ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 11月30日開催 静岡ジェード vs 木下マイスター東京 試合結果

2025年11月30日 15時27分

一般社団法人ＴリーグノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 11月30日開催 「静岡ジェード vs 木下マイスター東京」の試合は、3-2で木下マイスター東京が勝利しました。