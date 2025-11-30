【お子さまと手作りで楽しむクリスマス】～世界にひとつのオリジナルケーキが作れる～結婚式場専属パティシエ監修“DIYケーキ”販売開始
冠婚葬祭サービスを展開している愛グループ（本社：山口県下関市、公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/(https://www.aigroup.co.jp/)）が運営する公式通販サイト「FUREAI（フレアイ）」より、世界に一つのケーキを手軽に作ることができ、特別な日をもっと楽しめる“DIYケーキ”を販売。
クリームやトッピングを自由に組み合わせて、 自分だけのオリジナルケーキをつくれる「DIYケーキ」。 家族や友人と一緒に飾りつけを楽しめるので、クリスマスや誕生日など、特別な日の演出におすすめの商品。全国で20施設以上の結婚式場を展開する『FIVESTAR WEDDING』でウエディングケーキを手がける専属シェフパティシエが監修、確かなおいしさをご家庭でも。
〈商品概要〉
商品名 ：DIYケーキ
商品価格：\3,500（税込）
商品詳細はこちら :
https://fureaishop.com/category/DIYCAKE/DY001.html
取り扱いECサイト「FUREAI」
■“DIYケーキ”とは
自由にデコレーションできる体験型のケーキです。
トッピングのない、まっさらなケーキにお好みでデコレーションをお楽しみいただけます。
〈作品例〉
※画像のトッピングは作例です。実際の商品には付属いたしません。
クリスマスやお誕生日といったパーティーはもちろん、「推しの生誕祭」や「ヒアミーアウトケーキ」にもおすすめ。
■FIVESTAR WEDDING 専属シェフパティシエが監修
ウエディングケーキを手がける専属シェフパティシエが監修するこだわりのケーキ。
〈クリーム〉
国産のフレッシュ生クリームを使用し、数種のクリームを独自の配合でブレンド。
グラニュー糖など使用せず、甘さをおさえたスッキリした味わいのクリームに仕上げています。
〈スポンジ〉
厳選した小麦粉や卵を使用し、しっとりと口当たりの良い食感に仕上げています。
クリームとの相性を第一に考え、こだわり抜いたオリジナルのスポンジです。
■クリームの色とフルーツを選ぶことができる
シーンやお好みにあわせてクリームの色を5色からお選びいただけます。さらに、フルーツもストロベリー、マンゴー、ラズベリーの3種をご用意。味も見た目も、自分好みのケーキをオーダーできます。
〈クリーム 5色〉
クリームカラー：ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン・ラベンダー（全5色）
〈フルーツ 3種〉
ストロベリー
マンゴー
ラズベリー
まもなくクリスマス。
今年のクリスマスはお子様と一緒に、オリジナルのクリスマスケーキを“DIY”してみてはいかがでしょうか。
取り扱いECサイト「FUREAI」 :
https://fureaishop.com/
「教えて！推しケーキWキャンペーン」公式Instagramにて開催中！
DIYケーキの販売を記念してキャンペーンを開催。ぜひご応募ください。
【キャンペーン その1】
抽選で1名様に「推しケーキキット」をプレゼント
■応募方法
（1）FUREAI公式インスタグラム（＠fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)）をフォロー
（2）キャンペーン投稿に「いいね」
（3）キャンペーン投稿に推しケーキの番号をコメント
■応募期間
2025年12月20日（土）まで
■プレゼント内容
お選びいただいた「推しケーキ」のDIYケーキ本体とトッピングのセットを1名様にプレゼント
【キャンペーン その2】
＼あなたが作ったDIYケーキをInstagramで投稿してね！／
投稿された方全員に、FUREAIで使える1,000円クーポンをプレゼント！
■応募方法
（1）FUREAI公式インスタグラム（＠fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)）をフォロー
（2）FUREAIよりDIYケーキを購入
（3）素敵にデコレーションしていただいたDIYケーキの写真を、＠fureai_shopのタグ付けと#DIYケーキをつけてインスタグラムに投稿
■応募期間
2026年1月31日（土）まで
「教えて！推しケーキWキャンペーン」 :
https://fureaishop.com/category/DIYCAKE/
取り扱いECサイト「FUREAI」
「FUREAI」について
冠婚葬祭から記念日まで、特別な日の通販 “フレアイ”
「FUREAI」は、53年にもわたり冠婚葬祭を通じて人と人をつなぐサービスを提供してきた「愛グループ」が運営するECサイトです。冠婚葬祭から記念日まで、人生の大切な瞬間を彩るアイテムを幅広く取り扱っております。
「FUREAI」公式HP：https://fureaishop.com/
「FUREAI」公式インスタグラム：@fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop)
AIには代替できない愛を、人の手で、かたちにしていく。
Beyond the “AI”
愛グループは、冠婚葬祭サービスに関連する8事業を展開。
各事業が独自性を打ち出しながら有機的に連携することで、質の高いサービスを提供しています。
AIや自動化が進む時代だからこそ、あえて「人が手間をかけることの価値」にフォーカス。
お客様の人生の大切な節目に立ち会い続け創業より50年を超えた今、改めて人の手によって届けられる“愛”の本質を見つめ、グループの在り方を象徴するメッセージとして「Beyond the “AI”」というコンセプトを掲げ、どこにもない唯一無二のセレモニーの価値創造を目指しています。
「愛グループ」公式HP：https://www.aigroup.co.jp/
【この記事に関するお問い合わせ先】
愛グループ（株）日本セレモニー
TEL：083-283-0088（代表）
E-mail：webmaster@aigroup.co.jp
愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/