「東海住宅」×」「ガイアリゾート」×「蔵王山水苑」″収益化する新築別荘”ご提案キャンペーン開催！！

株式会社ガイア

東海住宅株式会社(https://www.10kai.co.jp/)（千葉県八千代市）と株式会社ガイア(https://www.nszao.co.jp/)（宮城県白石市）および株式会社Nコーポレーション(http://www.ncorp.co.jp/)（東京都新宿区）は、2025年11月22日（土）より「新築収益物件ご提案キャンペーン」を共同開催。

本キャンペーンは、東海住宅が建設した蔵王山水苑(http://www.zao-sansuien.jp/)内の新築物件をガイアリゾート(https://gaia-resort.net/)がプロデュースした家具や家電をお客様と一緒にセレクトし、より収益率の高い物件を作り上げていく提案型イベントとなっています。

ガイアリゾートプロデュースの家具や家電などをお客様と一緒にセレクトします。

■ 東海住宅×ガイアリゾート ×蔵王山水苑が提案する「稼ぐ別荘」

東海住宅は、これまで蔵王山水苑内に10棟以上の建売物件を建築し、人気を博して来ました。

その経験を活かしより魅力のある物件を提供。

ガイアリゾートは空き家や未利用地を宿泊・福祉・農業に再活用する「アルベルゴ・ディフーゾ(https://albergodiffuso.jp/)」や「蔵王福祉の森構想(http://zao-fukusi.jp/)」を推進し、まち全体を活性化する事業を実践。蔵王山水苑エリアに60棟以上の収益化別荘を運営しから得たデータとセンスから物件をプロデュース。

物件の売買は経験豊富なガイアエステートの宅地建物取引士がしっかりとサポート。

蔵王山水苑は昭和48年分譲開始以来、東北最大級の規模とエントランスの大型電動ゲート等、セキュリティ面や管理体制の良さで抜群の存在感を示す温泉付き分譲地「蔵王山水苑」は宿泊、定住、別荘と多様なニーズで他とは一線を画す人気の温泉付き分譲地。

蔵王山水苑は四季を通じて楽しめる場所

このコラボレーション物件は既に貸別荘として4棟運営されており、いずれも人気物件となったいます。

今回、この3社と購入者がコラボレーションし、より魅力のある収益物件を作り上げます。

株式会社ガイアが物件の取得から許認可取得、予約管理やオペレーションまでワンストップで行います。

もちろん居住や別荘利用としての購入も可能です。

想定利回りは10.39％！！

■ 蔵王山水苑「秋のライフスタイルご提案キャンペーン」も同時開催！

好立地に佇む新築や無限の可能性を秘めた中古物件など、個性的な物件をご提供。

経験豊富なガイアエステートスタッフが貸別荘運用、移住定住、別荘利用といった多様な用途や予算等、クライアントのニーズに合わせて提案してくれます。

期間内に訪れてアンケートに答えた方には、蔵王の食材を使用した「さかい珈琲蔵王山水苑前店」オリジナルクッキーを、期間内にご成約の方にはさかい珈琲お食事券付きガイアリゾート宿泊券をプレゼント。

多くの来場者が予想されるので事前に予約を入れてからの訪問がおすすめです。

人気の中古物件も購入のチャンス！

【開催期間】

2025年11月22日（土） → 2025年12月28日（日）

【開催時間】

10時 → 17時（時間外相談可能）

【問い合せ先】

蔵王山水苑（Nコーポレーション蔵王事務所） 0120-3410-46

http://www.zao-sansuien.jp/

株式会社ガイア 0224-26-8892

http://www.nszao.co.jp/

ガイアリゾート（オリジナル予約サイト）

https://gaia-resort.net/

■ 会社概要

企業名：株式会社ガイア

代表者：代表取締役 相澤国弘

資本金：１億円

所在地：宮城県白石市旭町1丁目5-7

設立：2012年

事業内容：不動産業、観光業、開発建設業、飲食業、農業、コンサルタント業

URL：https://www.nszao.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガイア（ガイアエステート）/専務取締役 宇田川敬之

TEL：0224-26-8892

Email：info-gaia@gaia-resort.net