【イベントレポート】家庭料理テイクアウトの「マチルダ」、“もりつけから楽しむ夜ごはん”イベントを初開催しました！

街に溶け込む新しい中食サービス「マチルダ」（以下 マチルダ）を提供する株式会社マチルダ（本社：東京都江東区、代表取締役：丸山由佳、以下 弊社）は、2025年11月24日（祝）の夜ごはんに自分で具をはさんで完成させる体験型メニュー「自分ではさむ！ミニバーガー＆フライドポテト」を中心に、盛り付けそのものを楽しめるよう献立全体を設計した「もりつけチャレンジ」メニューを提供しました。



マチルダは、ミッションである 「子どもが無邪気でいられる社会を創る」 の実現に向け、単なる食事の提供にとどまらず、子どもたちが主体的に食に関わる体験づくりに取り組んでいます。本メニューはその一環として企画され、提供当日は多くのご家庭から「楽しかった！」「またやりたい！」という声が寄せられるなど、大変好評をいただきました。

もりつけチャレンジ実施の背景

マチルダでは、これまで「おつかいチャレンジ」など、子どもが小さな成功体験を積み重ねられるイベントを多数展開してきました。今回のもりつけチャレンジは、そんなおつかいチャレンジを通して、こども達の食体験に携わってきたステーションスタッフから生まれたアイデアです。

「自分で受け取る」「自分で選ぶ」という行動は、子どもたちの興味や自信につながり、食体験をより豊かにするのではないか。そんな考えのもと、主菜（メイン）であるグラタン、ミニバーガー、サラダを含め“ひと皿まるごと自分で仕上げられる”ような献立が生まれました。

ミニバンズ、具材、サラダ、特製オーロラソースがセットになっており、はさむ順番や入れる量など、子どもだけでも、親子で会話しながら楽しめる内容となっています。

また、主菜として提供した「鶏肉とマカロニのチーズグラタン」や副菜として提供した「彩りサラダ」も、バーガーに挟んでも良し、グラタンにのせても良しとアレンジの幅が広く、好みに合わせやすいと好評でした。

お客さまと子どもたちから届いた声

提供翌日には、ステーションを中心に、次のような声が多く寄せられました。

・「子どもが夢中で挟んでいました！普段野菜を食べないのに、今日は自分で挟んだレタスをパクパク！」

・「兄弟それぞれ違うバーガーが完成して、盛り上がりました」

・「夫婦で“どの順番で挟む？”と相談しながら楽しめた。大人も嬉しいメニューでした」

・「写真を撮りたくなる可愛い見た目。食卓が華やかに！」

・「祝日開催だったので、余裕を持って自分で盛り付けをさせてあげられた」

特に、“自分で作ったものは、食べる意欲がいつもより高まる”という声が多数。いつもの夜ごはんがちょっと楽しくなる、そんなイベントとなりました。

今後の展望

マチルダは今後も、お客さまからの声やステーションスタッフのアイデアをもとに、“子どもが主役になれる食体験”を継続的に創出していきます。

盛り付けチャレンジの第2弾や、季節イベントに合わせた体験型メニューの開発も検討しており、「毎日の夜ごはんがちょっと特別になる」価値をさらに広げてまいります。

マチルダについて

マチルダの夜ごはんは750種類以上のメニューがあり、季節のイベント献立や、違う国の文化や社会課題などを知るきっかけとなる献立など、子どもたちの「楽しい！」「食べてみたい！」につながる “コンテンツとしての「食」体験” を提供しています。さらには、マチルダのステーションでのごはんの受け取りやステーションスタッフとのコミュニケーション、配布物をきっかけにした食卓での会話、企画に参加した思い出など、すべての体験が「子どもが無邪気でいられる社会を創る」というミッションの実現に繋がると信じています。

注文は全てLINEで完結し、ご家庭に合わせた頻度と量で、日替わりの家庭料理を受け取ることができます。当日の注文も数量限定で各日7:00~13:00まで承っており、一食分から気軽にご利用いただけます。

・ご利用はこちらから: https://matilda.kitchen/

株式会社マチルダについて

・所在：東京都江東区辰巳2-4-4 Imas Canalside ５階

・設立：2021年1月27日

・代表：代表取締役 丸山由佳

・事業内容：家庭料理のテイクアウトステーション「マチルダ」の開発及び運営

・コーポレートサイトURL： https://matilda.kitchen/about

本件に関するお問い合わせ先

取材や提携のご連絡は、pr@atmatilda.com までご連絡ください。

