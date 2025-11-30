株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：大竹俊活）は、2025年12月9日（火）より、東京ドームシティFOOD STADIUM TOKYO内にワインとスパイスカレーを融合させた新店舗「Wine Bar & Spice Curry MARUGO S」をオープンいたします。

東京都内を中心に飲食事業を展開する株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区、代表取締役:大竹俊活）の「Wine Bar & Spice CurryMARUGO S」が2025年12月9日（火）東京ドームシティ FOOD STADIUM TOKYO にオープンします。今回初のフードコートに店を構えるマルゴグループ。FOOD STADIUM TOKYOは2025年6月に1周年を迎えた大人のフードコートで、照明を落としてネオンが光る、大人がお酒を楽しめる空間。そんな大人のフードコートにマルゴグループが満を持して参入します。MARUGO S／マルゴエスの「S」には、spice、stadium、start、standing、specialなど多くの意味が含まれています。フードコートの気軽さもありながら、マルゴらしいカジュアルリッチな特別感もあり、今までのフードコートの概念を覆す店舗となります。

FOOD STADIUM TOKYO

10店舗の多種多様なグルメやお酒を、約480の客席で楽しむことができるエンタメフードホールです。館内は照明を落としてネオンが光る、大人がお酒を楽しめる空間を演出。6m幅の巨大LEDビジョンや33台のモニターでスポーツやエンタメを放映し、エンターテインメントシティならではの臨場感・わくわく感を感じながら様々な客席を自由に選んでグルメをお楽しみいただけます。

フードメニュー

https://www.tokyo-dome.co.jp/shops/g-marugo-s.htmlhttps://www.tokyo-dome.co.jp/foodstadium/

スパイスカレーを主軸に、旬の牡蠣、多国籍タパス、ラムやジビエの温菜、締め料理、そして人気のスノーシェイブまで揃えたどの時間でも楽しめるラインナップ

ドリンクメニュー

マルゴの代名詞である豊富なワインに加え、スパイスを漬け込んだハイボールやボストンシェイカーを使った本格カクテルを提供。アルコールだけでなく、自家製ジンジャーエール、東京産抹茶を使用した抹茶ラテ、ハーブティー、フルーツティー、コーヒーなど、カフェ利用にも応える幅広いドリンクを取り揃えています。フードコートの常識を超える、マルゴグループならではの“本気のドリンクラインナップ”です。

【店舗情報】マルゴエス／MARUGO S■住所：〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目３－６１ 黄色いビル 2階 FOOD STADIUM TOKYO■電話番号：03-6801-8705■営業時間：11:00～23:00(FOOD L.O.22:00／DRLNK L.O.22:30)■定休日：年中無休■アクセス：JR中央・総武線水道橋駅西口 徒歩3分／丸の内・南北線後楽園駅 徒歩7分

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DRI_2JOiUDx/?igsh=N2J0ZmJuODJoZjh2/