レポートでは、世界のセンサー市場を広範に分析し、58社の企業概要、センサーについての20件を超える関連レポートから導き出した洞察もご覧いただけます。IDTechExの幅広いセンサー関連レポートを集約し、35種類を超えるセンサー技術のSWOT分析、24の技術成熟度ロードマップ、未来のモビリティ、IoT、ウェアラブル、バイオメディカル、エッジコンピューティング、環境センシングなどの分野での材料要件とサプライヤー情報を掲載しています。このセンサー市場分析では、センサーに関する最新の10年間の詳細予測も技術別にご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335662&id=bodyimage1】
「センサー市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 10年間の詳細市場予測
- 収益（ドル）、市場規模、16の予測項目
■ 市場概要
- 技術ロードマップ、市場リーダーの収益分析、実現技術評価（5G/6G、ウェアラブル）、2025年最新情報と市場動向
■ 次世代センサー技術のイノベーション
- 20を超えるSWOT分析、11の技術成熟度ロードマップ、各業界状況（量子センサー、プリンテッドセンサー、先進イメージセンサー、フォトニック集積回路、次世代MEMS、先進カーボン材、新型バイオセンサー）
■ エッジセンシングとAI
- 部品内訳、技術成熟度、用途、市場マッピング
■ ウェアラブルセンサー
- 6つのセンサーカテゴリー、11のSWOT分析、製品評価とロードマップ、メーカー概要
■ 未来のモビリティ
- 13種類のセンサー技術評価、規制概要、コストと性能のベンチマーク評価、有力企業、自動車メーカーのセンサー採用
■ IoT
- センサー技術ベンチマーク評価、新用途（ロボティクス、物流、自動化）、今後の環境IoTの分析物（PFAS、水素）、IoTサプライチェーン概要、業界ロードマップ
「センサー市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 世界のセンサー技術市場の包括的概要
（センサー技術を扱った20以上のIDTechExレポートから編纂）
- センサー技術ベンチマーク評価、批評、比較
（35を超えるSWOT分析と24の技術成熟度ロードマップを含む）
- センサー技術イノベーション （イメージング、プリンテッドエレクトロニクス、シリコンフォトニクス、量子センシング、次世代MEMS、バイオセンサー、先進カーボン材系センサーでのセンサーのトレンド、先進センサー材料・設計など）
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「センサー市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年11月25日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「センサー市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Sensor Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 601
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/sensor-market/1137
モビリティ、AI、ロボティクス、6Gコネクティビティ、IoTにおける世界的メガトレンドがセンサー需要を牽引する中、世界のセンサー市場は2036年までに2500億ドル規模に達するとIDTechExは予測しています。最新の本調査レポートでは、世界のセンサー市場を広範に分析し、58社の企業概要、センサーについての20件を超える関連レポートから導き出した洞察もご覧いただけます。IDTechExの幅広いセンサー関連レポートを集約し、35種類を超えるセンサー技術のSWOT分析、24の技術成熟度ロードマップ、未来のモビリティ、IoT、ウェアラブル、バイオメディカル、エッジコンピューティング、環境センシングなどの分野での材料要件とサプライヤー情報を掲載しています。このセンサー市場分析では、センサーに関する最新の10年間の詳細予測も技術別にご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335662&id=bodyimage1】
「センサー市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 10年間の詳細市場予測
- 収益（ドル）、市場規模、16の予測項目
■ 市場概要
- 技術ロードマップ、市場リーダーの収益分析、実現技術評価（5G/6G、ウェアラブル）、2025年最新情報と市場動向
■ 次世代センサー技術のイノベーション
- 20を超えるSWOT分析、11の技術成熟度ロードマップ、各業界状況（量子センサー、プリンテッドセンサー、先進イメージセンサー、フォトニック集積回路、次世代MEMS、先進カーボン材、新型バイオセンサー）
■ エッジセンシングとAI
- 部品内訳、技術成熟度、用途、市場マッピング
■ ウェアラブルセンサー
- 6つのセンサーカテゴリー、11のSWOT分析、製品評価とロードマップ、メーカー概要
■ 未来のモビリティ
- 13種類のセンサー技術評価、規制概要、コストと性能のベンチマーク評価、有力企業、自動車メーカーのセンサー採用
■ IoT
- センサー技術ベンチマーク評価、新用途（ロボティクス、物流、自動化）、今後の環境IoTの分析物（PFAS、水素）、IoTサプライチェーン概要、業界ロードマップ
「センサー市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 世界のセンサー技術市場の包括的概要
（センサー技術を扱った20以上のIDTechExレポートから編纂）
- センサー技術ベンチマーク評価、批評、比較
（35を超えるSWOT分析と24の技術成熟度ロードマップを含む）
- センサー技術イノベーション （イメージング、プリンテッドエレクトロニクス、シリコンフォトニクス、量子センシング、次世代MEMS、バイオセンサー、先進カーボン材系センサーでのセンサーのトレンド、先進センサー材料・設計など）