世界中へ、日本の“一点もの”をあつらえるROCA JapanがTIBで初ピッチ

Roca Japan株式会社

清水建設株式会社のコーポレートベンチャリング（CV）制度から生まれた工芸オーダーメイドブランド「ROCA」は、2025年12月8日、TOKYO INNOVATION BASE（TIB）にて開催されるピッチイベントに登壇いたします。

伝統工芸の照明が「特別な場」ではなく、日常のダイニング空間に自然に溶け込んでいる様子。和室ではない、現代的なインテリアと合わせることで、「歴史ある技術 × 現代の空間」というROCAの世界観を視覚的に表現。

ROCAは、日本を代表する伝統工芸の職人と、こだわりある生活者・デザイナー・ホテル・デベロッパーをつなぎ、「世界中へ、日本の“一点もの”をあつらえる」をミッションに掲げる新しい工芸ブランドです。

ROCAのこだわり

ROCAは、単なる「和インテリア」の提供ではなく、工芸のオーダーメイド・コンシェルジュとして、職人の技と美意識に敬意を払った関係づくりを重視しています。

- 一流の伝統工芸職人と、顔の見える対等なパートナーシップを構築。- 職人を「サプライヤー」ではなく“共創者”として扱う。- 伝統技法を活かし、現代の空間のためのプロダクトを開発。- 職人の手間と技術に見合う対価を適正に支払い、持続可能なサプライチェーンを形成。- 短期消費ではなく、「孫の世代まで使える一生もの」を目指す。

創業者の原点──「歴史あるものを、現代に再解釈する」

ROCA Japan 創業者福島渚は、20歳で訪れたイタリアの建築家カルロ・スカルパ設計「カステル・ヴェッキオ博物館」に強い衝撃を受けました。そこには、歴史ある建築に現代技術で新しい意味を与える“再解釈”の姿勢があり、「単に新しいものを作るのではなく、既存の価値を引き出す」という視点が生まれました。

──「伝統工芸 × 空間」という響き

清水建設に入社後に伝統工芸に出会い、趣味として全国の工房を訪ね、職人の技・美意識の高さに魅了される一方、「このレベルの工芸が“お土産”や“展示”だけで終わってしまうのはあまりに惜しい」という強い思いが芽生えます。その後、清水建設のCV（コーポレートベンチャリング）プログラムをきっかけに、「伝統工芸 × 空間」の可能性を事業として構想。議論と試作を重ねる中でプロダクトが立ち上がり、ROCAとしての世界観が形となっていきました。

木やラタンなどの天然素材と、アート・本といった生活の小物を一緒に写すことで、「一流の職人のプロダクトが、暮らしの道具として機能している」印象を演出。ペンダント照明だけでなく、置き型の照明も見せることで、ホテルや住宅など様々な空間での実装イメージを広げます

ROCAとは──「日本の伝統工芸品の“オーダーメイドプラットフォーム」

日本の一流伝統工芸職人と、こだわりある顧客（生活者・ホテル・デベロッパー等）をつなぎ、空間のための一点ものを共につくるブランドです。顧客は制作過程に介入し、自分だけの伝統工芸品を手に入れることができます。

ROCAが目指す姿──「ROCAのプロダクトをいつか揃えたい」と思われる、空間と暮らしの“憧れ”の象徴となるブランド。

- 和テイストのインテリアブランドではなく、工芸の「オーダーメイドコンシェルジュ」- 社会的意義と収益性を両立する“ゼブラ”モデル（短期的な消費ではなくではなく、文化継承と職人の持続可能性を含めて事業を設計）

ROCAの独自性

ROCAは量産モデルとは異なり、「職人が顔の見える相手のために、一品をつくる」ことを前提としたブランドです。

- 量産品とは異なる、一流職人による「その人のための一品」の価値。- 顧客と顔の見える職人との関係性をによって創り上げられるプロダクト。- 世界市場で高く評価される“工芸照明”を、日本の伝統技法から生み出す。

ROCAは、江戸時代から200年以上の歴史を持つ京提灯の老舗や、400年の系譜を誇る駿河竹千筋細工の工房、金属加工技術と現代デザインを融合させるブランド「Shink.」など、日本を代表する作り手とパートナーシップを結んでいます。

第20回TIB PITCH（SHOPコース）概要

日時：令和7年12月8日（月）15:00～19:00（予定）

会場：TOKYO INNOVATION BASE（TIB）

住所：東京都千代田区丸の内3-8-3 Tokyo Innovation Base 2階 STAGE

実施形式：会場 ※ピッチ3分・質疑応答2分

お問い合わせ

Roca Japan株式会社 代表取締役 福島 渚

https://www.roca-jp.com/

広報連絡先メール

info@roca-jp.com