全国21店舗を展開し、業界屈指のリピート率90％以上(※自社調べ)を誇る小顔専門店「MIRAI小顔」(運営：MIRAI小顔株式会社、代表取締役：真崎 未來)は、このたび「MIRAI小顔 中目黒店」をリニューアルオープンいたします。





従来のエステサロンが“表面的なケア”に留まる中、当サロンでは「顔の筋肉を根本から鍛える」という全く新しいアプローチで、“リバウンドしない持続する小顔”を実現。

2025年12月1日のリニューアルを記念し、通常90分 20,900円(税込)の施術を【95.22％OFFの1,000円】で体験できるキャンペーン(先着50名様・要予約)を実施しています。





▼ご予約はこちら

中目黒店： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000582536/coupon/





乾燥知らずのきめ細やかな肌へ





【MIRAI小顔とは】

「顔の筋トレ」をテーマに、土台から小顔へ導く専門店です。

「エステに行ってもすぐに戻ってしまう…」という経験をお持ちの方に、“リバウンドしない小顔”をご提供します。表情筋・深層筋の両方を鍛える独自メソッドで、「その場限りでは終わらせない、持続する小顔」を実現します。

(※「MIRAI小顔」(R)は登録商標です)









◆「リバウンドしない小顔」の秘密

一般的な小顔施術が一時的な効果に留まりがちな中、MIRAI小顔では

「高濃度コラーゲン泡」×「特殊電流美顔器」×「筋膜リリース」

を組み合わせた独自技術で、根本から体質改善にアプローチします。





顔だけでなく首・デコルテ・肩甲骨までをケアし、顔全体の土台となる循環を整えることで、持続性の高い小顔効果を実現しています。





顔の土台となる首デコルテ肩甲骨にもアプローチ





◆韓国美容の最新技術を融合した独自メソッド

美容大国・韓国で話題の「泡美容液」や「パイテラピー」など、最新アイテムを積極的に導入。

中でも“高濃度コラーゲン泡”は、通常の美容液では難しい10％コラーゲン配合を実現。高精製の泡が真皮層から皮下脂肪まで浸透し、ハリと弾力を与えます。





また、顔には30以上の表情筋が存在しますが、日常生活で使われるのは約30％のみ。

当サロンではイオン×ラジオ波×赤色LED照射による多角的な刺激で、深層筋を活性化。普段使われない筋肉を“記憶”させ、施術後も効果が続く革新的なケアを提供します。





経験豊富なスタッフが、お客様一人ひとりの肌状態を丁寧にカウンセリングし、“小顔を作って維持する”ための最適な施術を行います。





肩こり、むくみ、噛み締めなど、何でもご相談ください





◆リニューアル記念キャンペーン概要

体験価格：通常20,900円 → 特別価格1,000円(税込)

施術時間：90分(カウンセリング込み)

内容 ：小顔専門カウンセラーによるカウンセリング＋施術

対象 ：先着100名様限定／初回来店の方限定









◆店舗情報

MIRAI小顔 中目黒店

所在地 ： 〒153-0043 東京都目黒区東山1-4-13 ASA東山ビル4F

営業時間： 11:00～20:00（最終受付19：30）／予約制

電話 ： 050-3395-2413

予約 ： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000582536/