【ネイティブキャンプ留学】語学学校「A&J e-Edu Academy Eco Campus」2026年プロモを実施

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・バギオの人気校「A&J e-Edu Academy Eco Campus」にて、2026年プロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_30

2026年プロモについて

【対象者】

2026年にご入学の方

【内容】

お申込み週数に応じて以下の割引が適用されます。

【注意事項】

※プロモーションは併用可能です。

A&J e-Edu Academy Eco Campusの特徴

1. 森の中で“遊んで学ぶ”、贅沢キャンパスライフ

広大な敷地にジム、体育館、カフェ、バーベキューエリアまで揃ったオールインワン環境です。自然の中で思いっきり遊び、気持ちよく学べる毎日は、まさに「遊学」の理想形。リゾートのような設備で、心も身体もリフレッシュしながら英語力をアップできます。

2. バギオ唯一のTOEFLコース＆多彩な選択肢

目的別に13のコースを用意し、バギオでは唯一TOEFL対策が可能です。スピーキング特化やワーキングホリデー準備など、多様なニーズに対応。本気でスキルを磨きたい方に最適な学びがここにあります。

3. 世界中の仲間と焚き火トーク！アウトドアで深まる交流

キャンプやBBQを通じて、先生やクラスメイトとの距離が一気に縮まります。星空の下、言葉の壁を越えて心が通じ合う体験が待っています。英語の学びは教室内だけに留まらず、「遊び」の中でリアルなコミュニケーションが育まれます。

A&J e-Edu Academy Eco Campusの紹介

学校紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/105学校紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=105&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。A&J e-Edu Academy Eco Campusの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_30(https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_30)

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa(https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa)

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/(https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2(https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2)

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw(https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

