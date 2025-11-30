100%自然由来のコスメブランド『te.on(テオン)』新たにスキンケアラインを発売「style table」「Ethical&SEA」全店にて12/4(木)～先行販売、新パッケージも公開！

株式会社SOOM

株式会社SOOM（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：小西裕也）が展開する100％自然由来のコスメブランド『te.on（テオン）』は、ブランドロゴ刷新後の新ビジュアルとともに、新たなスキンケアライン「Botanical Toner（化粧水）」および「Oil Cleanse（クレンジングオイル）」を発表いたします。

両アイテムは、全国のナチュラル＆エシカルセレクトショップ「style table（スタイルテーブル）」および「Ethical&SEA（エシカルシー）」全店にて、2025年12月4日より先行販売を開始いたします。

新商品ラインアップ

新たに仲間入りしたスキンケアシリーズは、化粧水「Botanical Toner」とクレジングオイル「Oil Cleanse」。

■化粧水「Botanical Toner」

ミネラル豊富で知られる霧島温泉水※と、自社工房で搾油するツバキ生オイル、アロエベラ、オクラ果実、カミツレ花などの植物の力を惜しみなく配合。自然の恵みで優しく肌を整え、素肌美をサポート。 ※温泉水（基材）

香りは2種類。



・Kasumiiso（香り：Musk Seed）

ムスクシードのフローラルとウッディが溶け合う、上品で穏やかな香り

・Misuasagi（香り：Hinoki & Pauchuli）

凛としたヒノキとパチョリが交わり、森に包まれるような 清らかな香り。

■クレンジングオイル「Oil Cleanse」

ツバキ生オイル、月桃、アロエベラ、オクラ果実エキスなど植物の恵みを配合したクレンジングオイル。

肌なじみが良く、メイクをしっかり落としながらも高い保湿力を保ち、まつ毛エクステにも対応。

W洗顔不要で肌への負担を最小限に抑えます。

洗い上がりの質感が選べる2種類。

・Balance -Ruriiro-（香り：Bergamot & Lavender）

すっきりとした洗い上がりと、ほどよいしっとり感が調和。

みずみずしい柑橘の透明感と、ラベンダーの穏やかな甘さが重なる、 優しく包み込むよう

な香り。

・Deep Moist -Akebono-（香り：Lotus）

優しい感触で肌になじみ、しっとりとした洗い上がり。

甘美で神秘的なホワイトロータスが広がる、静けさを感じる優しい香り。

ロゴ・パッケージデザインの刷新

新しいロゴは、日々の暮らしに自然と馴染むよう、柔らかな小文字を基調にしたシンプルなデザインへ。ブランド体験の核である「香りによる心の変化」を表す新キャッチコピー『まとった瞬間、心が動く』を、散りばめられた文字の配置によって、静けさの中にも動きを感じさせるデザインに仕上げました。



今回のスキンケアライン発表にあわせ、既存アイテムを含む全商品の新パッケージデザインも公開。順次リニューアルを予定しています。

ブランドについて

te.onは、鹿児島県霧島の雄大な自然に育まれた湧水と生命力に満ちた植物を原料に、自社農園にて土づくりから栽培・搾油・蒸留などの製造を手がける、100%自然由来のコスメブランド。



2022年のデビュー以来、ナチュラル志向の美容サロンを中心に人気が広がり、現在では全国1,000店舗以上で取り扱われています。

【商品概要】

・商品名：「Botanical Toner」

・容量 / 販売価格：150mL / 5,610円(税込)

・種類：Kasumiiro、Mizuasagi

・商品名：「Oil Cleanse」

・容量 / 販売価格：150mL / 4,950円(税込)

・種類：Deep Moist -Akebono-

■販売場所：

2025/12/4：下記店舗にて先行販売

・style table 代官山 本店

・style table コレド日本橋店

・style table 吉祥寺パルコ店

・style table for ethical gifts 渋谷ヒカリエ ShinQs店

・style table 田園調布 東急スクエアガーデンサイト店

・style table ららテラス 武蔵小杉店

・style table ルクア イーレ店

・Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店

・Ethical&SEA 品川プリンスホテル店

・Ethical&SEA 横浜

・Ethical&SEA 川崎アゼリア店

・Ethical&SEA 大阪京橋 京阪モール店

・Ethical&SEA 阪急うめだ本店

・Ethical&SEA +m 梅田 蔦屋書店

2025/12/12：一般発売

・『te.on』オンラインストア

https://te-on.online/collections/all

・『te.on』取扱店舗

https://te-on.online/pages/stockist

※「Botanical Toner」「Oil Cleanse」の取扱・在庫状況は直接店舗様へお問合せくださいませ。