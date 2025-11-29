【PFUブルーキャッツ石川かほく】かほく市特産「高松ぶどう」を活用したオリジナルスパークリングワイン『KAHOKU BLUE 2025』完成・1100本限定販売開始のお知らせ

PFUライフエージェンシー株式会社

「PFUブルーキャッツ石川かほく」は、より一層地域に愛される地域密着のプロバレーボールチームを目指し、かほく市特産「高松ぶどう」を活用したワイン造りに挑戦。

かほく市、石川かほく農業協同組合（JA石川かほく）、高松ぶどう生産組合の皆様の多大なるご協力のもと、スパークリングワイン『KAHOKU BLUE 2025』が完成いたしました。

本日、かほく市 市長「油野 和一郎様」、石川かほく農業協同組合 代表理事組合長「西川 一郎様」、高松ぶどう生産組合 組合長「大田 昇様」、株式会社ハイディワイナリー 代表取締役「高作 正樹様」、PFUブルーキャッツ石川かほく 代表「蓮池 学」にて、完成披露記者会見を実施。また、本日よりホームゲーム会場及びオフィシャルオンラインストアにて1100本限定で販売開始となりました。

（かほく市ふるさと納税返礼品や地域スーパーでの販売も予定しています。）

『KAHOKU BLUE』は、100年以上の歴史を持つ「高松ぶどう」を受け継ぎ、地域の誇りを詰め込んだ特別な一品です。ラベル・箱のパッケージは、ブルーキャッツのクリエイティブディレクターであり、日本を代表するアートディレクター「秋山具義氏」がデザイン。

かほく市、JA石川かほく、高松ぶどう生産組合、ぶどう農家、醸造所、そしてPFUブルーキャッツ石川かほくの選手・スタッフが一丸となって生み出した『KAHOKU BLUE』は、ただ飲むだけでなく、手に取った皆様と地域への想いを“つなぐ”存在になってほしいという願いを込めています。

『KAHOKU BLUE 2025』の新たな特徴として、令和6年能登半島地震復興支援を深化させるため、醸造は奥能登の純国産ワイン醸造所「株式会社ハイディワイナリー 」(輪島市門前町)へ依頼し、製造いたしました。

【CM】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VLgcpu5NWB4 ]

【ブランドストーリー】

https://store.pfu-bluecats.com/blogs/news/kahoku-blue

【コンセプト】

１.SDGs：地域と共に生まれる一杯摘房されるかほく市の特産「高松ぶどう」のアップサイクル

２.シビックプライド＆コミュニケーション：「かほく」の誇りを全国へ

関わる人が誇れる「おらが町のワイン」が全国へ→かほく市への愛着・地域社会に貢献する意識向上

ワインを通じたコミュニケーション・お祝い/お礼に..旅の思い出に..そして勝利の乾杯に..

３.事業承継の解決：次の世代へ“つなぐ”、「かほく」の物語

1次産業を次の世代へ/ぶどう栽培の魅力を発信

４.復興支援：被災者の「がんばろう」に寄り添う

令和6年能登半島地震震災復興（収益一部を義援金とさせていただきます。）

【商品名】KAHOKU BLUE 2025

【品 目】果実酒 （発泡性）１.

【原材料名】ぶどう（かほく市産） /酸化防止剤（亜硫酸塩）

【内容量】750ml 【アルコール分】９.５%

【販売者】PFUライフエージェンシー株式会社

【製造者】株式会社ハイディワイナリー

【協 力】かほく市・石川かほく農業協同組合・高松ぶどう生産組合

【価 格】3,900円（税込）

※収益一部を令和6年能登半島地震復興支援の義援金とさせていただきます。

【テイスティングコメント】

外観：輝きのある淡いレモンイエロー。

香り：八朔・林檎・洋梨・桃・あんず・マスカット・パイナップルなどを連想させる凝縮した果実香が主体。アカシア・蜂蜜・ハッカキャンディーのような甘さの中に爽やかさを併せ持った印象。

味わい：香り由来のフルーティーさと清涼感。穏やかな甘みとキレのある酸味、後味の余韻にゆっくりと苦味からくる旨味を感じる。口中を優しく流れるきめ細やかな泡立ちが合わさり、飲み口の爽快さを引き立てる。

ペアリング：かほく市特産の美味しい食材をシンプルにいただくものをおすすめしたい。フレッシュチーズや白カビチーズに、かほく特産のフルーツ（ぶどう・紋平柿・いちじく）を添えて。かほっくり（さつまいも）や砂丘長いも（長芋）をつかったサラダ。河北潟ポークのローストやプレミアム能登豚「豚輝」のソーセージやベーコンのグリルなど。

【オフィシャルオンラインストア・商品ページ】

https://store.pfu-bluecats.com/products/kahoku-blue

※お酒は20歳になってから

※飲酒運転は法律で禁止されています

PFUブルーキャッツ石川かほく

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

公式ウェブサイト：https://pfu-bluecats.com

公式X：https://x.com/PFUBlueCats

公式Instagram：https://www.instagram.com/pfu_bluecats

公式Facebook：https://www.facebook.com/pfu.bluecats

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPVEhL5g4GYNFCVfCdwtpmw

オフィシャルオンラインストア：https://store.pfu-bluecats.com