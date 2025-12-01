株式会社シンカ(本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 裕也)は、「賃上げできない本当の理由」を人事制度改革の視点から紐解く少人数勉強会を、2025年12月17日(水)に開催します。





継続的な物価上昇と深刻な人手不足が続く中、企業規模を問わず積極的な賃上げが求められています。政府による賃上げ税制などの後押しがある一方で、企業は顧客ニーズに応じた価格転嫁の難しさと従業員の期待の狭間に置かれ、賃上げがなかなか進まないのが現状です。





賃上げに応えたい葛藤の中で、当社が見出した突破口は、人事制度改革でした。今回の勉強会では、「賃上げできない本当の理由。ここで“もめる”人事制度改革。その争点は？」と題し、実際に直面した課題と苦悩の末に踏み切った改革の全容を、当時改革の渦中にいたディレクターの山内 綾子がお伝えします。





少人数勉強会開催





■本勉強会について

この勉強会では、当社が直面した「生々しい」人事制度改革のリアルをお話しします。





働き方改革を実現してもなお続く社員の退職。賃上げに応えたい葛藤の中で見出した突破口は、人事制度改革でした。





「変化を嫌うベテラン社員とやる気ある若手」「偏る業務負荷に募る不満」「社員の退職が止まらない」…など、実際に起こっていた出来事をもとに、綺麗ごとや抽象論ではない、普段は語られない、経営の内情と【賃上げできない本当の理由】に迫ります。





一方的な講義ではなく、少人数・対話型の勉強会です。

実例をもとに、悩みを共有しながら考え、一緒に学びましょう。





・日時 ：2025年12月17日(水) 16:30～18:00

※終了後、希望者にて懇親会





・会場 ：株式会社シンカ 会議室

東京都港区新橋4-7-2 6東洋海事ビル 4F





・参加費：無料





・参加申し込み方法

Peatixの「チケットを申し込む」からご予約ください

https://peatix.com/event/4684094/





※当社と同業社様のご参加はお断りする場合がございます。

※Peatixのご利用が出来ない方は、当社HP問い合わせフォームよりご連絡ください。





・話し手

株式会社シンカ ディレクター 山内 綾子





1984年北海道札幌市生まれ。筑波大学人間学類心理学専攻卒。2007年、新卒でシンカに入社。上場企業への採用コンサルティングや、エージェント事業の立ち上げに従事。自社の経営改革の過程で、従業員の立場から、人事制度刷新や中期経営計画策定を経験し、「我がごと経営」というサービスコンセプトを立案。現在は、自社の新規事業開発と並行して、中小企業向けの採用支援をはじめ、総務業務の改善・事業計画策定・人事制度改革・新規事業の立ち上げなどを支援。子育てをしながら、自社の宿泊施設がある地方と東京を行き来し、地域通貨の運営にも取り組む。









■少人数勉強会を継続的に開催

当社が経験した経営改革の体験談や、お客様の課題解決事例を深掘りする勉強会を定期的に開催しています。





＜これまで開催した少人数勉強会＞

・ここでしか言えない！停滞するX社の経営～組織内部で何が起きていたのか～

・新橋から地方へ。コンサル会社が宿泊業に挑戦！？～開業5年間の七転八倒の軌跡～

・賃上げできない本当の理由。ここで“もめる”人事制度改革

・雇用の常識を揺るがす！？リモートワーカー活用の実態

・ここでしか言えない！存続を賭けたX社の事業転換～成功目前、なぜ破産に至ったのか～

・私のMBO体験談～借金2.6億円の決断から8年。当時の舞台裏とこれまでの胸中を語る～

・良くも悪くも影響大！ビジョンを浸透させると、組織はどう変わる？





＜これまでの参加者よりいただいた声＞

・製造業社長(従業員120名規模)：話の生々しさが、我が事のように感じさせてくれました。

・業界大手ITコンサルタント：逡巡と葛藤に圧倒的なリアリティを感じられたお話しでした。

・中小企業診断士：事業再生のエキサイティングな事例の話が聞けた！勉強になりました！









皆さまの参考にしていただける情報提供にとどまらず、参加者同士のネットワーキングの機会としても、ご好評をいただいております。社内研修やセミナー講師としてもご依頼いただき、出張勉強会も開催しています。





気づきや学び、横のつながりが生まれる場として、ご活用いただければ幸いです。









■株式会社シンカについて

株式会社シンカは、1995年10月、採用専門コンサルティング会社の草分けとして設立されました。

現在は、中小企業向けの組織・人事コンサルティング事業を主力事業とし、従業員自身が「自分が経営を担っている」という意識をもつ「我がごと経営(R)」の推進に注力しています。また、ビジョンである「社会問題を解決することで、持続可能な社会を創造し、私たち一人ひとりの幸福度向上を追求する。」を体現する活動の一環として、2020年には自社のワーケーション施設である『Alive サステナブルラボ飯能』を埼玉県飯能市に開設。2025年10月には創立30周年を迎え、今後も「実践型」アドバイザリーとして、自らが挑戦を続け、お客様の課題解決に真摯に向き合いながら、「真価と進化」という企業理念を軸に、社会に一層貢献できる企業を目指してまいります。









■会社概要

社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役社長 田中 裕也

本社 ： 東京都港区新橋四丁目7番2号 6東洋海事ビル4階

設立 ： 1995年10月

事業内容： “我がごと経営(R)”の実現を支援する組織・人事コンサルティング

(組織・人事制度・採用・教育・働き方改革)

URL ： http://www.shinka.com/