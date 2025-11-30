株式会社アデッソ所属の、子役、桜木七穂が、2026年5月全国公開映画「未来」へ出演いたします。今回、映画初出演となる、期待の新人子役です

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=fZJ2XThlS9Q

映画『未来』2026年5月、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開映画公式HP：https://mirai-movie.jp/公式X：https://x.com/eiga_mirai公式Instagam：https://www.instagram.com/eiga_mirai/【出演】黒島結菜山粼七海 坂東龍汰 細田佳央太 近藤華松坂桃李 北川景子 原作：湊かなえ『未来』（双葉文庫）監督：瀬々敬久脚本：加藤良太製作幹事：東京テアトル U-NEXT配給：東京テアトル企画・制作プロダクション：松竹撮影所Ⓒ2026 映画「未来」製作委員会 Ⓒ湊かなえ/双葉社

桜木七穂 新人子役

＜期待の新人子役 ＞2013年8月20日生まれ。埼玉県出身。2024年より芸能活動を開始。子役・キッズモデルとして活動中。今回が初出演映画となる。演技は、2024年4月より目代雄介アクティングコーチのワークショップを継続中！！着実に表現力がUPしており、今後が期待されている【SNS・HP】Ｘ：https://x.com/yumenonakanishiinstagram：https://www.instagram.com/naho_sakuragi/tiktok：https://www.tiktok.com/@naho09588事務所HP：https://adessonet.co.jp/works/sakuragi-naho/

目代雄介アクティングコーチ

https://adessonet.co.jp/acting-lab/https://page.line.me/436globn?oat_content=url&openQrModal=truehttps://mover-entama.link/?page_id=1067https://aibow.ai/https://ad.adessonet.co.jp/lp_owner/https://ad.adessonet.co.jp/lp_user/

「ENTAMA エンタマ」☆WEBアプリhttps://entama.link/所属事務所：株式会社アデッソHP：https://adessonet.co.jp/X：https://twitter.com/adesso_officialinstagram：https://www.instagram.com/adesso_official_account/Facebook：https://www.facebook.com/adesso.official.account/