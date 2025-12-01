本機構は、令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を実施しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、様々なリカレント教育講座を実施しています。この度、奈良商工会議所との連携のもと、「顧客が自然と集まるGoogleマップ活用講座」と題する関連講座を実施いたします。

奈良県内の企業経営者向けの講座となりますが、マーケティングに関心のある方もご参加いただけますので、ぜひご活用ください。皆様のご受講をお待ちしております。

日 時： 令和8年1月26日（月）14：00～15：30

場 所：奈良商工会議所 中ホール

定 員：30名程度

受講形態：対面

受講料 ：2,000円（税込）

申 込：以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/3nnv8pgEvbyh9b4SA

※申込期限：1月16日（金）

詳細は以下Webページをご確認ください。

https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/recurrent/lecture10.html