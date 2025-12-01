Roxtec HD 製品群に新たに加わった Roxtec HD 72 は、制御盤キャビネット、端子箱、スマート・ジャンクション・ボックスのためにデザインされた製品です。 製品重量と取付面積を抑えつつ、より大きなパッキングスペースを提供します。制御盤キャビネットや筐体に大径ケーブルを高密度で配線する用途に対応できる仕様です。Roxtec HD 72 を使用すると、一つの貫通口に装甲ケーブルなど最大 72 本を通して密閉できます。ケーブルグランドと比較すると、取付面積は 50％ 以上も削減が可能。 ケーブル毎にドリル孔を開けたり打抜く必要はなく、施工時間は大幅に短縮されます。 これは、ヒートトレース、リモートI/O、PLC、安全計装システムなど、高度な制御機器を収納したキャビネットのためにデザインされた製品です。

あらゆるシーリングのニーズに対応

Roxtec HD 製品群は、Roxtec HD 16、Roxtec HD 32、Roxtec HD 72 からなり、16 本から 72 本のケーブルを通すことができます。配線本数と将来の増設可能性に応じて貫通部製品を選ぶことが可能。キャビネットに求められるあらゆる密閉保護のニーズに応えます。 太いケーブルを使う用途では、Roxtec HD 72 がおすすめです。最大 25mm 径のケーブルを 24 本まで通して密閉できます。もっと大径のケーブルを使用する場合、 Roxtec HD 72 なら最大外径 34.5mm のシングルペア、マルチペア、トライアドケーブル、電力ケーブル、光ファイバーケーブルに対応できます。この貫通部製品には、様々なケーブル外径に適合する Roxtec シーリングモジュールが含まれています。 Roxtec HD 貫通部は次の性能が認められています (Roxtec HD 72 の一部は申請中)：・IEC 60529 規格 IP 66/67・UL/NEMA 4、4X、12、13・等電位ボンディングと接地 (Roxtec HD 72 の CSA 認証は申請中)・防爆 (Roxtec HD 72 は認証申請中)高密度配線の用途に最適な製品群のサイズ、キット構成、証明書などは製品ページをご覧ください。 Roxtec Transit Designer™ を利用すると、貫通部の構成を自分で作成することができます。

https://www.roxtec.com/jp/zhi-pin/soriyushiyon/roxtec-hd-32guan-tong-bu/