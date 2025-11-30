【お子さまと手作りで楽しむクリスマス】～世界にひとつのオリジナルケーキが作れる～結婚式場専属パティシエ監修“DIYケーキ”販売開始

株式会社日本セレモ二ー

冠婚葬祭サービスを展開している愛グループ（本社：山口県下関市、公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/(https://www.aigroup.co.jp/)）が運営する公式通販サイト「FUREAI（フレアイ）」より、世界に一つのケーキを手軽に作ることができ、特別な日をもっと楽しめる“DIYケーキ”を販売。

クリームやトッピングを自由に組み合わせて、 自分だけのオリジナルケーキをつくれる「DIYケーキ」。 家族や友人と一緒に飾りつけを楽しめるので、クリスマスや誕生日など、特別な日の演出におすすめの商品。全国で20施設以上の結婚式場を展開する『FIVESTAR WEDDING』でウエディングケーキを手がける専属シェフパティシエが監修、確かなおいしさをご家庭でも。

〈商品概要〉

商品名 ：DIYケーキ

商品価格：\3,500（税込）

商品詳細はこちら :https://fureaishop.com/category/DIYCAKE/DY001.html取り扱いECサイト「FUREAI」■“DIYケーキ”とは

自由にデコレーションできる体験型のケーキです。

トッピングのない、まっさらなケーキにお好みでデコレーションをお楽しみいただけます。

〈作品例〉

※画像のトッピングは作例です。実際の商品には付属いたしません。

クリスマスやお誕生日といったパーティーはもちろん、「推しの生誕祭」や「ヒアミーアウトケーキ」にもおすすめ。

■FIVESTAR WEDDING 専属シェフパティシエが監修

ウエディングケーキを手がける専属シェフパティシエが監修するこだわりのケーキ。

〈クリーム〉

国産のフレッシュ生クリームを使用し、数種のクリームを独自の配合でブレンド。

グラニュー糖など使用せず、甘さをおさえたスッキリした味わいのクリームに仕上げています。

〈スポンジ〉

厳選した小麦粉や卵を使用し、しっとりと口当たりの良い食感に仕上げています。

クリームとの相性を第一に考え、こだわり抜いたオリジナルのスポンジです。

■クリームの色とフルーツを選ぶことができる

シーンやお好みにあわせてクリームの色を5色からお選びいただけます。さらに、フルーツもストロベリー、マンゴー、ラズベリーの3種をご用意。味も見た目も、自分好みのケーキをオーダーできます。

〈クリーム 5色〉

クリームカラー：ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン・ラベンダー（全5色）

〈フルーツ 3種〉

ストロベリーマンゴーラズベリー

まもなくクリスマス。

今年のクリスマスはお子様と一緒に、オリジナルのクリスマスケーキを“DIY”してみてはいかがでしょうか。

取り扱いECサイト「FUREAI」 :https://fureaishop.com/

「教えて！推しケーキWキャンペーン」公式Instagramにて開催中！

DIYケーキの販売を記念してキャンペーンを開催。ぜひご応募ください。

【キャンペーン その1】

抽選で1名様に「推しケーキキット」をプレゼント

■応募方法

（1）FUREAI公式インスタグラム（＠fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)）をフォロー

（2）キャンペーン投稿に「いいね」

（3）キャンペーン投稿に推しケーキの番号をコメント

■応募期間

2025年12月20日（土）まで

■プレゼント内容

お選びいただいた「推しケーキ」のDIYケーキ本体とトッピングのセットを1名様にプレゼント

【キャンペーン その2】

＼あなたが作ったDIYケーキをInstagramで投稿してね！／

投稿された方全員に、FUREAIで使える1,000円クーポンをプレゼント！

■応募方法

（1）FUREAI公式インスタグラム（＠fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)）をフォロー

（2）FUREAIよりDIYケーキを購入

（3）素敵にデコレーションしていただいたDIYケーキの写真を、＠fureai_shopのタグ付けと#DIYケーキをつけてインスタグラムに投稿

■応募期間

2026年1月31日（土）まで

「教えて！推しケーキWキャンペーン」 :https://fureaishop.com/category/DIYCAKE/取り扱いECサイト「FUREAI」

商品概要

●商品名 ：DIYケーキ

●商品価格：\3,500（税込）※送料無料

●内容量：1個

●商品サイズ：ホールケーキ 4号サイズ（直径 約12cm）

●箱サイズ：207×207×H170mm

●消費期限：解凍日とその翌日

●配送方法：クール便（冷凍配送）

●保存方法：冷凍（-18℃）

※冷凍保存される場合は、ご到着後2週間以内に解凍してお召し上がりください。

※掲載写真のトッピングは作例です。商品には含まれておりませんので、お好みのトッピングをご準備ください。

「FUREAI」について

冠婚葬祭から記念日まで、特別な日の通販 “フレアイ”

「FUREAI」は、53年にもわたり冠婚葬祭を通じて人と人をつなぐサービスを提供してきた「愛グループ」が運営するECサイトです。冠婚葬祭から記念日まで、人生の大切な瞬間を彩るアイテムを幅広く取り扱っております。

「FUREAI」公式HP：https://fureaishop.com/

「FUREAI」公式インスタグラム：@fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)

AIには代替できない愛を、人の手で、かたちにしていく。

Beyond the “AI”

愛グループは、冠婚葬祭サービスに関連する8事業を展開。

各事業が独自性を打ち出しながら有機的に連携することで、質の高いサービスを提供しています。

AIや自動化が進む時代だからこそ、あえて「人が手間をかけることの価値」にフォーカス。

お客様の人生の大切な節目に立ち会い続け創業より50年を超えた今、改めて人の手によって届けられる“愛”の本質を見つめ、グループの在り方を象徴するメッセージとして「Beyond the “AI”」というコンセプトを掲げ、どこにもない唯一無二のセレモニーの価値創造を目指しています。

「愛グループ」公式HP：https://www.aigroup.co.jp/

【関連サイト】

〈婚礼〉FIVESTAR WEDDING ブランドサイト：https://www.fivestar-wedding.com/

〈葬祭〉「生きる、お葬式。」典礼会館 ブランドサイト：https://www.tenreikaikan.com/

【この記事に関するお問い合わせ先】

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail：webmaster@aigroup.co.jp

愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/