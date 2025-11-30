物価高でも“手頃な外食”を。アマニ油の健康油そば「あけぼの」大阪港に新店舗開業

株式会社あけぼの店舗外観

物価高が続くなか、「観光地でも観光地価格にしない」を掲げる油そば専門店「油そば あけぼの」(https://aburasoba-akebono.com/kaiyukan-osakakou/)が、2025年12月1日、大阪港駅（大阪メトロ中央線）徒歩3分・海遊館／天保山エリアに新店舗をオープンします。

同店はアマニ油を使用したヘルシー油そばを提供する日本でも数少ない専門店で、後味が軽い“罪悪感の少ない油そば”として注目されています。

今回オープンする大阪港店は、株式会社あけぼの(https://aburasoba.co.jp/)がブランド本部として企画し、株式会社フードスマイル(https://foodsmile.co.jp/)がフランチャイズ加盟・運営するFC1号店です。

観光地でありながら 850円からの良心価格を実現し、地元の方から観光客まで幅広い層が気軽に利用できる新たな食の選択肢を提供します。

物価高に打ち勝て！観光地立地でも“観光地価格ではない”適正価格を実現

新店舗ホームページ :https://aburasoba-akebono.com/kaiyukan-osakakou/

海遊館を中心に観光客が多く訪れる大阪港エリアは、一般的に価格が高くなりやすい立地です。

しかし油そばあけぼのでは、あえて “観光地価格にしない” ことをコンセプトとして掲げています。

◆ 最安メニューは 850円 から。周辺ラーメン店と比較してもリーズナブル- 一番人気の油そば：850円～- ラーメン激戦区に比べても手頃な価格帯- 家族連れ・学生・観光客でも利用しやすい価格設定◆ なぜ観光地なのに安くできるのか？ 3つの理由- 仕入れコストの徹底した見直し独自の調達ルートとボリュームディスカウントで原価を最適化。- オペレーションの簡素化油そばに特化することで、調理工程を極限まで効率化。人件費を抑えつつ、安定したクオリティを提供できる体制を構築。- 立地戦略の最適化目抜き通りの一等地ではなく、“アクセスが良くコストバランスの良い立地” を選定。立地コストを価格へ還元。◆ コンセプトは「1000円で満足できる店」

現代の外食価格が上昇する中で、

“1000円以内で満足して帰ってもらえるか” を基準にメニュー開発と原価管理を行っています。

価格を上げるのではなく、

「運営の工夫 → お客様に還元」

という逆発想で店舗づくりを進めています。

アマニ油を使った “罪悪感のない油そば” を提供

半熟卵油そば980円

油そば あけぼのでは、従来の油そばのイメージである「重い」「脂っこい」を覆すため、

オメガ3脂肪酸が豊富な高品質アマニ油を使用しております。

◆ アマニ油の主な特長

- 必須脂肪酸オメガ3が豊富で健康志向の方にも人気- 後味が軽く、食べた後も胃がもたれにくい- まろやかな香ばしさが麺の甘みを引き立てる- SNSでも注目される“ヘルシーラーメン”として話題性が高い

「毎日でも食べられる健康」をテーマに、観光地・海遊館周辺での新たな食体験を提供します。

■ こだわりの麺×アマニ油のバランス設計

アマニ油との相性を最大化するため、特製を採用。

もちもち感とタレの絡みを両立し、シンプルながら奥行きのある味に仕上げています。

■ 店内デザイン：和を取り入れた落ち着いた空間

和を取り入れた空間

店内は “和” の要素を取り入れた上質な空間。

観光後の休憩や家族利用にも適した雰囲気を整えています。

◆ 席構成

- カウンター 9席- 2名テーブル × 2卓- 4名テーブル × 1卓

合計 17席

■ 店舗情報

店名：油そば あけぼの 海遊館・大阪港店（FC）

住所：〒552-0021

大阪府大阪市港区築港３丁目９－８(https://maps.app.goo.gl/wscnTACxsooSDj2E6)

アクセス：大阪メトロ中央線「大阪港」駅 徒歩3分（海遊館すぐ近く）

営業時間：11:30～16:00,17:00-21:00

席数：17席（カウンター9席／2名席2卓／4名席1卓）

開店日：2025年12月1日

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社あけぼののお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://aburasoba.co.jp/contact/