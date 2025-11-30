オスカープロモーション公式ファンクラブオープン

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年12月1日（月）午前9時にオスカープロモーションのファンクラブ（URL：https://oscarpro.jp/(https://oscarpro.jp/)）をリニューアルオープンいたします。

オスカープロモーションは、日本の芸能界を代表する芸能事務所です。長年にわたり「全日本国民的美少女コンテスト」や「なつキミプロジェクト」などの大規模オーディションを開催し、次世代のスターを多数輩出してきました。新しい才能を発掘し、俳優・モデル・タレントとして幅広く育成していく体制に定評があり、「美の総合商社」とも称されるブランド力を背景に、芸能界における確かな存在感を放ち続けています。

今回オープンしたのは、オスカープロモーションのオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、オスカープロモーション所属俳優による限定ブログや動画、チケット優先先行など、ここだけでしかご覧いただけないコンテンツを配信予定です。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

OSCAR PROMOTION Official Fanclub「Oscar Link」

■URL

https://oscarpro.jp/

■会費

月額：550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

・Talent（タレント一覧）

・News（最新情報）

・Goods（グッズ）※一部有料会員限定商品あり

■ファンクラブコンテンツ

・Movie

・Blog

・Gallery

・Ticket

・Special

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。