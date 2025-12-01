座間ゴルフ練習場(神奈川県座間市、以下 ZAMA GOLF)は、2025年12月6日(土)から2026年2月末まで、ショートコース6番ホールで『ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025』を毎日開催します。





ナイトイルミネーション2024の様子





日没から22:00まで、約1万球の光に包まれたフェアウェイで、“鑑賞”ではなく“プレーそのもの”が楽しめる、国内でも珍しい体験型イルミネーションです。

(雨天中止／年末年始は短縮営業)。









■座間市の新たな観光名所を目指して

ZAMA GOLFは2024年に開業55周年で初の大型リニューアルを実施しました。

通年ナイター利用が可能で、仕事帰りの方にも多くご利用いただいています。

一方で、ゴルフは日中のスポーツというイメージが根強く、特に冬場の夜は「寒い」「暗い」といった理由で練習やプレーを敬遠されがちでした。

そこで私たちは「寒い冬の夜」だからこそできる、“非日常的でアクティブな体験”を提供できないかと考えました。

イルミネーションの「美しさ」と、ショートゲームの「没入感」を両立させることで、ゴルフの新たな夜の楽しみ方を生み出し、座間市の新たな観光名所としても地域を盛り上げたいという想いをコースに表現しています。









■なぜ“光の中で打つ”が珍しいのか





フロントで購入できる光るボール





ゴルフ場で「プレーしながらイルミネーションを楽しむ」を実現しようとすると、2つの困難があります。

1つ目は、フェアウェイ、ラフともに、ボールが乗る可能性があるので、ネットライト(地面に敷く網状のライト)等を使用することができません。

2つ目は、ボールが当たって壊れる可能性も加味し、使用する灯具も制限しなければなりません。

ZAMA GOLFは「それでもお客様に冬の風物詩を楽しんでいただける方法はないか」と照明デザイナーと綿密に打合せし、これらの困難を乗り越えました。









■『ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025』3つの見どころ

(1) 見るより“打つ”新体験





イルミネーションが配置される６番ホール





光のレーンがフェアウェイとグリーンをやさしくガイド。





一般的な散策目的のイルミネーションと異なり、本格的なイルミネーションでありながらプレーの邪魔をしない「気分が上がる」設計となっています。





(2) 豪華景品が当たるクリスマス企画も同時開催





2025年クリスマスイベントの景品





2025/12/1～12/24限定で、豪華景品が当たる「ZAMA GOLFクリスマスイベント」を実施いたします！





今年は

・伊香保温泉旅館の宿泊ペアチケット

・高級すき焼き店のお食事券

・有名テーマパークのペアチケット

・座間市内寿司店の食事券10,000円分

を始め、心も懐も温まる景品を全13点用意いたしました。





詳細は店頭・公式WEB／LINE公式で順次ご案内しますので、ぜひLINE公式に登録してお待ちください。

https://page.line.me/606shmws





(3) 家族でも友人でもレジャー感覚で楽しめる！撮影OKの映えスポット

お子さま同伴可。撮影も可のため、プレーの合間に映えカットも。





予約も特別料金も不要でご利用いただけます。





隣接するカフェ





また、当社運営の「GG CAFE」では、食事を楽しみながら、イルミネーションを見ることもできます。

※宴会・貸切予約が必須となります









■今後の展望

本イベントはまず6番ホールからスタートし、来季以降の点灯範囲拡大を計画しています。





座間市のナイトタイムエコノミー創出によって地域住民や市外からの来訪動機を強化し、座間市の新たな冬の観光資源となることを目指します。









■開催概要

イベント名：ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025

期間 ：2025年12月6日(土)～2026年2月末(毎日開催)

点灯時間 ：日没～22:00(雨天中止／年末年始の短縮営業時間は公式WEB・LINEで通知)

会場 ：ZAMA GOLF 座間ゴルフコース6番ホール

(〒252-0013 神奈川県座間市栗原903)

料金 ：通常のプレー料金と同額(観覧のみの設定なし)

予約 ：不要

同伴・撮影：お子さま同伴可／撮影可(周囲への配慮をお願いします)

LED球数 ：約1万球

駐車場 ：50台









■ご利用上のお願い(安全・運用)

・雨天中止(原則、個別告知は行いません／ご来場前に天候をご確認ください)

・年末年始は短縮営業(詳細は公式WEB・LINE公式でお知らせします)

・撮影は他のお客さまの安全とプライバシーにご配慮ください。

・お子さまは必ず保護者同伴でご利用ください。

・スタッフの指示・場内ルールに従ってお楽しみください。









■ZAMA GOLFとは





コンセプトは誰も見たことがないような屋外ゴルフ練習場





国内でも珍しいショートコース・アプローチ＆バンカー・パター練習場を併設し、全打席にトラックマンレンジを備えた座間市の総合ゴルフ練習場です。





開業から55周年を迎え、年間来場者は延べ12万人。日本屈指の練習環境を誇ります。





2024年に初の大型リニューアルを実施し、すべてのゴルファーにとって魅力的な施設に生まれ変わりました。





クラブも無料貸出しており、初心者でも手ぶらでお越しいただけます。









■施設概要

名称 ： ZAMA GOLF(座間ゴルフ練習場)

所在地 ： 神奈川県座間市栗原903

アクセス： 小田急線 相武台前駅 南口 徒歩約20分(タクシー乗り場：北口)

特長 ： 打席全長180yd、全打席トラックマンレンジ、半自動ティーアップ、

ショートコース／アプローチ＆バンカー／パター併設、

ショートコースは通年ナイター営業。

URL ： https://zamagolf.info/