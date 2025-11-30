「Ciara」レザーシリーズに新作iPhoneケースが登場
着飾るスマホケースブランド「Ciara（シアラ）」（運営：株式会社B3、本社：東京都目黒区青葉台1--3、代表取締役CEO：前野貴史）は、人気のあるレザーケースシリーズに新たに「ペブルグレインPUレザー」のiPhoneケースを発売いたします。公式オンラインストアおよび全国のブランド直営店にて、2025年12月5日（金）より販売開始となります。
ペブルグレインPUレザーケース
■レザーシリーズからiPhone 対応のスマホケースが登場！
新作の「ペブルグレインPUレザーケース」は、iPhoneの上下側面に必要な部分のみを穴加工した形状で、ブランドロゴもエンボス加工されており、シンプルで大人っぽいデザインに加え、保護面も強化されて登場します。これは、人気のある「シュリンクPUレザーケース」の仕様がアップデートされたモデルとなります。最新のiPhone17シリーズからiPhone11シリーズまで対応しています。
■ペブルグレインPUレザーケース製品情報
カラーはベージュ、ブラックの2色
・価格：5,000円（税込5,500円）
・カラー：ベージュ、ブラック
・対応機種：iPhone 17、iPhone 17Pro、iPhone 17ProMax、iPhone Air、iPhone16、iPhone16Pro、iPhone16ProMax、iPhone16Plus、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone15ProMax、iPhone15Plus、iPhone14、iPhone14Pro、iPhone14ProMax、iPhone14Plus、iPhone13、iPhone13Pro、iPhone13ProMax、iPhone12、iPhone12Pro、iPhone11
・販売場所：iPhoneケース・カバー(https://ciara-store.com/collections/iphonecase)
■スマホケース・アクセサリー「Ciara」
Ciara（シアラ）は、2014年よりCiaraブランドオリジナルのiPhoneケースやストラップ、スマホアクセサリーを販売しています。"着飾るスマホケース"をテーマにしたスマホケースやおしゃれなケース、チャームなどのアクセサリーを展開しております。
■Ciaraオンライン店舗
スマホケース/スマホアクセサリーCiara
https://ciara-store.com/
■Ciara直営店舗
Ciaraルミネエスト新宿店
Ciara横浜ジョイナス店
Ciaraルミネ大宮店
Ciara金沢フォーラス店
Ciara名古屋パルコ店
Ciara近鉄パッセ店
Ciara梅田エスト店
Ciara天王寺ミオ店
Ciara福岡パルコ店
■運営会社概要
会社名：株式会社B3
設立：2025年3月
代表者 ：代表取締役 前野 貴史
所在地 ：東京都目黒区青葉台1-15-3 AK-4ビル2F
事業内容 ：小売/卸業・EC事業支援業・デザインプロモーション制作業
URL：https://b3-inc.com/