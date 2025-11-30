現役大学生が“卓球×学生起業”で新たな挑戦

マシン練習専用卓球場『卓トレ』

2025年11月、無人卓球練習場「卓トレ」（本部：福島県会津若松市）は、全国で28店舗目となる「卓トレ宇都宮店」をオープンいたしました。

本店舗は、**現役大学生がオーナーとして開業する“学生起業型店舗”**として誕生します。

学生自らが企画・運営に挑戦し、地域の卓球愛好者が気軽に練習できる環境を整備。

卓トレが掲げる「だれでも、いつでも、すきなだけ」という理念と、若い世代の挑戦精神が重なり合う、新しい支援のかたちがここに実現します。

■ 卓トレの新たな挑戦：学生起業の支援へ

卓トレは、無人運営による低コストモデルと地域密着型の展開を通じて、卓球を誰もが楽しめる社会インフラとして拡大してきました。

今回の宇都宮店は、現役大学生が地域と関わりながら事業を運営するという新たな挑戦の第一歩です。

卓トレ本部は、開業支援や運営ノウハウの提供を通じて、若い世代が「好きなことを仕事にする」ことを後押しし、その可能性を広げていきます。

■ 現役大学生オーナーの挑戦

宇都宮店のオーナーとなる学生は、卓球競技に長年親しんできた経験を持ち、

「卓球を通じて地域とつながる場所をつくりたい」という思いから起業を決意しました。

学業と競技、そして経営という3つの分野に挑戦する姿勢は、

“スポーツを軸とした新しいキャリア形成の形”としても注目しています。

「卓球を頑張る人も、久しぶりにラケットを握る人も、

気軽に立ち寄れる場所をつくりたい」

--学生オーナーの言葉には、卓球を通じて人と人をつなぐ温かな想いが込められています。

■ 卓トレ代表 石原幸一 コメント

「卓トレは“スポーツを通じて人生を豊かにする場”をつくりたいという想いから始まりました。

今回の出店は、若い世代が自ら考え、行動し、地域と関わるという新しい挑戦のかたちです。

卓トレは今後も、こうした次世代の挑戦者を全力で応援していきます。」

【店舗概要】

店舗名：卓トレ宇都宮店

所在地：栃木県宇都宮市伝馬町3-2インフィニティービル2F/3F

オープン日：2025年11月30日

営業形態：無人型セルフ卓球練習場（24時間営業）

運営：学生オーナー（卓トレ本部が開業支援）

【卓トレについて】

卓トレは「だれでも、いつでも、すきなだけ」をコンセプトに全国展開する無人卓球練習場です。

スマートロックによる完全無人運営で、初心者から競技者、シニア層まで幅広く利用可能。

卓球という一つのスポーツの中で、競技・健康・交流など、さまざまな目的や楽しみ方を受け入れる“インクルーシブな卓球場”を目指しています。

2025年11月現在、全国28店舗を展開中。

【運営会社概要】

会社名：株式会社石原不動産

所在地：福島県会津若松市中央1-5-29-203

代表者：代表取締役 石原 幸一

設立：2015年4月6日

URL：https://www.taku-tore.com/



⸻

【本件に関するお問い合わせ】

担当者：広報担当 高岡 雅彦

E-mail：info@taku-tore.com