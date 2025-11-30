【お子さまと手作りで楽しむクリスマス】～世界にひとつのオリジナルケーキが作れる～結婚式場専属パティシエ監修“DIYケーキ”販売開始

写真拡大 (全11枚)

株式会社日本セレモ二ー







冠婚葬祭サービスを展開している愛グループ（本社：山口県下関市、公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/(https://www.aigroup.co.jp/)）が運営する公式通販サイト「FUREAI（フレアイ）」より、世界に一つのケーキを手軽に作ることができ、特別な日をもっと楽しめる“DIYケーキ”を販売。


クリームやトッピングを自由に組み合わせて、 自分だけのオリジナルケーキをつくれる「DIYケーキ」。 家族や友人と一緒に飾りつけを楽しめるので、クリスマスや誕生日など、特別な日の演出におすすめの商品。全国で20施設以上の結婚式場を展開する『FIVESTAR WEDDING』でウエディングケーキを手がける専属シェフパティシエが監修、確かなおいしさをご家庭でも。



〈商品概要〉


商品名　：DIYケーキ
商品価格：\3,500（税込）



商品詳細はこちら :
https://fureaishop.com/category/DIYCAKE/DY001.html
取り扱いECサイト「FUREAI」

■“DIYケーキ”とは

自由にデコレーションできる体験型のケーキです。


トッピングのない、まっさらなケーキにお好みでデコレーションをお楽しみいただけます。



〈作品例〉



※画像のトッピングは作例です。実際の商品には付属いたしません。





クリスマスやお誕生日といったパーティーはもちろん、「推しの生誕祭」や「ヒアミーアウトケーキ」にもおすすめ。



■FIVESTAR WEDDING　専属シェフパティシエが監修

ウエディングケーキを手がける専属シェフパティシエが監修するこだわりのケーキ。



〈クリーム〉


国産のフレッシュ生クリームを使用し、数種のクリームを独自の配合でブレンド。


グラニュー糖など使用せず、甘さをおさえたスッキリした味わいのクリームに仕上げています。


〈スポンジ〉


厳選した小麦粉や卵を使用し、しっとりと口当たりの良い食感に仕上げています。


クリームとの相性を第一に考え、こだわり抜いたオリジナルのスポンジです。



■クリームの色とフルーツを選ぶことができる

シーンやお好みにあわせてクリームの色を5色からお選びいただけます。さらに、フルーツもストロベリー、マンゴー、ラズベリーの3種をご用意。味も見た目も、自分好みのケーキをオーダーできます。



〈クリーム 5色〉



クリームカラー：ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン・ラベンダー（全5色）





〈フルーツ 3種〉



ストロベリー

マンゴー

ラズベリー



まもなくクリスマス。


今年のクリスマスはお子様と一緒に、オリジナルのクリスマスケーキを“DIY”してみてはいかがでしょうか。



取り扱いECサイト「FUREAI」 :
https://fureaishop.com/


「教えて！推しケーキWキャンペーン」公式Instagramにて開催中！

DIYケーキの販売を記念してキャンペーンを開催。ぜひご応募ください。



【キャンペーン　その1】


抽選で1名様に「推しケーキキット」をプレゼント



■応募方法


（1）FUREAI公式インスタグラム（＠fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)）をフォロー


（2）キャンペーン投稿に「いいね」


（3）キャンペーン投稿に推しケーキの番号をコメント



■応募期間


2025年12月20日（土）まで



■プレゼント内容


お選びいただいた「推しケーキ」のDIYケーキ本体とトッピングのセットを1名様にプレゼント



【キャンペーン　その2】


＼あなたが作ったDIYケーキをInstagramで投稿してね！／


投稿された方全員に、FUREAIで使える1,000円クーポンをプレゼント！



■応募方法


（1）FUREAI公式インスタグラム（＠fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)）をフォロー


（2）FUREAIよりDIYケーキを購入


（3）素敵にデコレーションしていただいたDIYケーキの写真を、＠fureai_shopのタグ付けと#DIYケーキをつけてインスタグラムに投稿



■応募期間


2026年1月31日（土）まで



「教えて！推しケーキWキャンペーン」 :
https://fureaishop.com/category/DIYCAKE/
取り扱いECサイト「FUREAI」







商品概要


●商品名　：DIYケーキ
●商品価格：\3,500（税込）※送料無料


●内容量：1個


●商品サイズ：ホールケーキ　4号サイズ（直径 約12cm）


●箱サイズ：207×207×H170mm


●消費期限：解凍日とその翌日


●配送方法：クール便（冷凍配送）


●保存方法：冷凍（-18℃）


※冷凍保存される場合は、ご到着後2週間以内に解凍してお召し上がりください。


※掲載写真のトッピングは作例です。商品には含まれておりませんので、お好みのトッピングをご準備ください。




「FUREAI」について

冠婚葬祭から記念日まで、特別な日の通販 “フレアイ”



「FUREAI」は、53年にもわたり冠婚葬祭を通じて人と人をつなぐサービスを提供してきた「愛グループ」が運営するECサイトです。冠婚葬祭から記念日まで、人生の大切な瞬間を彩るアイテムを幅広く取り扱っております。



「FUREAI」公式HP：https://fureaishop.com/


「FUREAI」公式インスタグラム：@fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)






AIには代替できない愛を、人の手で、かたちにしていく。


Beyond the “AI”



愛グループは、冠婚葬祭サービスに関連する8事業を展開。


各事業が独自性を打ち出しながら有機的に連携することで、質の高いサービスを提供しています。


AIや自動化が進む時代だからこそ、あえて「人が手間をかけることの価値」にフォーカス。


お客様の人生の大切な節目に立ち会い続け創業より50年を超えた今、改めて人の手によって届けられる“愛”の本質を見つめ、グループの在り方を象徴するメッセージとして「Beyond the “AI”」というコンセプトを掲げ、どこにもない唯一無二のセレモニーの価値創造を目指しています。



「愛グループ」公式HP：https://www.aigroup.co.jp/



【関連サイト】


〈婚礼〉FIVESTAR WEDDING ブランドサイト：https://www.fivestar-wedding.com/


〈葬祭〉「生きる、お葬式。」典礼会館 ブランドサイト：https://www.tenreikaikan.com/




【この記事に関するお問い合わせ先】


愛グループ（株）日本セレモニー


TEL：083-283-0088（代表）


E-mail：webmaster@aigroup.co.jp


愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/