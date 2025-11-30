SUPER PRO、年末年始キャンペーンを開催。全カーコーティングメニューを“期間限定20％OFF”で提供開始。成田空港駐車場で時間の活用を

株式会社プランエー


◆ キャンペーン概要

【キャンペーン名】
SUPER PRO 年末年始キャンペーン


【割引内容】
全カーコーティングメニュー 20％OFF


【対象サービス例】


ガラス系コーティング


セラミック系コーティング


ボディ全体コーティング


ホイール／窓ガラスコーティング


その他カークリーニング
（組み合わせメニューも割引対象）


【実施期間】
2025年12月1日～2026年1月31日（限定数あり）



◆サービス詳細・作業工程

◆ SUPER PROの特徴

● 成田空港で“旅行中に愛車を美しく”
SUPER PROは、成田空港をご利用中の「旅行期間」をそのままカーケア時間に充てられるサービスとして人気を集めています。「駐車しているだけの時間」を有効活用し、帰国時には新車同様の輝きでお車をお返しします。


● プロ職人による高品質施工
ガラス系・セラミック系コーティングの専門施工者が常駐。
専用工場で最高品質の仕上がりを提供します。


● 手軽に利用


駐車場に車を預けている間に愛車がピカピカに。



◆ キャンペーンページ・予約方法

ご予約はこちら。表示価格から更に20%OFF。


SUPER PARKINGをはじめとした提携成田空港民間駐車場へお預けいただければ駐車中に施工します。
▶︎ https://super-pro.jp