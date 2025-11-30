【2025年冬のおでかけ調査１.】発表！雪遊び場・スキー場のお楽しみランキング 2位は「雪だるま・かまくらづくり」1位は？　約7割がこの冬「雪遊び・スキーに行きたい」／いこーよファミリーラボ調査2025

アクトインディ株式会社

子育て家族向けおでかけ情報サイト「いこーよ(https://iko-yo.net/)」の「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」では、2025-2026年の冬シーズンを前に、「子育て世帯のスキー場・雪遊び(https://iko-yo.net/articles/20804)」に関する調査を行いました（有効回答数：451件）。

本調査では、意向を把握する定量データに加え、実際にスキー場を訪れた保護者から寄せられた自由記述を分析しました。『行きたい気持ちの高さ』や『子育て世帯が安心して楽しめる雪遊び体験の需要』が浮き彫りになりました。

【調査のハイライト】

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/20804

▶雪遊び&スキー「行きたい」が約7割（65.3%）

▶「カジュアル雪遊び」が人気

▶「そり遊び」は約6割（57.1%）

▶「雪だるま・かまくら作り」は約5割（44.7%）

▶スキー教室で「半日で滑れるようになった」など

▶毎年行くなかで「成長を感じる」という声も

▶保護者が楽しめる点も魅力に

▶【まとめ】

調査全文(https://iko-yo.net/articles/20804)を見る

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/20804(https://iko-yo.net/articles/20804)）を記載ください。

今年の冬、子育て世帯の約7割が「行きたい」雪遊びやスキーに行きたいと回答

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/20804

2025-2026年の冬シーズン、雪遊びやスキーに「行きたい」と回答したのは約7割（65.3%）、3人に2人でした。

子育て世帯は「そり」や「雪だるま作り」などのカジュアルな雪遊びに注目

6位以降は本調査(https://iko-yo.net/articles/20804)をご覧ください。

年齢を問わず楽しめるそり遊び、雪だるま・かまくら作りなどの「カジュアルな雪遊び」が上位にランクインしました。

ママパパの声に見る「スキー・雪遊び楽しかった」４つのポイント

実際の保護者の声を分類すると、子育て家族ならではのリアルな満足ポイントが浮かび上がりました。

ママパパの声（１）キッズパーク充実の魅力

雪遊びが楽しめるキッズパークは、スノーエスカレーター、雪遊びグッズの充実など、雪遊びやスキーデビューのファミリーが楽しめるキッズパークの充実により楽しんだという声が多く見られました。子供が飽きず、安全に遊べる環境があると子育て世帯がおでかけの計画をたてやすくなる様子がうかがえます。

＼ママパパの声／

▶「我が子はスキーなどに慣れていないので、スコップやバケツ、そりなど、砂場遊び道具を借りられて喜んでいました」（9歳の男の子、6歳の男の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ調査）

▶「スノーエスカレータ、雪遊び道具のレンタルがあると雪遊びを楽しめました。雪合戦用に百均の雪玉つくりの道具なども便利でしたよ」（6歳の男の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ）

・ママパパの口コミを本調査(https://iko-yo.net/articles/20804)でもっと見る

ママパパの声（２）スキー教室で子ども成長も実感

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/20804

子どものスキー教室を利用したことがあるママパパのコメントには「滑れるようになった！」驚きや、成長を感じて喜ぶ声も多く見られました。スキー教室の安心感や効果が満足感につながっている様子がうかがえます。

＼ママパパの声／

▶「まずはスキー教室に半日はいってもらいました。これでほぼ滑れるようになりました。意外に暑がりで、陽のある日ははヒートテック暑くなるかも」（8歳の男の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ）

▶「子供の年齢が違うので、ひとりはキッズスクール、ひとりはそり遊びで、同時にふたりとも楽しめてよかった。手袋は予備も用意して、午前、午後で変える。雪遊びでもゴーグルをさせ、紫外線から目と皮膚を守るようにしています」（8歳の男の子と5歳の女の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ調査）

・ママパパの口コミを本調査(https://iko-yo.net/articles/20804)でもっと見る

ママパパの声（３）ホテル直結など 施設の利便性

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/20804

スキー場のスキーや雪遊び以外のアクティビティや・スイーツビュッフェなど食関連を満喫したというコメントも目立ちました。

＼ママパパの声／

▶「スノーパークだけではなくて、動物と触れ合える場所もあったのでよかったです。ふわふわ遊具ふわふわドームみたいなのもあってよかったです」（6歳の女の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ）

▶「北海道のリゾートは子どもが遊べる室内の設備と炉端も楽しめるスウィーツビュッフェが子どもにとって嬉しかったようです。」（5歳の男の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ調査）

・ママパパの口コミを本調査(https://iko-yo.net/articles/20804)でもっと見る

ママパパの声（４）大人も満喫！非日常体験としての雪遊び場・スキー場

子供はもちろん、ママパパ自身もスキーや雪遊びを楽しんだという声や、大人もスキーや雪遊び以外の楽しみに出会えた！ という声も聞かれました。

＼ママパパの声／

▶「毎年親戚三家族で奥日光に雪遊びに行きますが、回数を重ねるごとにかまくらが立派になってきています。主に大人が楽しんで作っています。 スキー場で食べるカップヌードルがめちゃくちゃ美味しいので、お湯が準備できる場合は是非食べてみて下さい」（11歳の男の子、9歳の男の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ調査）

▶「奥伊吹はご飯のメニューが豊富でよかったです」（13歳の女の子、12歳の男の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ調査）

▶「スキーをしなくてもリフトに乗って山頂からの景色を楽しめました」（12歳の女の子、8歳の男の子、3歳の男の子の声／いこーよファミリーラボ調査）

・ママパパの口コミを本調査(https://iko-yo.net/articles/20804)でもっと見る

【まとめ】雪遊び＆スキー「やりたい」7割 カジュアルな雪遊びがスキー需要へつながる？

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/20804

調査では 約7割（65.3％）が「行きたい」と回答 しており、雪遊びやスキーへの子育て世帯の意欲が高いことが感じられます。特に、そり遊び、雪だるま作りなどのカジュアルな雪遊びに注目が集まっています。



一度雪遊びやスキーを体験した家庭からは、「毎年の家族行事」にしているという声も聞かれました。子供の成長を目の当たりにできる教育的な面や、親自身も非日常の体験として楽しめるという両面が、リピート意向を高める強力な魅力となっていると考えられます。

本調査の背景として、回答者に占める0～9歳の低年齢層の子供がいる世帯の割合が高く、首都圏在住者が多いため、雪遊びに高い関心が現れている可能性があります。雪に触れる機会が少ない首都圏の子育て世帯にとって、雪遊びは非日常のレジャーとして注目されているようです。

子育て世帯にとって「安心・安全・利便性」を重視したスキー場や、雪遊びができるキッズパーク情報などが、子育て世帯のおでかけを後押しする可能性が高くなると考えられます。

ファミリーのスキー・雪遊び事情：全結果 :https://iko-yo.net/articles/20804https://iko-yo.net/articles/20804

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年11月

サンプル数：451

※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/20804(https://iko-yo.net/articles/20804)）を記載ください。

いこーよファミリーラボ調査！こちらもチェック！ 子供が好きな・ママパパが好きなおせち料理とお正月のごちそうランキング

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/20804- ママパパが好きなおせち料理ランキング- 子供好きなおせち料理ランキング- ママパパが子供と作りたいおせち料理ランキング- ママパパが好きな洋風おせち料理ランキング- 子供が好きな洋風おせち料理ランキング- ママパパがお正月に食べたい三が日のごちそうランキング- 子供がお正月に食べたい三が日のごちそうランキング

「いこーよファミリーラボ」が行った５つのランキング調査のリアルな結果と口コミを紹介します。

クリスマスプレゼントと誕生日プレゼントの違いは？

子育て世帯のおせち料理：全結果 :https://iko-yo.net/articles/20714https://iko-yo.net/articles/20714

クリスマスプレゼントとの違いについても聞きました。はい（同じです）59.4%、いいえ（違います）26.6%、わからない14.0%という結果に。

調査 :https://iko-yo.net/articles/19980（https://iko-yo.net/articles/19980）

0歳～2歳のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/19981)（https://iko-yo.net/articles/19981）

3歳～5歳のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/20110)（https://iko-yo.net/articles/20110）

6歳～8歳のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/20110)（https://iko-yo.net/articles/20161）

9歳～11歳（12歳の小学生）のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/20182)（https://iko-yo.net/articles/20182）

子供のプレゼントランキング 全年齢詳細(https://iko-yo.net/articles/19980)（https://iko-yo.net/articles/19980）

クリスマスの過ごし方調査2025 こちらもチェック！

子育て世帯のクリスマスの過ごし方をいこーよモニターに徹底調査！ 2025年のクリスマスは子育て世帯にとって“おうちでもおでかけでも楽しむ”ハイブリッドな過ごし方が主流になっていることが分かりました。家族の楽しいクリスマスの過ごし方アイデアを口コミや写真で紹介します！

子供の何割がサンタクロースを信じてる？ 年齢別に調査 「サンタクロースっているの？」と聞かれたときの対応も

調査記事 :https://iko-yo.net/articles/19749（https://iko-yo.net/articles/19749）

「信じている」との回答は6～8歳で最も高く、約8割（76.3％）がサンタクロースの存在を信じているという結果になりました。また、「サンタはいるの？」と聞かれたときの親の対応も詳しく紹介しています。

「クリスマス」子育て世帯大喜びのイベントどんなの？

子供とサンタクロース調査 全結果 :https://iko-yo.net/articles/19793https://iko-yo.net/articles/19793

2025年のクリスマスも子供と一緒に楽しもう！ いこーよのクリスマス特集では、赤ちゃん＆幼児から参加できるクリスマスコンサートから、サンタクロースに会える特別イベントまで、クリスマスがさらに楽しくなる体験をファミリー向けに紹介！

子供の誕生日プレゼント選び、毎回悩みませんか？

クリスマスキッズイベント特集2025 :https://iko-yo.net/topics/christmas（https://iko-yo.net/topics/christmas）

予算と子供の笑顔のバランス、どういうポイントで選ぶかなどお悩みポイントもいっぱい！ 「いこーよファミリーラボ」の調査から、0歳～12歳のママパパの「プレゼント選びのホンネ」を、紹介します。

「イルミネーション」子供喜ぶ「体験型イルミネーション」＆「点灯式」

ママパパのプレゼント選びのポイント全調査 :https://iko-yo.net/articles/20405https://iko-yo.net/articles/20405

イルミネーションを見ながら遊べる遊園地・テーマパーク、赤ちゃんも安心の屋内イルミネーション施設、子連れにうれしい無料スポットなど、家族で楽しめるイルミネーションスポットを徹底紹介！ 点灯式情報も要チェック！

ママパパ451人の声！子供とイルミネーション失敗しない徹底ガイド 注目イベント＆屋内

イルミネーション＆点灯式ガイド :https://iko-yo.net/topics/illuminationhttps://iko-yo.net/topics/illumination

冬の家族レジャーとして、イルミネーションは大人気！ アンケート結果から分かった「人気のイルミネーションタイプ」や、実際に楽しんだママパパの「リアルな口コミ」を徹底調査！ 子連れでイルミネーションを心から楽しむためのヒントをお届けします。

「冬を楽しむ」おでかけイベント！アイススケート・屋内アスレチック・スーパー銭湯！

イルミネーションの楽しみ方：全調査 :https://iko-yo.net/articles/20790https://iko-yo.net/articles/20790

冬も親子で遊びに行こう！ いこーよの冬のおでかけ特集では、寒い日でも安心して遊べる屋内スポットから、冬ならではのスノーアクティビティまで、冬にこそ家族で楽しみたいおでかけ情報を紹介！ クリスマスから新年まで、この冬に体験したい季節のイベントもあわせてチェック！

「いちご狩り」シーズンは12月から！美味しい＆かわいい写真撮れる！大人気のいちご農園ガイド

冬満喫キッズイベントガイド :https://iko-yo.net/topics/winterhttps://iko-yo.net/topics/winter

12月から5月頃までの長い期間楽しめる、親子に大人気のいちご狩り。食べ放題はもちろん、時間無制限や食べ比べができるなど、子連れにおすすめないちご狩りスポットをたっぷりご紹介します。人気ランキングをはじめ、電車で行けるいちご狩り、話題の新品種のいちご狩りなど子連れにうれしいおすすめ情報も♪

「雪遊び」スキー場だけでなく、都内の屋内遊園地で雪遊びも！

いちご狩り・ベビーカーOKも！ :https://iko-yo.net/topics/strawberryhttps://iko-yo.net/topics/strawberry

幼児でも雪遊びが楽しめるおすすめ「キッズパーク」のほか、子供が飽きずに楽しめる注目のスノーアクティビティも年齢別に紹介。

「スキー場」は親子の「冬旅」満喫スポット！

子供向け雪遊びイベント :https://iko-yo.net/topics/snowhttps://iko-yo.net/topics/snow

小さな子供でも楽しめる「キッズパーク」や「スノーアクティビティ」が体験できるスキー場を紹介！「キッズスクール」なども紹介。子供連れファミリー必見の情報もあわせてチェック！

■「いこーよファミリーラボ」とは？

スキー場キッズパークリスト :https://iko-yo.net/topics/skihttps://iko-yo.net/topics/ski

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

【公式】いこーよファミリーラボ :https://iko-yo.net/articles/17249（https://iko-yo.net/articles/17249）

■「いこーよ」とは？

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)

【季節の行事いこーよファミリーラボ調査2025】

▶発表！子供喜ぶ11月の季節行事＆風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/19920）(https://iko-yo.net/articles/19920)

▶発表！子供喜ぶ10月の季節行事＆風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/19601）(https://iko-yo.net/articles/19601)

▶発表！子供喜ぶ8月の季節行事＆風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/18393）(https://iko-yo.net/articles/18393)

▶︎発表！子供喜ぶ7月の季節行事&風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/17883）(https://iko-yo.net/articles/17883)

▶発表！子供喜ぶ6月の季節行事&風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/16855）(https://iko-yo.net/articles/16855)

▶発表！父の日のプレゼントベスト10（https://iko-yo.net/articles/16982）(https://iko-yo.net/articles/16982)

▶発表！母の日プレゼントベスト10!（https://iko-yo.net/articles/16547）(https://iko-yo.net/articles/16547)

▶【こどもの日調査】五月人形&こいのぼり"半数が購入せず（https://iko-yo.net/articles/16512）(https://iko-yo.net/articles/16512)

【子育て世帯のライフスタイルいこーよファミリーラボ調査2025】

▶子連れ雪遊び＆スキー 失敗しない楽しみ方ガイド ママパパ調査の準備&人気アクティビティ(https://iko-yo.net/articles/20804)

▶【2026年お正月】おせち＆ごちそうランキング ママパパ＆子供のリアル本音を徹底調査(https://iko-yo.net/articles/20714)

▶いい夫婦の日調査 年間デート「ゼロ」夫婦が6割超 預け先＆大切にしていることとは？(https://iko-yo.net/articles/20460)

▶ママパパ429人の声 サンタクロース信じるのは何歳まで?愛ある親の対応9選(https://iko-yo.net/articles/19793)

▶【プレゼント選びのポイント調査】キャラプレゼント1位は?予算は?教育系を選びたい?クリスマと誕生日のプレゼント選びの違いは？(https://iko-yo.net/articles/20405)

▶発表！ママ&パパが欲しい「クリスマスプレゼントランキング」1位は?(https://iko-yo.net/articles/19975)

▶【0歳～12歳全年齢】2025年子供の年齢別プレゼントランキング ママパパ421人が選んだ(https://iko-yo.net/articles/19980)

▶【小学校高学年】プレゼントランキング2025-2026 9歳 10歳 11歳12歳(https://iko-yo.net/articles/20182)

▶【小学生低学年】プレゼントランキング2025-2026 6歳・7歳・8歳(https://iko-yo.net/articles/20161)

▶【3歳4歳5歳】プレゼントランキング2025-2026ママパパ421人の声 誕生日(https://iko-yo.net/articles/20110)

▶【赤ちゃん0歳1歳2歳】プレゼントランキング2025-2026ママパパ421人の声 (https://iko-yo.net/articles/19981)

▶新語調査|応援席ハラスメント 応ハラ|9割知らない 前向き応援とは(https://iko-yo.net/articles/19928)

▶【運動会調査2025】開催は秋半数/短縮型が8割/お弁当なし9割(https://iko-yo.net/articles/19927)

▶発表！クリスマス過ごし方ランキング お家もおでかけも楽しむ(https://iko-yo.net/articles/19749)

▶発表！2025年ハロウィントレンド仮装1位は？２位はかぼちゃ(https://iko-yo.net/articles/19153)

▶発表!ハロウィン過ごし方ランキング2025 2位インテリア1位は？(https://iko-yo.net/articles/19202)

▶自由研究のAI利用「すすめる」保護者約1割 半分手伝う約7割(https://iko-yo.net/articles/19059)

▶【子供の誕生日調査】「おでかけしてお祝い」も主流に 約7割「友達を招待する誕生会」は少数派 誕生日特典にも注目集まる(https://iko-yo.net/articles/18665)

▶発表！猛暑の夏休み「おうち時間の過ごし方ランキング2025」(https://iko-yo.net/articles/18029)

▶︎発表！赤ちゃんと夏のおでかけ人気スポット＆設備ランキング(https://iko-yo.net/articles/17795)

▶今夏・猛暑で7割が外出先変更！熱中症グッズランキング1位を発表(https://iko-yo.net/articles/17731)

▶ママパパの声！7月に何買う？1位子供用おもちゃ2位水遊びグッズ(https://iko-yo.net/articles/17386)

▶発表！子育て世帯が利用する「旅行パッケージツアー会社ランキング(https://iko-yo.net/articles/17247)

▶発表！子育て世帯のメインクレジットカードランキング(https://iko-yo.net/articles/17097)

▶発表！子供のスマホデビュー年齢BEST10(https://iko-yo.net/articles/16700)

▶「万博」行く？いかない？関西[行く]過半数超え(https://iko-yo.net/articles/16029)

▶「民泊」子育て世帯に増加の兆し[また利用したい]9割超(https://iko-yo.net/articles/15959)

▶発表！子供が好きな回転寿司チェーンBEST10|1位、はま寿司1位(https://iko-yo.net/articles/15677)

▶保護者の7割が金融教育（マネー教育）不足を後悔(https://iko-yo.net/articles/14900)

一覧：いこーよファミリーラボ調査データ :https://iko-yo.net/articles/ranking?tag=%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%9C