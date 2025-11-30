ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 11月30日開催 静岡ジェード vs 木下マイスター東京 試合結果

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 11月30日開催 「静岡ジェード vs 木下マイスター東京」の試合は、3-2で木下マイスター東京が勝利しました。