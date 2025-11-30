最大70%OFFの驚きの価格！布製タイヤチェーン Amazon限定タイムセール！ラストチャンス、お見逃しなく！

Shenzhen Jiashi Qihang Technology Co., Ltd.

クレージーセール開催中！最大70%オフを実現！「Amazon ブラックフライデー」にて、布製タイヤチェーンを冬の特別価格で提供しています。

通常8,380円のところ2,472 円（70％オフ） で購入できる大変お得な機会です。

限定クーポンで最大70% OFF！

クーポン有効期限：2025-11-30--- 2025-12-06

冬の到来とともに、布製タイヤ滑り止めカバーが注目を集めています。

当社の「布製スノーチェーン」は、急な悪天候や凍結路において、ドライバーの不安を「安心」に変えるための緊急用滑り止め装備です！

軽量で取り付けが格段に簡単

即応性の高いトラクション確保: 駆動輪にソックスのように被せるだけで、特殊高強度繊維がタイヤと路面の間の強力なグリップを即座に生成します。圧雪路や凍結路でタイヤが空転するのを防ぎ、車輛の直進性及び方向安定性を向上させ、スリップ事故のリスクを低減します。

従来の鉄製チェーンを上回る、画期的な利便性!

革命的な装着の簡単さ - 誰でも、どんな状況でも、たったの1分

従来の鉄製チェーンでは必要だった、複雑な組み付けや力作業、手の汚れが一切ありません。極寒の吹雪の中や暗い夜道でも、工具不要でカンタンに装着完了。ドライバーの負担とストレスを大幅に軽減します。

コンパクトで収納・持ち運びが便利

タイヤと路面を傷めない

布製: 柔らかい素材のため、タイヤ自体を傷つけず、雪のないアスファルト路面を走行しても路面を損傷しません。

多様なサイズ、幅広い適合性、6種類のサイズで、殆ど全ての乗用車に対応！

布製: 柔らかく折り畳めるため、トランクのスペースをほとんど取りません

商品名：布制タイヤチェーン

ストア名：chuqisheji

内容：布制タイヤチェーン×２、専用収納パック×1、手袋×2

（1セットには2輪分収納されています。4輪に装着希望の場合は2セットでご注文ください)

【梱包サイズ】：24cm*28cm*11cm

【重量】：1.05kg

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFGCF5TC

割引き率：70%

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vRV07DoK2ss ]

操作デモンストレーションビデオ