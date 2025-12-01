『城とドラゴン』× TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』11月30日（日）19:00より初のコラボイベントを開催！最強の元殺し屋＆エスパーがコンビで参戦！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初のコラボイベントを、2025年11月30日（日）より開催中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335651&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_sakamotodays/
11月30日（日）19:00より、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初のコラボイベントを開催中です。期間中は、コラボ限定キャラ「坂本＆シン」が「坂本のアバたま」に登場。さらにボイス付き激レアお着替えとしてアシュラの「神々廻」や竜守護者メタルの「大佛」が登場し、ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」が新発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
【コラボ開催期間】2025年11月30日（日）19:00 ～ 12月15日（月）23:59
「SAKAMOTO DAYS」の人気キャラクターたちが「アバたま」に登場！
「坂本のアバたま」に限定キャラ「坂本＆シン（【CV】坂本太郎:杉田智和/朝倉シン:島粼信長）」が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手でき、ふ化すると「エプロン」「普段着」の姿を獲得できます。以降、当選回数に応じて「SLIM Ｔシャツ（坂本）」「シュガーちゃん（シン）」「スーツ姿（坂本）」「スーツ姿（シン）」「恐竜の着ぐるみ（坂本・シン）」といったお着替えなどが手に入ります。なお「坂本」は、敵の攻撃が集中して最大HPの一定割合のダメージを受けると、細身の体型になる仕様！
また、剣士専用の限定お着替え「陸少糖」「眞霜平助」のほか、ボイス付き激レアお着替えとしてアシュラの「神々廻（CV:八代拓）」、竜守護者メタルの「大佛（CV:早見沙織）」も登場。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「坂本のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335651&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335651&id=bodyimage3】
◎坂本商店の祝福
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値に中盛りボーナスが入ることに加え、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2025年11月30日（日）19:00 ～ 12月15日（月）23:59
■対象キャラ（激レアお着替え）
坂本＆シン、アシュラ（神々廻）、竜守護者メタル（大佛）
■発動中の効果
・訓練所での獲得経験値量に中盛りボーナス
・研究所で武具開発必要アイテムが半減
・研究所で武具開発必要時間が約5分の1
