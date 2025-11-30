エニタイムフィットネスジャパンXアカウントで、＃エニタイム入部祭り キャンペーンの実施

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2025年12月1日(月）に、エニタイムフィットネスジャパン Xアカウントで＃エニタイム入部祭りキャンペーンを実施します。

■ キャンペーン期間：

2025年12月1日（月） 7:55 ～ 12:59

■ 賞品：

応募いただいた方の中から抽選で50名様に、以下の賞品をプレゼントいたします。

Amazonギフト券 5,000円分

※キャンペーン開始から最初の2時間（7:55～9:55頃）に応募された場合、当選確率は2倍となります。

■ 応募方法

【1】エニタイムフィットネスジャパン公式Xアカウント（@Anytime_japan）をフォロー

【2】2025年12月1日（月）7:55に、エニタイムフィットネスジャパン公式Xアカウントから投稿される対象のポストに対し、「#エニタイム入部祭り」 をつけ、「朝ジム派」 または 「夜ジム派」 いずれかのコメントを入力してリプライ（返信）

■ 応募にあたっての注意

※エニタイムフィットネス会員様・非会員様にかかわらず上記方法で応募できます。

※当キャンペーンの参加には、公開設定のX(旧Twitter)アカウントが必要です。

※ご応募は、13歳以上かつ日本在住の方に限ります。

※必ず応募規約(https://www.anytimefitness.co.jp/application_terms_202512/)をご確認の上、ご応募をお願いします。

13歳未満又は日本以外に在住の場合

応募規約に違反した場合

キャンペーン期間外に応募（リプライ）をした場合

指定のハッシュタグおよびコメントの記載がない場合

X(旧Twitter)アカウントが非公開設定またはダイレクトメッセージ受信拒否設定の場合

抽選時に@Anytime_japanのフォローを解除していた場合

※当選されたお客様には、X(旧Twitter)ダイレクトメッセージにて2025年12月2日(火)以降に当選のご連絡をいたします。ご応募にあたっては事前にダイレクトメッセージの設定をご確認ください。

※公式アカウント「@Anytime_japan」から当選のご連絡をさせていただきます。なりすましアカウントにはご注意ください。

※賞品の発送は、2026年1月中旬頃を予定しております。

※やむを得ない事情により、予告なく賞品を変更またはキャンペーンを中止させていただく場合がございます。

X公式アカウント

エニタイムフィットネスジャパンXアカウントでは トレーニングをがんばるみなさんを応援していきます！ぜひフォローしてご参加ください。

エニタイムフィットネスジャパン公式X :https://x.com/Anytime_japanANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

HP：https://www.anytimefitness.co.jp/

株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/