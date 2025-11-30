株式会社メディ・エンジン、仙台市と連携し、オンライン多言語診療サービス『Travelers Hospital（とらほす）』を仙台市内の宿泊施設に導入

株式会社メディ・エンジン

株式会社メディ・エンジン（本社：東京都港区、代表取締役：東 貴大）は、この度、仙台市との連携のもと、訪日外国人観光客向けのオンライン多言語診療サービス『Travelers Hospital（トラベラーズホスピタル、通称：とらほす）』を、仙台市内の対象ホテルに導入し、実証実験を開始することをお知らせいたします。

東京・大阪といった大都市圏以外での『とらほす』導入は国内初となります。本実証を通じて、医療資源が限られる地方都市における、外国人旅行者向け医療支援の新たな「地域連携モデル」の構築を目指します。

■ 「Travelers Hospital（とらほす）」とは

『とらほす』は、訪日外国人観光客が旅行中に体調不良となった際、宿泊施設が迅速かつ的確に医療サポートを提供するための総合医療支援サービスです。

サービス詳細

- 多言語対応の医師によるオンライン診療- 処方薬の即日手配・配送サービス- 外国人旅行者向けの宿泊施設対応マニュアル提供- 地域医療機関（大学病院など）との連携

訪日外国人旅行客が 「言語の壁」や 「受診控え」に悩むことなく、日本が誇る高品質な医療へ24時間365日アクセスできる世界を実現します。

■ 導入の背景

本実証はとらほすと仙台市様との初めてのコラボレーション案件となります

近年、地方観光都市への訪日外国人観光客は増加傾向にありますが、東京・大阪といった大都市圏と比較して、多言語対応が可能な医療機関や外国人診療の経験を持つ医療従事者は依然として限られています。このような状況において、外国人宿泊客の皆様へ、より安心できる医療サービスを提供するためには、地域全体が一体となった支援体制の構築が重要であると認識しております。

そこで本実証では、地域に根差すステークホルダーの皆様と協働し、宿泊施設・オンライン診療・地域薬局・地域医療機関が有機的に連携する、外国人旅行者向け医療支援の新たな「地域連携モデル」を、観光都市・仙台を舞台に構築・実証いたします。

■ 導入内容と実証検証期間

【導入内容】- 宿泊施設へ『とらほす』の導入：診療案内QRコード、薬の配送案内などのツールを設置。- 診療：医師による多言語オンライン診療を実施（AIを活用し、多言語対応の効率化を図ります）。- 連携：診察結果に基づき、必要に応じて薬の配送手配や、地域医療機関への紹介・連携を実施。【導入ホテル（※順不同）】- 江陽グランドホテル- 奥州秋保温泉 蘭亭- 仙台国際ホテル- ホテルメトロポリタン仙台- ホテルモントレ仙台- ホテル瑞鳳【実証検証期間】

2026年2月末日まで（状況に応じて延長予定）

【サービス提供対象者】

上記検証施設を利用する日本語での医療機関受診が困難な外国人宿泊客

【サービス利用の流れ】

（１）チェックイン時又は体調不良の申告時に、「とらほす」の概要と問い合わせ先のＱＲコードが記載された資料をホテルスタッフがお渡し

（２）体調不良になった際、資料に記載のＱＲコードを読み取り「とらほす」サービスページにアクセス

（３）サイト内の案内に従ってお客様自身で診療申し込みと決済を行う

（４）メールでオンライン診察用ＵＲＬを受け取り、お客様のスマートフォン等でオンライン診察を受診

（５）診察後にお客さまの状況に合わせて「とらほす」から薬の処方・配送や対面の診療をご案内※薬の配送サービスは都内ほか一部の施設でのみ検証予定

（６）サービス終了後、必要に応じて「とらほす」から宿泊施設へ情報提供などを実施

株式会社メディ・エンジンについて

株式会社メディ・エンジン（Mediengine Inc.）は、訪日外国人医療のリーディングカンパニーとして、医師・通訳・薬局が連携したワンストップ医療支援体制を構築し、訪日外国人向けに医療アクセスを提供する多言語医療プラットフォーム「とらほす（Travelers’ Hospital）」を運営しています。

「とらほす」は、英語・中国語・韓国語など多言語対応のオンライン診療・訪問診療・対面診療を提供し、全国300以上のホテル・旅館・観光事業者に導入されています。

「旅先でも、母国と同じ安心を。」を理念に掲げ、外国人が日本で安心して医療を受けられる社会インフラの構築を目指しています。

メディ・エンジン企業サイト ：https://mediengine.jp/

「とらほす」紹介サイト ：https://travelershospital.com/

「とらほす」サービスに関する導入のご相談やお問い合わせ：

info@travelershospital.com

仙台市について

本実証事業は、仙台市の「仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点」事業の一環で行っています。

仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点では、医療や介護現場の課題をデジタルサービスやソリューション等で解決する全国のスタートアップを支援します。仙台市関連部署や地域医療機関、介護施設、VC等との密な連携のもと、仙台市内の医療機関や介護施設での実証・実装を通じて、全国で活躍できるスタートアップを輩出します。

仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点ページ：https://sendaihealthcaresu.regacy-innovation.com/